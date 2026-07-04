Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолди
Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида ИИБ ходимларининг тезкор ҳаракати туфайли чўкаётган йигит қутқариб қолинди. Дастлабки текширувларга кўра, унинг оғир қарор қабул қилишига онлайн тотализаторда катта миқдорда пул ютқазгани сабаб бўлган.
Каналдан шовқин эшитилди
Ҳодиса 2 июль куни Ёшлар фестивали вақтида содир бўлган.
Ҳудудда патруллик қилаётган ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари Бўзсув каналидан шовқин эшитиб, сувда чўкаётган йигитни пайқашган.
Улар зудлик билан ҳаракат қилиб, йигитни сувдан олиб чиққан.
Биринчи ёрдам кўрсатилди
Қутқарилган фуқарога воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган.
Шундан сўнг у шифохонага олиб борилиб, тиббий назоратга олинган.
Сабаб онлайн тотализатор билан боғлиқ бўлган
Терговга қадар текширув давомида йигит онлайн тотализаторда катта миқдорда пул ютқазгани ва шу ҳолат таъсирида ўз жонига қасд қилишга урингани аниқланган.
ИИБ ходимларининг вазиятга ўз вақтида аралашгани унинг ҳаётини сақлаб қолди.
Қийин вазиятда ёлғиз қолмаслик муҳим
Молиявий йўқотиш, қарз ёки кучли руҳий босим қандай оғир кўринмасин, бу ҳолатдан чиқиш йўли бор. Яқинлар, мутахассислар ёки шошилинч хизматларга мурожаат қилиш инсон ҳаётини сақлаб қолиши мумкин.
…