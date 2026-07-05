Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлди
Жаҳон чемпионати доирасида Аргентина терма жамоасига қарши муносиб қаршилик кўрсатган Кабо-Верде терма жамоаси мусобақани тарк этган бўлса-да, уларнинг дарвозабони Возинҳа дунё футболи юлдузи Лионель Месси эътирофига сазовор бўлди. 32 талик босқичнинг драматик баҳсидан сўнг, саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби рақиб посбонининг маҳоратига юқори баҳо берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида Кабо-Верде вакиллари амалдаги жаҳон чемпионларига жиддий муаммолар туғдиришди. Лионель Месси 29-дақиқада ўзининг мундиаллардаги 20-голини уриб ҳисобни очган бўлса-да, “кичик жамоа” икки бор ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Фақатгина 111-дақиқада ўтказиб юборилган учинчи гол Кабо-Верденинг турнирдаги иштирокига нуқта қўйди.
Лионель Месси: “Халқингиз сиз билан фахрланиши керак”Ўйиндан сўнг Возинҳа ва Лионель Месси ўртасида самимий мулоқот бўлиб ўтди. Дарвозабоннинг Ла Терсера нашрига маълум қилишича, аргентиналик афсона унинг ўйинидан ҳайратда қолганини яширмаган. “Ўйиндан кейин Мессининг олдига бордим. У мени қучоқлади ва шундай деди: 'Сиз ажойибсиз. Халқингиз сиз билан фахрланиши керак'. Бу мен учун унутилмас лаҳза бўлди”, дея таъкидлади дарвозабон.
Возинҳа ушбу учрашувда нафақат илиқ сўзлар, балки қимматбаҳо эсдалик совғасига ҳам эга бўлган. У Мессидан футболка алмашишни сўраганида, “Албиселесте” сардори интервюлардан сўнг, кийим алмаштириш хонасига олиб борадиган йўлакда либосни топширишга вада берган ва сўзининг устидан чиққан.
Кабо-Верде терма жамоасининг ушбу турнирдаги муваффақияти тасодиф эмас эди. Улар гуруҳ босқичида Уругвай ва Саудия Арабистони каби кучли жамоаларни ортда қолдириб, плей-оффга йўлланма олишган. Возинҳа эса тўртта ўйинда жами 18 та сейв ижро этиб, ўз дарвозасига йўлланган зарбаларнинг 78,3 фоизини қайтаришга муваффақ бўлди.
“Биз амалдаги жаҳон чемпионига қарши тенгма-тенг ўйнадик ва ҳатто ғалаба қозониш учун имкониятларимиз бор эди. Албатта, мағлубиятдан хафамиз, лекин кўрсатган ўйинимиздан фахрланамиз”, дейди Возинҳа жамоадошлари ва мураббийлар штабига миннатдорчилик билдирар экан.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бундай “кичик” жамоаларнинг грандларга қарши матонати доим қизиқиш уйғотиб келган. Кабо-Верденинг ушбу жасорати ва Лионель Месси каби юлдузнинг камтарлиги спорт оламида ўзаро ҳурмат нақадар муҳимлигини яна бир бор исботлади.
…