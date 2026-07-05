Талабалар ётоқхонаси учун янги субсидия тартиби жорий этилди

·0·Жамият
Талабалар ётоқхонаси учун янги субсидия тартиби жорий этилди

Ўзбекистонда талабалар турар жойларини давлат-хусусий шериклик асосида қуриш ва молиялаштириш тартиби янгиланди. Энди тадбиркорлар замонавий ётоқхоналар қуради, давлат эса қурилиш ва улардан фойдаланиш харажатларининг бир қисмини қоплаб беради.

Янги тизим талабалар учун турар жойлар сонини ошириш, хусусий секторни жалб қилиш ва ётоқхоналардаги шароитни яхшилашга қаратилган.

Лойиҳа камида 200 ўринли бўлиши керак

Ҳукумат қарорига кўра, давлат-хусусий шериклик асосидаги янги лойиҳалар камида 200 ўринли талабалар турар жойини қуришни назарда тутиши лозим.

Тадбиркорлар давлат билан тузилган битим асосида ётоқхонани қуриш, жиҳозлаш ва бошқариш билан шуғулланади.

Давлат эса белгиланган лимит доирасида ҳар бир ётоқ ўрни учун қурилиш харажатларининг 50 фоизигача субсидия ажратади.

Талабалар тўловининг бир қисми қопланади

Ётоқхонада яшаш учун тўлов миқдори давлат ва хусусий шерик ўртасидаги келишув асосида белгиланади.

Давлат қабул комиссияси орқали жойлаштирилган талабалар учун ётоқхонани сақлаш ва ундан фойдаланиш харажатларининг 50 фоизигача давлат бюджети ҳисобидан қоплаб берилади.

Субсидиялар махсус электрон платформа орқали талабаларнинг биометрик идентификацияси асосида ҳисобланади. Бу маблағларни ҳақиқатан ётоқхонада яшаётган талабалар учун ажратиш имконини беради.

Бўш ўринларга бошқа талабалар ҳам жойлашиши мумкин

Агар талабалар турар жойида бўш ўринлар қолса, уларга бошқа олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган талабаларни ҳам жойлаштиришга рухсат берилади.

Шунингдек, ётоқхона учун ажратилган ер майдонида битимда кўрсатилган ётоқ ўринларидан ташқари қолган бўш ҳудудлардан тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланиш мумкин бўлади.

Бу ерда ошхона, маиший хизмат, савдо ёки талабалар учун бошқа сервис объектлари ташкил қилиниши мумкин.

50 ўринли ётоқхоналар амалиёти бекор қилинади

2026 йил 1 июлдан давлат олий таълим ташкилотлари буюртмаси асосида тадбиркорлар томонидан 50 ўринли янги ётоқхоналар қуриш амалиёти бекор қилинади.

Бироқ аввал бошланган лойиҳалар тўхтатилмайди. Улар тузилган битимлар муддати якунлангунга қадар амалдаги тартиб асосида давом эттирилади.

Янги тизим орқали йирик ва замонавий талабалар турар жойларини кўпайтириш ҳамда ётоқхонага эҳтиёжманд ёшларни қамраб олиш режалаштирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олиндиДорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олиндиБугун, 00:28Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Бугун, 00:23МИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиМИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиКеча, 20:36Навоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиНавоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиКеча, 19:11Сергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиСергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиКеча, 19:08970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)Кеча, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди