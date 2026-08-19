Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтди

·3·Спорт
Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтди
Қисқача

Родри бошқа таклифлари бўлишига қарамай, «Барселона»ни клубнинг ўзига хос фалсафаси ва жаҳон футболидаги намунавий ўрни сабаб танлаганини айтди. У «Манчестер Сити»ни тарк этиш қийин бўлганини, чунки клуб унга ҳамма нарсани берганини билдирди. 30 ёшли ярим ҳимоячи «Барселона» билан 2030 йил ёзигача мўлжалланган шартнома имзолади.

«Манчестер Сити»даги ёрқин даврига нуқта қўйиб, Каталония гранди сафига ўтган испаниялик юлдуз Родрининг трансфери футбол оламида катта резонанс келтириб чиқарди. Қўлида бошқа йирик таклифлар бўлишига қарамай, тажрибали ярим ҳимоячини «Барселона»га чорлаган асосий омил нима бўлди? Футболчининг илк очиқ баёноти кўпчиликни ҳайратда қолдирди.

«Сити»дан кетиш ва юракдаги танлов: Родрининг илк сўзлари

The Touchline нашрига берган интервьюсида Родри Англияни тарк этиш осон кечмаганини, бироқ болаликдан орзу қилган фалсафаси уни Каталонияга етаклаганини яширмади:

"Бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Бу қийин қарор эди, чунки менга ҳамма нарса берган клубимни тарк этдим. Лекин «Барселона» мен учун доимо жаҳон миқёсидаги намуна бўлиб келган. Менда бошқа вариант ҳам бор эди, аммо клубнинг ўзига хос фалсафаси туфайли «Барселона» доим биринчи танловим бўлган.", - деди Родри.

Родрининг «Барселона»даги янги битими тафсилотлари

Кўрсаткич

Шартнома ва футболчи маълумотлари

Футболчи

Родри (ярим ҳимоячи)

Янги жамоаси

«Барселона» (Испания)

Амалдаги шартнома муддати

2030 йил ёзига қадар

Клубни танлашдаги асосий сабаб

Клуб фалсафаси ва жаҳон футболидаги намунавий ўрни

Собиқ жамоаси

«Манчестер Сити»

Узоқ муддатли лойиҳа: Каталонияда 2030 йилгача режа

30 ёшли ярим ҳимоячи Каталония клуби билан тўғридан-тўғри 2030 йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу эса «Барселона» раҳбарияти Родрини нафақат бугунги кун етакчиси, балки яқин йиллардаги янги чемпионлик лойиҳасининг асосий пойдевори сифатида кўраётганидан далолат беради.

Сизнингча, Родри «Барселона» ўйин услубига тўлиқ мос туша оладими ва жамоага Чемпионлар Лигаси кубогини қайтара оладими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва «Барселона»нинг барча ашаддий мухлисларига ушбу баёнотни дарҳол улашинг!

РодриБарселонаМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?Бугун, 06:44Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Бугун, 06:32UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди