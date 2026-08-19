Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?

·1·Спорт
Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?
Қисқача

Россия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 25 сентябр куни Нижний Новгород шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилмоқда. Россия футбол иттифоқи ва ЎФА ташкилий масалаларни ҳал қилмоқда, томонлар якуний келишувга яқин турибди. Икки жамоанинг 2022 йил ноябр ойида Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган илк учрашуви 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланган.

2026 йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро майдондаги навбатдаги йирик синовга тайёргарлик кўрмоқда. Россия футбол иттифоқи ва ЎФА ўртасидаги музокаралар якуний босқичга чиқди — кузги халқаро танаффусда ўзбек ва рус футболи юлдузлари яна тўқнаш келадиган бўлди. Баҳс тафсилотлари ва мундиалдан кейинги кутилмаган ҳолатлар қандай?

Музокаралар якуний паллада: Баҳс қаерда бўлиб ўтади?

Sport24 нашрининг хабар беришича, икки мамлакат футбол федерациялари ташкилий масалаларни ҳал этишга киришган.

"Россия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 25 сентябрь куни Нижний Новгород шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилмоқда. Томонлар якуний келишувга жуда яқин турибди."

Манба маълумоти

Эслатиб ўтамиз, икки жамоанинг 2022 йил ноябрь ойида Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган илк тарихий учрашуви 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланган эди.

Терма жамоалар ва бўлажак ўртоқлик учрашувлари тақвими

Сана / Жой

Ўйин иштирокчилари

Муҳим фактлар ва мақом

25 сентябрь, Нижний Новгород

Россия – Ўзбекистон

Музокаралар якуний босқичда, 2022 йилги дурангдан кейинги 2-тўқнашув

29 сентябрь, «Казань Арена»

Россия – Эрон

ФИФА рейтингида 22-ўриндаги ЖЧ-2026 иштирокчисига қарши баҳс

2026 йил охири (режа)

Россия – Парагвай

2024 йил қолдирилган ўйинни қайта ташкил этиш режалаштирилмоқда

Мундиал тажрибаси: Шомуродовнинг дунё тан олган голи

Ўзбекистон терма жамоаси италиялик машҳур мутахассис Фабио Каннаваро қўл остида тарихий дебют Жаҳон чемпионатини ўтказиб, мураккаб гуруҳ босқичида Колумбия (1:3), Португалия (0:5) ва Конго ДР (1:3) терма жамоаларига имкониятни бой берди.

Шунга қарамай, «Ростов» клуби орқали россиялик мухлисларга жуда яхши таниш бўлган терма жамоа сардори Элдор Шомуродов алоҳида ажралиб турди:

"Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига йўллаган қойилмақом голи ФИФА томонидан 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг чиройли икки голидан бири сифатида расман эътироф этилди."

Валерий Карпин шогирдлари эса Ўзбекистон билан ўйиндан тўрт кун ўтиб, 29 сентябрь куни «Казань Арена»да ЖЧ-2026 да мағлубиятсиз серия кўрсатган Эронга қарши майдонга тушиши кўзда тутилган.

Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Нижний Новгородда Россияни мағлуб эта оладими ёки яна дуранг қайд этиладими?

Ўз фикр ва ҳисоб тахминингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда миллий терма жамоамиз мухлисларига ушбу қайноқ хабарни етказинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди