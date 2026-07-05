Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрланди

·34·Ўзбекистон
Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрланди

Тошкентда бугун кечқурун осмонни кетма-кет чақмоқлар ёритди. Қалин булутлар орасида пайдо бўлган ёруғликлар шаҳар устидан узоқ масофага чўзилиб, турли шаклларда кўринди.

Пойтахтнинг бир нечта ҳудудидан олинган кадрларда чақмоқларнинг осмон бўйлаб тармоқланиб кетгани акс этган. Қисқа вақт ичида бутун атроф ёришиб, шаҳар бинолари ва уфқ чизиғи ҳам яққол кўринган.

Ушбу суратлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалмоқда. Кўпчилик бугунги тунги осмон манзарасини телефон камераларига муҳрлашга улгурган.

Чақмоқ пайтида хавфсизлик чораларига риоя қилиш муҳим. Очиқ жойлар, баланд дарахтлар ва металл иншоотлардан узоқроқ туриш керак.

ТошкентТунги осмонЧақмоқларПойтахтТабиатОб-ҳаво
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиБугун, 00:32Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиТошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиКеча, 20:36Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинЎзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинКеча, 18:09Ислом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиИслом Каримов имзо қўйган ноёб “Матиз” видеоси катта қизиқиш уйғотдиКеча, 17:21Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Кеча, 17:03 Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишдиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??