Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?

·0·Спорт
Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?

Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш ва Роберт Левандовскига муносиб ворис топиш борасидаги режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди. Каталонияликлар Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн номзодини кўриб чиққан эди, бироқ футболчининг Германиядаги фаолиятини давом эттириш истаги бу трансферга нуқта қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти тажрибали полшалик ҳужумчи Роберт Левандовскининг ёши ўтиб бораётганини ҳисобга олиб, узоқ муддатли истиқболда марказий ҳужумчи позициясини тўлдиришни мақсад қилган. Goal.com нашри хабарига кўра, Барселона вакиллари Гарри Кейн билан боғланиб, унинг Испания чемпионатига кўчиб ўтиш эҳтимолини ўрганишган. Аммо музокаралар бошланмасиданоқ якунига етди.

Маълум бўлишича, Гарри Кейн айни дамда Бавария сафини тарк этиш ниятида эмас. Bild нашри журналисти Кристиан Фалкнинг тасдиқлашича, каталонияликлар футболчининг атрофидагилар билан алоқага чиққан, бироқ рад жавобини олишган. Футболчи Мюнхен клубида ўзини бахтли ҳис қилмоқда ва фаолиятини айнан Бундеслигада давом эттирмоқчи.

Каталонияликларнинг янги нишони

Гарри Кейн варианти ёпилгач, Барселона бор эътиборини бошқа номзодларга қаратмоқда. Ҳозирда клуб учун асосий мақсад Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес бўлиб қолмоқда. Каталонияликлар ёш ва сермаҳсул аргентиналик ҳужумчини жамоанинг келажакдаги етакчиси сифатида кўришмоқда.

Шунга қарамай, Гарри Кейн трансфери амалга ошганида Барселона учун катта муваффақият бўлиши мумкин эди. 2025-26-йилги мавсумда инглиз ҳужумчиси барча мусобақаларда 61 та гол уриб, 7 та голли узатмани амалга оширди. Унинг Мюнхен клуби билан шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар амал қилади.

Бавария раҳбарияти ҳам ўзининг энг яхши тўпурарини қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб мутасаддилари Гарри Кейн билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокаралар ўтказишга тайёрланмоқда. Ҳозирда футболчи Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатидаги иштирокига эътибор қаратган бўлса-да, мусобақадан сўнг янги шартнома масаласи кўриб чиқилиши кутилмоқда.

Барселона учун ҳужумчи масаласи ҳамон очиқлигича қолмоқда. Роберт Левандовски ҳозирча юқори савияда ўйин кўрсатаётган бўлса-да, клуб келаси мавсумларда жамоани янги босқичга олиб чиқадиган ёшроқ юлдузни қидиришда давом этади. Хулиан Альваресдан ташқари, жамоанинг трансфер рўйхатида яна бир қанча номлар борлиги айтилмоқда.

БарселонаБаварияГарри КейнРоберт ЛевандовскиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиБугун, 17:32Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Бугун, 17:16ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Колумбия – Гана 1:0 (ушбу голни томоша қилинг)Бугун, 17:12ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (бу голларни кўринг)Бугун, 17:05ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Австралия - Миср 3:5 баҳсидаги голлар (видео)Бугун, 16:57Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Абдулкарим: «Биз фақат Мессига қарши ўйнамаймиз»Бугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди