Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?
Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш ва Роберт Левандовскига муносиб ворис топиш борасидаги режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди. Каталонияликлар Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн номзодини кўриб чиққан эди, бироқ футболчининг Германиядаги фаолиятини давом эттириш истаги бу трансферга нуқта қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти тажрибали полшалик ҳужумчи Роберт Левандовскининг ёши ўтиб бораётганини ҳисобга олиб, узоқ муддатли истиқболда марказий ҳужумчи позициясини тўлдиришни мақсад қилган. Goal.com нашри хабарига кўра, Барселона вакиллари Гарри Кейн билан боғланиб, унинг Испания чемпионатига кўчиб ўтиш эҳтимолини ўрганишган. Аммо музокаралар бошланмасиданоқ якунига етди.
Маълум бўлишича, Гарри Кейн айни дамда Бавария сафини тарк этиш ниятида эмас. Bild нашри журналисти Кристиан Фалкнинг тасдиқлашича, каталонияликлар футболчининг атрофидагилар билан алоқага чиққан, бироқ рад жавобини олишган. Футболчи Мюнхен клубида ўзини бахтли ҳис қилмоқда ва фаолиятини айнан Бундеслигада давом эттирмоқчи.
Каталонияликларнинг янги нишониГарри Кейн варианти ёпилгач, Барселона бор эътиборини бошқа номзодларга қаратмоқда. Ҳозирда клуб учун асосий мақсад Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес бўлиб қолмоқда. Каталонияликлар ёш ва сермаҳсул аргентиналик ҳужумчини жамоанинг келажакдаги етакчиси сифатида кўришмоқда.
Шунга қарамай, Гарри Кейн трансфери амалга ошганида Барселона учун катта муваффақият бўлиши мумкин эди. 2025-26-йилги мавсумда инглиз ҳужумчиси барча мусобақаларда 61 та гол уриб, 7 та голли узатмани амалга оширди. Унинг Мюнхен клуби билан шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар амал қилади.
Бавария раҳбарияти ҳам ўзининг энг яхши тўпурарини қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб мутасаддилари Гарри Кейн билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокаралар ўтказишга тайёрланмоқда. Ҳозирда футболчи Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатидаги иштирокига эътибор қаратган бўлса-да, мусобақадан сўнг янги шартнома масаласи кўриб чиқилиши кутилмоқда.
Барселона учун ҳужумчи масаласи ҳамон очиқлигича қолмоқда. Роберт Левандовски ҳозирча юқори савияда ўйин кўрсатаётган бўлса-да, клуб келаси мавсумларда жамоани янги босқичга олиб чиқадиган ёшроқ юлдузни қидиришда давом этади. Хулиан Альваресдан ташқари, жамоанинг трансфер рўйхатида яна бир қанча номлар борлиги айтилмоқда.
…