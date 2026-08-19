Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?
Россия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 25 сентябр куни Нижний Новгород шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилмоқда. Россия футбол иттифоқи ва ЎФА ташкилий масалаларни ҳал қилмоқда, томонлар якуний келишувга яқин турибди. Икки жамоанинг 2022 йил ноябр ойида Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган илк учрашуви 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланган.
2026 йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро майдондаги навбатдаги йирик синовга тайёргарлик кўрмоқда. Россия футбол иттифоқи ва ЎФА ўртасидаги музокаралар якуний босқичга чиқди — кузги халқаро танаффусда ўзбек ва рус футболи юлдузлари яна тўқнаш келадиган бўлди. Баҳс тафсилотлари ва мундиалдан кейинги кутилмаган ҳолатлар қандай?
Музокаралар якуний паллада: Баҳс қаерда бўлиб ўтади?
Sport24 нашрининг хабар беришича, икки мамлакат футбол федерациялари ташкилий масалаларни ҳал этишга киришган.
"Россия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 25 сентябрь куни Нижний Новгород шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилмоқда. Томонлар якуний келишувга жуда яқин турибди."
— Манба маълумоти
Эслатиб ўтамиз, икки жамоанинг 2022 йил ноябрь ойида Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган илк тарихий учрашуви 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланган эди.
Терма жамоалар ва бўлажак ўртоқлик учрашувлари тақвими
Сана / Жой
Ўйин иштирокчилари
Муҳим фактлар ва мақом
25 сентябрь, Нижний Новгород
Россия – Ўзбекистон
Музокаралар якуний босқичда, 2022 йилги дурангдан кейинги 2-тўқнашув
29 сентябрь, «Казань Арена»
Россия – Эрон
ФИФА рейтингида 22-ўриндаги ЖЧ-2026 иштирокчисига қарши баҳс
2026 йил охири (режа)
Россия – Парагвай
2024 йил қолдирилган ўйинни қайта ташкил этиш режалаштирилмоқда
Мундиал тажрибаси: Шомуродовнинг дунё тан олган голи
Ўзбекистон терма жамоаси италиялик машҳур мутахассис Фабио Каннаваро қўл остида тарихий дебют Жаҳон чемпионатини ўтказиб, мураккаб гуруҳ босқичида Колумбия (1:3), Португалия (0:5) ва Конго ДР (1:3) терма жамоаларига имкониятни бой берди.
Шунга қарамай, «Ростов» клуби орқали россиялик мухлисларга жуда яхши таниш бўлган терма жамоа сардори Элдор Шомуродов алоҳида ажралиб турди:
"Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига йўллаган қойилмақом голи ФИФА томонидан 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг чиройли икки голидан бири сифатида расман эътироф этилди."
Валерий Карпин шогирдлари эса Ўзбекистон билан ўйиндан тўрт кун ўтиб, 29 сентябрь куни «Казань Арена»да ЖЧ-2026 да мағлубиятсиз серия кўрсатган Эронга қарши майдонга тушиши кўзда тутилган.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Нижний Новгородда Россияни мағлуб эта оладими ёки яна дуранг қайд этиладими?
Ўз фикр ва ҳисоб тахминингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда миллий терма жамоамиз мухлисларига ушбу қайноқ хабарни етказинг!
…