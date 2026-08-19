UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?

·1·Спорт
UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?

Филадельфияда бўлиб ўтган ва бир қатор шиддатли қарама-қаршиликларга бой бўлган UFC 330 турнири ортда қолди. Аммо лиганинг навбатдаги ҳафталик янгиланган рейтинги эълон қилингач, мухлислар ҳайратда қолди — катта жанглар кутилганидек кенг кўламли ўзгаришларни келтириб чиқармадими ёки ҳақиқий сенсация қуйи поғоналарда яширинганми?

Ярим ўрта вазнда барқарорлик: Гэрри ва Махачев жангидан кейинги ҳолат

Турнирнинг марказий тўқнашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ҳакамларнинг якдил қарори билан ирландиялик Йен Мачадо Гэррини мағлуб этди. Бироқ ушбу натижа жадвал чўққисини остин-устун қилмади:

"Йен Мачадо Гэрри мағлубиятига қарамай, дивизион топ-10 талигидаги 2-ўрнини сақлаб қолди. Камар учун асосий даъвогар Карлос Пратес эса ҳамон 1-поғонада қолмоқда."

UFC 330 дан кейинги асосий рейтинг ҳаракатлари

Вазн тоифаси

Спортчи

Эски ўрни

Янги ўрни

Ҳолат ва изоҳ

Ярим ўрта вазн

Йен Мачадо Гэрри

#2

#2

Махачевга ютқазса-да, ўрнини сақлади

Ярим ўрта вазн

Карлос Пратес

#1

#1

Асосий даъвогарлик мақоми ўзгармади

Энг енгил вазн

Чарльз Жонсон

Топ-15 ташқарисида

#14

Ноёб «твистер» ғалабаси эвазига кўтарилди

Биринчи энг енгил (аёллар)

Жуллиан Робертсон

#4

#5

Дернга ютқазиб, пастга тушди

Биринчи энг енгил (аёллар)

Сяонан Ян

#5

#4

Робертсоннинг ортга чекиниши ҳисобига кўтарилди

Темиров мағлуб этган Жонсоннинг топ-15 га кириши ва аёллар дивизиони

Турнирнинг дастлабки кардида бразилиялик дебютант Эдуардо Энрикени ноёб «твистер» усули орқали таслим этган Чарльз Жонсон энг енгил вазн топ-15 талигининг 14-поғонасини эгаллади. Қайд этиш жоизки, ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров ўз вақтида айнан ушбу Жонсонни мағлубиятга учратган эди.

Аёллар ўртасидаги биринчи энг енгил вазнда эса амалдаги чемпион Маккензи Дернга ҳакамлар қарори билан ютқазган канадалик Жуллиан Робертсон 4-поғонадан 5-ўринга тушди. Бунинг натижасида хитойлик Сяонан Ян кучли тўртликка кўтарилиб олди.

Сизнингча, Йен Мачадо Гэррининг мағлубиятдан кейин ҳам 2-ўринда қолиши адолатлими ёки Карлос Пратес аллақачон Махачевга жиддий хавф туғдира оладими?

Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу янгиланган рейтингни улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиБугун, 05:50«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўлладиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди