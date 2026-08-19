Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилди
Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча асосий техник хусусиятлари, жумладан 6,7 дюймли ФҲД+ AMOLED дисплей, Exynos 2500 процессори ва IP68 ҳимояси ҳақидаги маълумотлар сиздирилди. Қурилма 50 мегапикселли асосий, 12 мегапикселли телефото ва 8 мегапикселли ултракенг бурчакли камералар, шунингдек 12 мегапикселли олд камера билан жиҳозланади.
Android Ҳеадлинес нашри тақдим этган эксклюзив маълумотларга кўра, ҳали расман эълон қилинмаган Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча асосий техник хусусиятлари интернетга сиздирилди. Янги авлод қурилмаси илғор процессор, юқори сиғимли аккумулятор ҳамда узоқ муддатли дастурий таъминот кўмаги билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, смартфон диагоналига 6,7 дюймли ФҲД+ форматдаги AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Экран мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси қўлланилган. Қурилманинг қалинлиги атиги 7,4 миллигетрни ташкил этиб, унинг корпуси замонавий алюминий қотишмасидан ясалади. Шунингдек, корпус IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган.
Унумдорлик ва камера имкониятлариҚурилманинг аппарат қисмига Samsung компаниясининг ўзида ишлаб чиқарилган замонавий Exynos 2500 процессори асос қилиб олинган. Ушбу чип кундалик вазифалар билан бирга ресурс талаб қилувчи иловаларда ҳам юқори барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.
Орқа панелда эса учта модулдан иборат камера тизими жойлашган бўлиб, уларга 50 мегапикселли асосий кенг бурчакли сенсор, 12 мегапикселли телефото объектив ва 8 мегапикселли ультракенж бурчакли датчик киритилган. Олд камера учун эса 12 мегапикселли сифатли сенсор ажратилган.
Дастурий янгиликлар ва қўллаб-қувватлашДастурий таъминот жиҳатидан Galaxy S26 FE қатор сунъий интеллект ва мультимедиа функцияларига эга бўлади. Хусусан, ёзувлардаги ортиқча товушларни тозалашга мўлжалланган Audiо Эрасер, Мй ФанКам ҳамда видео тасвирларни мукаммал барқарорлаштирувчи Ҳоризонтал Локк функциялари шулар жумласидандир.
Моделнинг энг муҳим афзалликларидан бири бу унинг узоқ муддатли дастурий таъминот билан таъминланишидир. Samsung компанияси ушбу смартфон учун нафақат операцион тизим янгиланишлари, балки хавфсизлик ямоқларини ҳам нақ 7 йил давомида мунтазам равишда чиқариб туришни режалаштирган.
Аккумулятор сиғими 4900 мА/соатни ташкил этиб, у 45 ваттли тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Харидорларга янги гаджет Блуеберрй, Грапҳите ва Пистачио каби учта жозибали рангда таклиф этилиши кутилмоқда.
Ҳозирча Samsung компанияси ушбу смартфоннинг нархи ва сотувга чиқишининг аниқ санасини сир тутмоқда. Бироқ технология бозоридаги кузатувчиларнинг прогнозларига кўра, янги Galaxy S26 FE модели жорий йилнинг сентябрь ойининг бошларида анъанавий ИФА кўргазмаси доирасида расман намойиш этилади.
…