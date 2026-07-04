Ўзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишди
Таиландда ўтаётган спорт курашлари бўйича U-20 ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари муваффақиятли иштирок этмоқда.
Қизлар кураши бўйича баҳсларда ҳамюртларимиз 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медалига сазовор бўлди.
Муҳайё Нарзиллоева Осиё чемпиони бўлди
65 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Муҳайё Нарзиллоева барча рақибларини ортда қолдириб, олтин медални қўлга киритди.
Унинг ғалабаси Ўзбекистон делегациясига қизлар кураши бўйича мусобақадаги энг юқори натижани тақдим этди.
Шоҳиста Шоназарова кумуш медаль олди
50 килограмм вазнда гиламга чиққан Шоҳиста Шоназарова финалгача етиб бориб, Осиё чемпионатининг кумуш медалига сазовор бўлди.
Ёш спортчимиз мусобақа давомида юқори маҳорат ва матонат намойиш этди.
Уч нафар курашчимиз бронза соҳиби
Ўзбекистон терма жамоасининг яна уч нафар вакили ўз вазн тоифаларида бронза медалини қўлга киритди:
62 кг: Феруза Қайратдинова;
68 кг: Муҳайё Раҳимжонова;
76 кг: Севинчой Полвонова.
Қизларимиздан салмоқли натижа
Шу тариқа, Ўзбекистон қизлар кураши терма жамоаси бир куннинг ўзида жами 5 та медаль жамғарди.
Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, Таиланддаги Осиё чемпионати баҳслари давом этмоқда.
…