ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқди
ЖЧ-2026 нимчорак финалининг илк учрашувида Марокаш терма жамоаси Канада устидан ишончли ғалабага эришди. Африка вакиллари иккинчи таймда учта гол уриб, рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
Биринчи таймда ҳисоб очилмади
Учрашувнинг дастлабки бўлими тенг курашлар остида ўтди. Ҳар икки жамоа хавфли вазиятлар яратишга уринган бўлса-да, танаффусга қадар дарвозалар дахлсиз қолди.
Асосий воқеалар иккинчи таймда бошланди.
Оунахи саккиз дақиқада икки гол урди
50-дақиқада марокашликлар стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Голга Аззедин Оунахи муаллифлик қилди.
82-дақиқада Марокаш тезкор қарши ҳужум ташкил этиб, Канадани иккинчи бор жазолади. Бу сафар ҳам Оунахи аниқ зарба йўллаб, дубль қайд этди.
Раҳими ғалабага нуқта қўйди
Канада сўнгги дақиқаларда ҳисобни қисқартиришга ҳаракат қилди, аммо бунинг ўрнига яна бир гол ўтказиб юборди.
90+8-дақиқада Раҳими рақиб дарвозасини ишғол қилиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Канада – Марокаш 0:3
Голлар: Унаҳи 50, 82, Раҳими 90+8.
Канада: Крепо, Жонстон, Бомбито, Лареа (Шаффелбург, 79), Де Фужерол, Эуштакио, Сигур (Осорио, 88), Али Аҳмад (Промис Девид, 79), Бюкенен (Жейден Нелсон, 88), Олувасейи (Кайл Ларин, 63), Жонатан Девид.
Марокаш: Буну, Ҳакими, Исса Диоп (Садане, 87), Мазрауи, Халхал, Эл Айнауи, Буадди (Амрабат, 63), Унаҳи (Эл-Мурабет, 87), Сайбари (Раҳими, 22), Эл Ханнус (Талби, 63), Браим Диас.
Марокаш чорак финалда
Шу тариқа, Марокаш ЖЧ-2026 нимчорак финалидаги ишончли ғалаба орқали чорак финалга йўл олди.
Африка жамоаси биринчи таймда сабр билан ҳаракат қилди, иккинчи бўлимда эса имкониятларидан максимал фойдаланиб, турнирдеги юришини давом эттирди.
…