Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади

·0·Ўзбекистон
Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Америка Қўшма Штатлари Президенти Доналд Трампни АҚШ миллий байрами — Мустақиллик куни ҳамда мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги билан табриклади.

Давлатимиз раҳбари табрик мактубида Америка халқига тинчлик, фаровонлик ва тараққиёт тилаб, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар янги босқичга кўтарилаётганини таъкидлади.

Америка халқига самимий тилаклар билдирилди

Шавкат Мирзиёев табрик мактубида Доналд Трамп ва дўст Америка халқини кўп миллатли Ўзбекистон халқи номидан қутлади.

«Сизга ҳамда дўст Америка халқига кўп миллатли Ўзбекистон халқи номидан энг самимий табриклар ва эзгу тилакларни йўллашдан ғоят мамнунман», — дейилади мактубда.

Ўзбекистон раҳбари Доналд Трампнинг раҳбарлиги остида АҚШнинг иқтисодий қудрати ва халқаро таъсири ошиб бораётганини қайд этди.

Унинг таъкидлашича, Америка глобал тараққиёт ва хавфсизликни таъминлашда муҳим ўрин тутиб, бошқа давлатлар билан амалий ҳамкорликни жадал ривожлантирмоқда.

Ўзбекистон — АҚШ алоқалари янги мазмун касб этмоқда

Шавкат Мирзиёев АҚШдаги ижобий жараёнлар Ўзбекистон ва Америка ўртасидаги муносабатларни ҳар томонлама кенгайтириш учун мустаҳкам замин яратаётганини билдирди.

Давлатимиз раҳбари ўзаро ҳурмат, ишонч ва муштарак манфаатларга асосланган икки томонлама алоқалар янги мазмун билан бойиб бораётганини алоҳида таъкидлади.

Мактубда ҳамкорликнинг устувор йўналишлари сифатида:

  • ўзаро савдо ҳажмини ошириш;

  • қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш;

  • муҳим минерал ресурслар соҳасидаги шерикликни кенгайтириш;

  • инновацион кооперацияни чуқурлаштириш қайд этилди.

Хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлик кучайтирилади

Ўзбекистон раҳбари хавфсизлик соҳасидаги мулоқот ва амалий шерикликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдор эканини билдирди.

Хусусан, икки мамлакатнинг қуйидаги замонавий таҳдидларга қарши биргаликдаги саъй-ҳаракатларини кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди:

  • ноқонуний миграция;

  • терроризм ва экстремизм;

  • трансмиллий жиноятчилик;

  • гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши.

Ушбу йўналишлардаги ҳамкорлик икки давлат хавфсизлиги билан бирга минтақавий барқарорлик учун ҳам муҳим аҳамият касб этиши қайд этилди.

«С5+1» доирасидаги шерикликка катта умид билдирилди

Шавкат Мирзиёев минтақавий ва глобал форматлардаги ҳамкорликка ҳам алоҳида тўхталди.

Ўзбекистон раҳбари, аввало, «С5+1» платформаси, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва бошқа халқаро институтлар доирасидаги муносабатлар Доналд Трампнинг фаол қўллаб-қувватлаши билан сифат жиҳатидан янги босқичга чиқишига ишонч билдирди.

Майамидаги учрашув кутилмоқда

Табрик мактуби якунида Шавкат Мирзиёев жорий йил декабрь ойида Майами шаҳрида бўлиб ўтадиган «Катта йигирмалик» саммити доирасида Доналд Трамп билан учрашувни катта қизиқиш билан кутаётганини таъкидлади.

Кутилаётган мулоқот Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги савдо, инвестиция, хавфсизлик ва халқаро ҳамкорликни янада кенгайтириш учун янги имкониятлар очиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиТошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиКеча, 20:36Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинЎзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинКеча, 18:09Ислом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиИслом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиКеча, 17:21Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Кеча, 17:03 Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишдиКеча, 16:45Тошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиТошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланадиКеча, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??