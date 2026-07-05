BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этилади
Германиянинг BMW концерни АЛПИНА брендини тўлиқ ўз назоратига олганидан сўнг, ушбу марканинг янги даврини бошлаб берувчи илк моделларни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Маълум қилинишича, 2027-йилда янгиланган BMW 7 Series базасидаги АЛПИНА Б7 седани ва BMW X7 Г67 асосидаги янги авлод АЛПИНА ХБ7 кроссовери дебют қилади. Бу қадам бренднинг мустақил тюнинг-ательедан йирик автогигантнинг ажралмас бўлагига айланишидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Яқинда намойиш этилган янги АЛПИНА концептига қарамай, серияли моделлар унинг дизайнидан деярли фойдаланмайди. Бунга сабаб сифатида Б7 ва ХБ7 ишланмалари концепт-кар тақдимотидан аввалроқ якунлангани кўрсатилмоқда. Шунга қарамай, автомобиллар бренднинг янги ўзига хослигини акс эттирувчи янгиланган логотип, кўп симли классик ғилдирак дисклари ва интерердаги эксклюзив безак материалларини сақлаб қолади. BMW раҳбарияти АЛПИНА фалсафасини ўзгартирмасликка қарор қилган.
Sport эмас, балки ҳашамат ва қулайликBMW иерархиясида АЛПИНА бренди ўзига хос ўринга эга бўлади. Агар BMW M бўлинмаси максимал динамика ва спорт характерига урғу берса, АЛПИНА анъанавий равишда юқори қувватни мислсиз қулайлик ва ҳашамат билан уйғунлаштиради. Компания ичида АЛПИНА Б7 модели Г72 индекси остида ишлаб чиқилмоқда. Бу шуни англатадики, ҳозирги флагман седан бир вақтнинг ўзида учта йўналишда тақдим этилади: стандарт Г70, зирҳланган Г73 ва люкс тоифасидаги Г72.
Двигателлар қаторига келсак, АЛПИНА Б7 ҳам олти цилиндрли, ҳам V8 агрегатлари билан жиҳозланиши кутилмоқда. Базавий версия BMW 740 xDrive асосида қурилса, топ-модификация С68 V8 двигателига эга бўлади. Шуниси қизиқки, бренд ҳозирча тўлиқ электрлаштирилган и7 базасидаги АЛПИНА моделини чиқаришни режалаштирмаяпти. Компания анъанавий ички ёнув двигателлари бренднинг ҳозирги мижозлари ва бозордаги мавқейига кўпроқ мос келади деб ҳисоблайди.
BMW X7 кроссоверининг янги авлоди ҳам АЛПИНА ХБ7 версиясини олади. Ушбу модел ҳам седандаги каби қайта созланган осма (подвеска) ва қулайликка йўналтирилган дизайн ечимлари билан ажралиб туради. BMW ўзининг янги стратегиясида АЛПИНА брендини "ҳашамат қатлами" деб атамоқда — бу сегмент оддий BMW моделларидан юқори, бироқ Rolls-Royce автомобилларидан бир поғона пастда жойлашади.
Mercedes-Maybach билан рақобатАслида бу стратегия Mercedes-Maybach моделларига тўғридан-тўғри жавобдир. ixbt.com маълумотларига кўра, 2028-йилда BMW бозорда Mercedes-Maybach GLS билан рақобатлаша оладиган яна бир янги АЛПИНА моделини чиқаришни мақсад қилган. Шу тариқа, бир неча йил аввал якунланган харид битими оддий тюнинг-ательени сотиб олишдан, дунё автомобил бозорининг энг даромадли сегменти — ультра-люкс автомобиллар тоифасида мустаҳкам ўрин эгаллашга қаратилган кенг кўламли лойиҳага айланди.
- АЛПИНА Б7 — 2027-йилда сотувга чиқиши кутилмоқда;
- АЛПИНА ХБ7 — янги авлод кроссовери;
- С68 V8 — флагман моделлар учун асосий двигател;
- 2028-йил — янги люкс кроссовернинг дебюти.
…