ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқди

·53·Спорт
ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқди

ЖЧ-2026 нимчорак финалининг илк учрашувида Марокаш терма жамоаси Канада устидан ишончли ғалабага эришди. Африка вакиллари иккинчи таймда учта гол уриб, рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этди.

Биринчи таймда ҳисоб очилмади

Учрашувнинг дастлабки бўлими тенг курашлар остида ўтди. Ҳар икки жамоа хавфли вазиятлар яратишга уринган бўлса-да, танаффусга қадар дарвозалар дахлсиз қолди.

Асосий воқеалар иккинчи таймда бошланди.

Оунахи саккиз дақиқада икки гол урди

50-дақиқада марокашликлар стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Голга Аззедин Оунахи муаллифлик қилди.

82-дақиқада Марокаш тезкор қарши ҳужум ташкил этиб, Канадани иккинчи бор жазолади. Бу сафар ҳам Оунахи аниқ зарба йўллаб, дубль қайд этди.

Раҳими ғалабага нуқта қўйди

Канада сўнгги дақиқаларда ҳисобни қисқартиришга ҳаракат қилди, аммо бунинг ўрнига яна бир гол ўтказиб юборди.

90+8-дақиқада Раҳими рақиб дарвозасини ишғол қилиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.

ЖЧ-2026. 1/8 финал
Канада – Марокаш 0:3
Голлар: Унаҳи 50, 82, Раҳими 90+8.

Канада: Крепо, Жонстон, Бомбито, Лареа (Шаффелбург, 79), Де Фужерол, Эуштакио, Сигур (Осорио, 88), Али Аҳмад (Промис Девид, 79), Бюкенен (Жейден Нелсон, 88), Олувасейи (Кайл Ларин, 63), Жонатан Девид.
Марокаш: Буну, Ҳакими, Исса Диоп (Садане, 87), Мазрауи, Халхал, Эл Айнауи, Буадди (Амрабат, 63), Унаҳи (Эл-Мурабет, 87), Сайбари (Раҳими, 22), Эл Ханнус (Талби, 63), Браим Диас.

Марокаш чорак финалда

Шу тариқа, Марокаш ЖЧ-2026 нимчорак финалидаги ишончли ғалаба орқали чорак финалга йўл олди.

Африка жамоаси биринчи таймда сабр билан ҳаракат қилди, иккинчи бўлимда эса имкониятларидан максимал фойдаланиб, турнирдеги юришини давом эттирди.

МарокашКанадаАззедин УнаиРахими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаАтлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаБугун, 00:16«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?Бугун, 00:07Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Бугун, 00:04Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиХаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиБугун, 00:01Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиВинсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди