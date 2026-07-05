Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлди

·0·Спорт
Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлди

Марокаш миллий жамоаси яримҳимоячиси Аззедин Унаҳи ЖЧ-2026 плей-оффида Канадага қарши ўтказилган учрашувнинг бош қаҳрамонига айланди. Иккита гол урган футболчи FIFA талқинига кўра баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.

Африка вакиллари мезбон жамоалардан бири бўлган Канадани 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этиб, жаҳон чемпионати чоракфиналига йўл олди.

Унаҳи дубль билан ғалабани таъминлади

Учрашувнинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмаган бўлса-да, танаффусдан кейин Марокаш ўйинни ўз назоратига олди.

Аззедин Унаҳи рақиб дарвозасини икки марта ишғол қилиб, жамоасининг муҳим ғалабасига катта ҳисса қўшди. Унинг иккинчи таймдаги голлари Канада қаршилигини синдирган асосий омил бўлди.

FIFA Унаҳини энг яхши футболчи деб топди

Баҳс якунлангач, FIFA марокашлик яримҳимоячини учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида эътироф этди.

Унаҳи нафақат дубль қайд этди, балки майдон марказидаги фаоллиги, ҳужумларни ташкил этиши ва муҳим вазиятлардаги совуққонлиги билан ҳам ажралиб турди.

Марокаш иккинчи бор чоракфиналда

Канада устидан қозонилган ғалаба Марокаш футболи тарихида яна бир муҳим саҳифа очди.

Шу тариқа, Африка жамоаси ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионатининг чоракфинал босқичига йўлланма олди.

Энди марокашликлар мундиалдаги юришини давом эттириб, яна бир тарихий натижа учун кураш олиб боради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаАтлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаБугун, 00:16ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 00:08«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?Бугун, 00:07Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Бугун, 00:04Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиХаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиБугун, 00:01Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди