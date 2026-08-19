UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?
Филадельфияда бўлиб ўтган ва бир қатор шиддатли қарама-қаршиликларга бой бўлган UFC 330 турнири ортда қолди. Аммо лиганинг навбатдаги ҳафталик янгиланган рейтинги эълон қилингач, мухлислар ҳайратда қолди — катта жанглар кутилганидек кенг кўламли ўзгаришларни келтириб чиқармадими ёки ҳақиқий сенсация қуйи поғоналарда яширинганми?
Ярим ўрта вазнда барқарорлик: Гэрри ва Махачев жангидан кейинги ҳолат
Турнирнинг марказий тўқнашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ҳакамларнинг якдил қарори билан ирландиялик Йен Мачадо Гэррини мағлуб этди. Бироқ ушбу натижа жадвал чўққисини остин-устун қилмади:
"Йен Мачадо Гэрри мағлубиятига қарамай, дивизион топ-10 талигидаги 2-ўрнини сақлаб қолди. Камар учун асосий даъвогар Карлос Пратес эса ҳамон 1-поғонада қолмоқда."
UFC 330 дан кейинги асосий рейтинг ҳаракатлари
Вазн тоифаси
Спортчи
Эски ўрни
Янги ўрни
Ҳолат ва изоҳ
Ярим ўрта вазн
Йен Мачадо Гэрри
#2
#2
Махачевга ютқазса-да, ўрнини сақлади
Ярим ўрта вазн
Карлос Пратес
#1
#1
Асосий даъвогарлик мақоми ўзгармади
Энг енгил вазн
Чарльз Жонсон
Топ-15 ташқарисида
#14
Ноёб «твистер» ғалабаси эвазига кўтарилди
Биринчи энг енгил (аёллар)
Жуллиан Робертсон
#4
#5
Дернга ютқазиб, пастга тушди
Биринчи энг енгил (аёллар)
Сяонан Ян
#5
#4
Робертсоннинг ортга чекиниши ҳисобига кўтарилди
Темиров мағлуб этган Жонсоннинг топ-15 га кириши ва аёллар дивизиони
Турнирнинг дастлабки кардида бразилиялик дебютант Эдуардо Энрикени ноёб «твистер» усули орқали таслим этган Чарльз Жонсон энг енгил вазн топ-15 талигининг 14-поғонасини эгаллади. Қайд этиш жоизки, ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров ўз вақтида айнан ушбу Жонсонни мағлубиятга учратган эди.
Аёллар ўртасидаги биринчи энг енгил вазнда эса амалдаги чемпион Маккензи Дернга ҳакамлар қарори билан ютқазган канадалик Жуллиан Робертсон 4-поғонадан 5-ўринга тушди. Бунинг натижасида хитойлик Сяонан Ян кучли тўртликка кўтарилиб олди.
Сизнингча, Йен Мачадо Гэррининг мағлубиятдан кейин ҳам 2-ўринда қолиши адолатлими ёки Карлос Пратес аллақачон Махачевга жиддий хавф туғдира оладими?
Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу янгиланган рейтингни улашинг!
…