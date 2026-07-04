Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолди

·0·Жамият
Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолди

Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида ИИБ ходимларининг тезкор ҳаракати туфайли чўкаётган йигит қутқариб қолинди. Дастлабки текширувларга кўра, унинг оғир қарор қабул қилишига онлайн тотализаторда катта миқдорда пул ютқазгани сабаб бўлган.

Каналдан шовқин эшитилди

Ҳодиса 2 июль куни Ёшлар фестивали вақтида содир бўлган.

Ҳудудда патруллик қилаётган ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари Бўзсув каналидан шовқин эшитиб, сувда чўкаётган йигитни пайқашган.

Улар зудлик билан ҳаракат қилиб, йигитни сувдан олиб чиққан.

Биринчи ёрдам кўрсатилди

Қутқарилган фуқарога воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган.

Шундан сўнг у шифохонага олиб борилиб, тиббий назоратга олинган.

Сабаб онлайн тотализатор билан боғлиқ бўлган

Терговга қадар текширув давомида йигит онлайн тотализаторда катта миқдорда пул ютқазгани ва шу ҳолат таъсирида ўз жонига қасд қилишга урингани аниқланган.

ИИБ ходимларининг вазиятга ўз вақтида аралашгани унинг ҳаётини сақлаб қолди.

Қийин вазиятда ёлғиз қолмаслик муҳим

Молиявий йўқотиш, қарз ёки кучли руҳий босим қандай оғир кўринмасин, бу ҳолатдан чиқиш йўли бор. Яқинлар, мутахассислар ёки шошилинч хизматларга мурожаат қилиш инсон ҳаётини сақлаб қолиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиБугун, 11:45Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиҚўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиБугун, 11:40Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиЎрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиБугун, 11:36Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилдиБугун, 11:32Шаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиШаҳрисабзда юк машинаси 9 та автомобилни уриб кетдиБугун, 11:30Самарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиСамарқанд–Ургут темир йўлида кутилмаган ҳодиса юз бердиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди