Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилди

·0·Техно
Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилди
Қисқача

Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча асосий техник хусусиятлари, жумладан 6,7 дюймли ФҲД+ AMOLED дисплей, Exynos 2500 процессори ва IP68 ҳимояси ҳақидаги маълумотлар сиздирилди. Қурилма 50 мегапикселли асосий, 12 мегапикселли телефото ва 8 мегапикселли ултракенг бурчакли камералар, шунингдек 12 мегапикселли олд камера билан жиҳозланади.

Android Ҳеадлинес нашри тақдим этган эксклюзив маълумотларга кўра, ҳали расман эълон қилинмаган Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча асосий техник хусусиятлари интернетга сиздирилди. Янги авлод қурилмаси илғор процессор, юқори сиғимли аккумулятор ҳамда узоқ муддатли дастурий таъминот кўмаги билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, смартфон диагоналига 6,7 дюймли ФҲД+ форматдаги AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Экран мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси қўлланилган. Қурилманинг қалинлиги атиги 7,4 миллигетрни ташкил этиб, унинг корпуси замонавий алюминий қотишмасидан ясалади. Шунингдек, корпус IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган.

Унумдорлик ва камера имкониятлари

Қурилманинг аппарат қисмига Samsung компаниясининг ўзида ишлаб чиқарилган замонавий Exynos 2500 процессори асос қилиб олинган. Ушбу чип кундалик вазифалар билан бирга ресурс талаб қилувчи иловаларда ҳам юқори барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.

Орқа панелда эса учта модулдан иборат камера тизими жойлашган бўлиб, уларга 50 мегапикселли асосий кенг бурчакли сенсор, 12 мегапикселли телефото объектив ва 8 мегапикселли ультракенж бурчакли датчик киритилган. Олд камера учун эса 12 мегапикселли сифатли сенсор ажратилган.

Дастурий янгиликлар ва қўллаб-қувватлаш

Дастурий таъминот жиҳатидан Galaxy S26 FE қатор сунъий интеллект ва мультимедиа функцияларига эга бўлади. Хусусан, ёзувлардаги ортиқча товушларни тозалашга мўлжалланган Audiо Эрасер, Мй ФанКам ҳамда видео тасвирларни мукаммал барқарорлаштирувчи Ҳоризонтал Локк функциялари шулар жумласидандир.

Моделнинг энг муҳим афзалликларидан бири бу унинг узоқ муддатли дастурий таъминот билан таъминланишидир. Samsung компанияси ушбу смартфон учун нафақат операцион тизим янгиланишлари, балки хавфсизлик ямоқларини ҳам нақ 7 йил давомида мунтазам равишда чиқариб туришни режалаштирган.

Аккумулятор сиғими 4900 мА/соатни ташкил этиб, у 45 ваттли тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Харидорларга янги гаджет Блуеберрй, Грапҳите ва Пистачио каби учта жозибали рангда таклиф этилиши кутилмоқда.

Ҳозирча Samsung компанияси ушбу смартфоннинг нархи ва сотувга чиқишининг аниқ санасини сир тутмоқда. Бироқ технология бозоридаги кузатувчиларнинг прогнозларига кўра, янги Galaxy S26 FE модели жорий йилнинг сентябрь ойининг бошларида анъанавий ИФА кўргазмаси доирасида расман намойиш этилади.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонTank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонБугун, 05:53iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиБугун, 04:57Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиАстрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиБугун, 03:50Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиХалқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиБугун, 02:54Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиКеча, 22:24Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиКеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди