BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этилади

·15·Авто
BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этилади

Германиянинг BMW концерни АЛПИНА брендини тўлиқ ўз назоратига олганидан сўнг, ушбу марканинг янги даврини бошлаб берувчи илк моделларни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Маълум қилинишича, 2027-йилда янгиланган BMW 7 Series базасидаги АЛПИНА Б7 седани ва BMW X7 Г67 асосидаги янги авлод АЛПИНА ХБ7 кроссовери дебют қилади. Бу қадам бренднинг мустақил тюнинг-ательедан йирик автогигантнинг ажралмас бўлагига айланишидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Яқинда намойиш этилган янги АЛПИНА концептига қарамай, серияли моделлар унинг дизайнидан деярли фойдаланмайди. Бунга сабаб сифатида Б7 ва ХБ7 ишланмалари концепт-кар тақдимотидан аввалроқ якунлангани кўрсатилмоқда. Шунга қарамай, автомобиллар бренднинг янги ўзига хослигини акс эттирувчи янгиланган логотип, кўп симли классик ғилдирак дисклари ва интерердаги эксклюзив безак материалларини сақлаб қолади. BMW раҳбарияти АЛПИНА фалсафасини ўзгартирмасликка қарор қилган.

Sport эмас, балки ҳашамат ва қулайлик

BMW иерархиясида АЛПИНА бренди ўзига хос ўринга эга бўлади. Агар BMW M бўлинмаси максимал динамика ва спорт характерига урғу берса, АЛПИНА анъанавий равишда юқори қувватни мислсиз қулайлик ва ҳашамат билан уйғунлаштиради. Компания ичида АЛПИНА Б7 модели Г72 индекси остида ишлаб чиқилмоқда. Бу шуни англатадики, ҳозирги флагман седан бир вақтнинг ўзида учта йўналишда тақдим этилади: стандарт Г70, зирҳланган Г73 ва люкс тоифасидаги Г72.

Двигателлар қаторига келсак, АЛПИНА Б7 ҳам олти цилиндрли, ҳам V8 агрегатлари билан жиҳозланиши кутилмоқда. Базавий версия BMW 740 xDrive асосида қурилса, топ-модификация С68 V8 двигателига эга бўлади. Шуниси қизиқки, бренд ҳозирча тўлиқ электрлаштирилган и7 базасидаги АЛПИНА моделини чиқаришни режалаштирмаяпти. Компания анъанавий ички ёнув двигателлари бренднинг ҳозирги мижозлари ва бозордаги мавқейига кўпроқ мос келади деб ҳисоблайди.

BMW X7 кроссоверининг янги авлоди ҳам АЛПИНА ХБ7 версиясини олади. Ушбу модел ҳам седандаги каби қайта созланган осма (подвеска) ва қулайликка йўналтирилган дизайн ечимлари билан ажралиб туради. BMW ўзининг янги стратегиясида АЛПИНА брендини "ҳашамат қатлами" деб атамоқда — бу сегмент оддий BMW моделларидан юқори, бироқ Rolls-Royce автомобилларидан бир поғона пастда жойлашади.

Mercedes-Maybach билан рақобат

Аслида бу стратегия Mercedes-Maybach моделларига тўғридан-тўғри жавобдир. ixbt.com маълумотларига кўра, 2028-йилда BMW бозорда Mercedes-Maybach GLS билан рақобатлаша оладиган яна бир янги АЛПИНА моделини чиқаришни мақсад қилган. Шу тариқа, бир неча йил аввал якунланган харид битими оддий тюнинг-ательени сотиб олишдан, дунё автомобил бозорининг энг даромадли сегменти — ультра-люкс автомобиллар тоифасида мустаҳкам ўрин эгаллашга қаратилган кенг кўламли лойиҳага айланди.

  • АЛПИНА Б7 — 2027-йилда сотувга чиқиши кутилмоқда;
  • АЛПИНА ХБ7 — янги авлод кроссовери;
  • С68 V8 — флагман моделлар учун асосий двигател;
  • 2028-йил — янги люкс кроссовернинг дебюти.
Ўзбекистон бозорида ҳам BMW бренди моделлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, АЛПИНА моделларининг янги авлоди премиум сегмент ишқибозлари учун катта қизиқиш уйғотиши табиий. Гарчи ушбу автомобиллар чекланган миқдорда ишлаб чиқарилса-да, улар бренднинг технологик ва эстетик чўққиси бўлиб хизмат қилади.

BMWАЛПИНААвтомобилҲашаматТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаБугун, 00:29Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиЗоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиКеча, 22:59Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКалифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКеча, 22:23Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКеча, 20:00Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиЭлектромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиКеча, 16:55Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиГунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиКеча, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди