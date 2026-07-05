Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлди

·41·Спорт
Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлди

Жаҳон чемпионати доирасида Аргентина терма жамоасига қарши муносиб қаршилик кўрсатган Кабо-Верде терма жамоаси мусобақани тарк этган бўлса-да, уларнинг дарвозабони Возинҳа дунё футболи юлдузи Лионель Месси эътирофига сазовор бўлди. 32 талик босқичнинг драматик баҳсидан сўнг, саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби рақиб посбонининг маҳоратига юқори баҳо берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида Кабо-Верде вакиллари амалдаги жаҳон чемпионларига жиддий муаммолар туғдиришди. Лионель Месси 29-дақиқада ўзининг мундиаллардаги 20-голини уриб ҳисобни очган бўлса-да, “кичик жамоа” икки бор ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Фақатгина 111-дақиқада ўтказиб юборилган учинчи гол Кабо-Верденинг турнирдаги иштирокига нуқта қўйди.

Лионель Месси: “Халқингиз сиз билан фахрланиши керак”

Ўйиндан сўнг Возинҳа ва Лионель Месси ўртасида самимий мулоқот бўлиб ўтди. Дарвозабоннинг Ла Терсера нашрига маълум қилишича, аргентиналик афсона унинг ўйинидан ҳайратда қолганини яширмаган. “Ўйиндан кейин Мессининг олдига бордим. У мени қучоқлади ва шундай деди: 'Сиз ажойибсиз. Халқингиз сиз билан фахрланиши керак'. Бу мен учун унутилмас лаҳза бўлди”, дея таъкидлади дарвозабон.

Возинҳа ушбу учрашувда нафақат илиқ сўзлар, балки қимматбаҳо эсдалик совғасига ҳам эга бўлган. У Мессидан футболка алмашишни сўраганида, “Албиселесте” сардори интервюлардан сўнг, кийим алмаштириш хонасига олиб борадиган йўлакда либосни топширишга вада берган ва сўзининг устидан чиққан.

Кабо-Верде терма жамоасининг ушбу турнирдаги муваффақияти тасодиф эмас эди. Улар гуруҳ босқичида Уругвай ва Саудия Арабистони каби кучли жамоаларни ортда қолдириб, плей-оффга йўлланма олишган. Возинҳа эса тўртта ўйинда жами 18 та сейв ижро этиб, ўз дарвозасига йўлланган зарбаларнинг 78,3 фоизини қайтаришга муваффақ бўлди.

“Биз амалдаги жаҳон чемпионига қарши тенгма-тенг ўйнадик ва ҳатто ғалаба қозониш учун имкониятларимиз бор эди. Албатта, мағлубиятдан хафамиз, лекин кўрсатган ўйинимиздан фахрланамиз”, дейди Возинҳа жамоадошлари ва мураббийлар штабига миннатдорчилик билдирар экан.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бундай “кичик” жамоаларнинг грандларга қарши матонати доим қизиқиш уйғотиб келган. Кабо-Верденинг ушбу жасорати ва Лионель Месси каби юлдузнинг камтарлиги спорт оламида ўзаро ҳурмат нақадар муҳимлигини яна бир бор исботлади.

Лионель МессиАргентинаКабо-ВердеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаАтлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаБугун, 00:16ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 00:08«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?Бугун, 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди