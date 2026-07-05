Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Америка Қўшма Штатлари Президенти Доналд Трампни АҚШ миллий байрами — Мустақиллик куни ҳамда мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги билан табриклади.
Давлатимиз раҳбари табрик мактубида Америка халқига тинчлик, фаровонлик ва тараққиёт тилаб, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар янги босқичга кўтарилаётганини таъкидлади.
Америка халқига самимий тилаклар билдирилди
Шавкат Мирзиёев табрик мактубида Доналд Трамп ва дўст Америка халқини кўп миллатли Ўзбекистон халқи номидан қутлади.
«Сизга ҳамда дўст Америка халқига кўп миллатли Ўзбекистон халқи номидан энг самимий табриклар ва эзгу тилакларни йўллашдан ғоят мамнунман», — дейилади мактубда.
Ўзбекистон раҳбари Доналд Трампнинг раҳбарлиги остида АҚШнинг иқтисодий қудрати ва халқаро таъсири ошиб бораётганини қайд этди.
Унинг таъкидлашича, Америка глобал тараққиёт ва хавфсизликни таъминлашда муҳим ўрин тутиб, бошқа давлатлар билан амалий ҳамкорликни жадал ривожлантирмоқда.
Ўзбекистон — АҚШ алоқалари янги мазмун касб этмоқда
Шавкат Мирзиёев АҚШдаги ижобий жараёнлар Ўзбекистон ва Америка ўртасидаги муносабатларни ҳар томонлама кенгайтириш учун мустаҳкам замин яратаётганини билдирди.
Давлатимиз раҳбари ўзаро ҳурмат, ишонч ва муштарак манфаатларга асосланган икки томонлама алоқалар янги мазмун билан бойиб бораётганини алоҳида таъкидлади.
Мактубда ҳамкорликнинг устувор йўналишлари сифатида:
ўзаро савдо ҳажмини ошириш;
қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш;
муҳим минерал ресурслар соҳасидаги шерикликни кенгайтириш;
инновацион кооперацияни чуқурлаштириш қайд этилди.
Хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлик кучайтирилади
Ўзбекистон раҳбари хавфсизлик соҳасидаги мулоқот ва амалий шерикликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдор эканини билдирди.
Хусусан, икки мамлакатнинг қуйидаги замонавий таҳдидларга қарши биргаликдаги саъй-ҳаракатларини кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди:
ноқонуний миграция;
терроризм ва экстремизм;
трансмиллий жиноятчилик;
гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши.
Ушбу йўналишлардаги ҳамкорлик икки давлат хавфсизлиги билан бирга минтақавий барқарорлик учун ҳам муҳим аҳамият касб этиши қайд этилди.
«С5+1» доирасидаги шерикликка катта умид билдирилди
Шавкат Мирзиёев минтақавий ва глобал форматлардаги ҳамкорликка ҳам алоҳида тўхталди.
Ўзбекистон раҳбари, аввало, «С5+1» платформаси, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва бошқа халқаро институтлар доирасидаги муносабатлар Доналд Трампнинг фаол қўллаб-қувватлаши билан сифат жиҳатидан янги босқичга чиқишига ишонч билдирди.
Майамидаги учрашув кутилмоқда
Табрик мактуби якунида Шавкат Мирзиёев жорий йил декабрь ойида Майами шаҳрида бўлиб ўтадиган «Катта йигирмалик» саммити доирасида Доналд Трамп билан учрашувни катта қизиқиш билан кутаётганини таъкидлади.
Кутилаётган мулоқот Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги савдо, инвестиция, хавфсизлик ва халқаро ҳамкорликни янада кенгайтириш учун янги имкониятлар очиши мумкин.
…