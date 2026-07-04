Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилди
Тошкентнинг Шайхонтоҳур туманида умумий қиймати 51 600 доллар бўлган 37 дона iPhone 16 Pro Max смартфони билан боғлиқ фирибгарлик ҳолати тергов қилинмоқда. Ҳолат юзасидан Умиджон исмли фуқарога нисбатан жиноят иши қўзғатилган.
Смартфонларни 20 кунда тўлашга ваъда берган
Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи 37 дона iPhone 16 Pro Max смартфонини қарзга олган.
У қурилмалар эгасига 20 кун ичида уларнинг пулини тўлиқ тўлаб беришни ваъда қилган. Бироқ белгиланган муддатда мажбуриятини бажармаган.
Телефонлар бошқа шахсларга сотилган
Қайд этилишича, гумонланувчи смартфонларни учинчи шахсларга қайта сотиб юборган.
Савдодан тушган маблағлар эса телефонлар эгасига берилмасдан, шахсий эҳтиёжлар учун сарфланган.
Зарар 51 600 долларни ташкил этган
37 та смартфоннинг умумий қиймати 51 600 долларга баҳоланмоқда.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатган. Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…