Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилди

·1·Жамият
Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилди

Тошкентнинг Шайхонтоҳур туманида умумий қиймати 51 600 доллар бўлган 37 дона iPhone 16 Pro Max смартфони билан боғлиқ фирибгарлик ҳолати тергов қилинмоқда. Ҳолат юзасидан Умиджон исмли фуқарога нисбатан жиноят иши қўзғатилган.

Смартфонларни 20 кунда тўлашга ваъда берган

Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи 37 дона iPhone 16 Pro Max смартфонини қарзга олган.

У қурилмалар эгасига 20 кун ичида уларнинг пулини тўлиқ тўлаб беришни ваъда қилган. Бироқ белгиланган муддатда мажбуриятини бажармаган.

Телефонлар бошқа шахсларга сотилган

Қайд этилишича, гумонланувчи смартфонларни учинчи шахсларга қайта сотиб юборган.

Савдодан тушган маблағлар эса телефонлар эгасига берилмасдан, шахсий эҳтиёжлар учун сарфланган.

Зарар 51 600 долларни ташкил этган

37 та смартфоннинг умумий қиймати 51 600 долларга баҳоланмоқда.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатган. Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиИшонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиБугун, 13:56Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиУчтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 13:40Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиБугун, 11:45Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиҚўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиБугун, 11:40Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиЎрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиБугун, 11:36Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди