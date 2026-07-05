Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлди
Марокаш миллий жамоаси яримҳимоячиси Аззедин Унаҳи ЖЧ-2026 плей-оффида Канадага қарши ўтказилган учрашувнинг бош қаҳрамонига айланди. Иккита гол урган футболчи FIFA талқинига кўра баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.
Африка вакиллари мезбон жамоалардан бири бўлган Канадани 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этиб, жаҳон чемпионати чоракфиналига йўл олди.
Унаҳи дубль билан ғалабани таъминлади
Учрашувнинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмаган бўлса-да, танаффусдан кейин Марокаш ўйинни ўз назоратига олди.
Аззедин Унаҳи рақиб дарвозасини икки марта ишғол қилиб, жамоасининг муҳим ғалабасига катта ҳисса қўшди. Унинг иккинчи таймдаги голлари Канада қаршилигини синдирган асосий омил бўлди.
FIFA Унаҳини энг яхши футболчи деб топди
Баҳс якунлангач, FIFA марокашлик яримҳимоячини учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида эътироф этди.
Унаҳи нафақат дубль қайд этди, балки майдон марказидаги фаоллиги, ҳужумларни ташкил этиши ва муҳим вазиятлардаги совуққонлиги билан ҳам ажралиб турди.
Марокаш иккинчи бор чоракфиналда
Канада устидан қозонилган ғалаба Марокаш футболи тарихида яна бир муҳим саҳифа очди.
Шу тариқа, Африка жамоаси ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионатининг чоракфинал босқичига йўлланма олди.
Энди марокашликлар мундиалдаги юришини давом эттириб, яна бир тарихий натижа учун кураш олиб боради.
…