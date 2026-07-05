Дорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олинди

·2·Жамият
Дорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олинди

Тошкент вилоятида янги дорихона филиалини очмоқчи бўлган тадбиркордан лицензия масаласини ҳал қилиб бериш эвазига пул талаб қилингани айтилмоқда. Ҳолат юзасидан масъул ходимга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.

Тадбиркор лицензия олиш учун мурожаат қилган

Тошкент вилоятида рўйхатдан ўтган тадбиркор янги дорихона филиали очиш мақсадида Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги «Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази» давлат муассасасига лицензия олиш учун ариза берган.

Бироқ лицензиялаш жараёнида марказ ходими ундан пул талаб қилгани аниқланган.

6 миллион сўм сўралган

Маълум қилинишича, Марказнинг лицензиялаш ва назорат қилиш бошқармаси бош мутахассиси тадбиркорга лицензияни мансабдор танишлари орқали ижобий ҳал қилиб беришни ваъда қилган.

Бунинг эвазига у 6 миллион сўм сўраган.

Пулнинг бир қисми олинган

Дастлабки маълумотларга кўра, ходим талаб қилинган пулнинг 4 миллион сўмини олган.

Бироқ қолган 2 миллион сўм берилмаганидан сўнг, тадбиркорнинг лицензия олиш бўйича сўровномасига рад жавоби берилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ҳузуридаги Тергов бошқармаси томонидан марказ ходимига нисбатан жиноят иши қўзғатилди.

Унга Жиноят кодексининг:

  • 168-моддаси;

  • 25, 211-моддалари бўйича айблов қўйилган.

Айни пайтда ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Бугун, 00:23МИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиМИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиКеча, 20:36Навоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиНавоийда каналда чўмилган икки 15 ёшли ўсмир фожиали ҳалок бўлдиКеча, 19:11Сергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиСергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилдиКеча, 19:08970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)Кеча, 18:54450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгасиКеча, 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди