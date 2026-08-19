Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтди
Родри бошқа таклифлари бўлишига қарамай, «Барселона»ни клубнинг ўзига хос фалсафаси ва жаҳон футболидаги намунавий ўрни сабаб танлаганини айтди. У «Манчестер Сити»ни тарк этиш қийин бўлганини, чунки клуб унга ҳамма нарсани берганини билдирди. 30 ёшли ярим ҳимоячи «Барселона» билан 2030 йил ёзигача мўлжалланган шартнома имзолади.
«Манчестер Сити»даги ёрқин даврига нуқта қўйиб, Каталония гранди сафига ўтган испаниялик юлдуз Родрининг трансфери футбол оламида катта резонанс келтириб чиқарди. Қўлида бошқа йирик таклифлар бўлишига қарамай, тажрибали ярим ҳимоячини «Барселона»га чорлаган асосий омил нима бўлди? Футболчининг илк очиқ баёноти кўпчиликни ҳайратда қолдирди.
«Сити»дан кетиш ва юракдаги танлов: Родрининг илк сўзлари
The Touchline нашрига берган интервьюсида Родри Англияни тарк этиш осон кечмаганини, бироқ болаликдан орзу қилган фалсафаси уни Каталонияга етаклаганини яширмади:
"Бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Бу қийин қарор эди, чунки менга ҳамма нарса берган клубимни тарк этдим. Лекин «Барселона» мен учун доимо жаҳон миқёсидаги намуна бўлиб келган. Менда бошқа вариант ҳам бор эди, аммо клубнинг ўзига хос фалсафаси туфайли «Барселона» доим биринчи танловим бўлган.", - деди Родри.
Родрининг «Барселона»даги янги битими тафсилотлари
Кўрсаткич
Шартнома ва футболчи маълумотлари
Футболчи
Родри (ярим ҳимоячи)
Янги жамоаси
«Барселона» (Испания)
Амалдаги шартнома муддати
2030 йил ёзига қадар
Клубни танлашдаги асосий сабаб
Клуб фалсафаси ва жаҳон футболидаги намунавий ўрни
Собиқ жамоаси
Узоқ муддатли лойиҳа: Каталонияда 2030 йилгача режа
30 ёшли ярим ҳимоячи Каталония клуби билан тўғридан-тўғри 2030 йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу эса «Барселона» раҳбарияти Родрини нафақат бугунги кун етакчиси, балки яқин йиллардаги янги чемпионлик лойиҳасининг асосий пойдевори сифатида кўраётганидан далолат беради.
Сизнингча, Родри «Барселона» ўйин услубига тўлиқ мос туша оладими ва жамоага Чемпионлар Лигаси кубогини қайтара оладими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва «Барселона»нинг барча ашаддий мухлисларига ушбу баёнотни дарҳол улашинг!
…