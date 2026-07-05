Дорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олинди
Тошкент вилоятида янги дорихона филиалини очмоқчи бўлган тадбиркордан лицензия масаласини ҳал қилиб бериш эвазига пул талаб қилингани айтилмоқда. Ҳолат юзасидан масъул ходимга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
Тадбиркор лицензия олиш учун мурожаат қилган
Тошкент вилоятида рўйхатдан ўтган тадбиркор янги дорихона филиали очиш мақсадида Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги «Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази» давлат муассасасига лицензия олиш учун ариза берган.
Бироқ лицензиялаш жараёнида марказ ходими ундан пул талаб қилгани аниқланган.
6 миллион сўм сўралган
Маълум қилинишича, Марказнинг лицензиялаш ва назорат қилиш бошқармаси бош мутахассиси тадбиркорга лицензияни мансабдор танишлари орқали ижобий ҳал қилиб беришни ваъда қилган.
Бунинг эвазига у 6 миллион сўм сўраган.
Пулнинг бир қисми олинган
Дастлабки маълумотларга кўра, ходим талаб қилинган пулнинг 4 миллион сўмини олган.
Бироқ қолган 2 миллион сўм берилмаганидан сўнг, тадбиркорнинг лицензия олиш бўйича сўровномасига рад жавоби берилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ҳузуридаги Тергов бошқармаси томонидан марказ ходимига нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
Унга Жиноят кодексининг:
168-моддаси;
25, 211-моддалари бўйича айблов қўйилган.
Айни пайтда ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…