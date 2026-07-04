Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...

·45·Спорт
Анчелотти Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини очиқлади...

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ЖЧ-2026да ҳозирча кам ўйнаётган Неймар ҳақида фикр билдирди. Итальян мутахассиси 34 ёшли юлдузнинг жисмоний ҳолати яхши экани ва у тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилишга тайёрлигини таъкидлади.

Неймар мундиалда бор-йўғи бир марта ўйнади

Неймар жорий жаҳон чемпионатида ҳозиргача фақат битта учрашувда майдонга тушди.

У гуруҳ босқичининг учинчи турида Шотландияга қарши 3:0 ҳисобида якунланган баҳснинг 76-дақиқасида захирадан ўйинга қўшилган эди.

Японияга қарши 1/16 финал учрашувида эса ҳужумчи бутун ўйин давомида захира ўриндиғида қолди. Бразилия ушбу баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

«У 90 дақиқа ўйнашга тайёр»

Анчелотти Неймарнинг ҳозирги жисмоний ҳолати тўлиқ ўйин ўтказишга имкон беришини айтди.

«Ҳа, у тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр. Албатта, ҳозирги вазиятдан қониқмаяпти, лекин ўзини жуда яхши тутяпти. Машғулотларда ҳам аъло даражада ишлаяпти», — деди мураббий.

Жамоадошлари Неймарни ҳурмат қилади

Бразилия бош мураббийининг сўзларига кўра, Неймарнинг жамоа ичидаги таъсири ҳали ҳам жуда катта.

«Неймар жамоада катта ҳурматга эга. У очиқкўнгил инсон ва жамоадошлари уни жуда яхши кўришади. Унинг жамоадаги ўрни жуда муҳим», — таъкидлади Анчелотти.

«У буюк маҳорат эгаси»

Анчелотти Неймарнинг футболчилик иқтидори билан бирга инсоний фазилатларини ҳам алоҳида эътироф этди.

«У буюк маҳорат эгаси, шу билан бирга жуда камтар инсон ҳам. Мен ундан жуда мамнунман. Ва, албатта, у доимгидек ўйнашни хоҳлайди», — деди мутахассис Folha de S. Paulo нашрига берган интервьюсида.

Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — Анчелотти плей-оффнинг кейинги босқичида Неймарга асосий таркибдан жой берадими?

Карло АнчелоттиНеймарШотландияЯпонияБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Криштиано Роналдо ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Златан Ибрагимович Криштиано Роналдо ҳақида: «У Португалия термасини асирга олиб турибди»Бугун, 13:55Футболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқдаФутболчимиз Аббосбек Файзуллаев бугун уйланмоқдаБугун, 13:46Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида учинчи бўлдиБугун, 13:42Ўзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиЎзбекистонлик қизлар Осиё чемпионатида 5 та медални қўлга киритишдиБугун, 13:35Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиКлопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёрлигини айтдиБугун, 13:26Ламин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиЛамин Ямал Португалиядан қўрқмаслигини очиқ айтдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди