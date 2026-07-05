Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқда

·0·Техно
Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқда

Жаҳон электроника бозорининг етакчи иштирокчиси Samsung компанияси оператив хотира (DRAM) чиплари нархини навбатдаги босқичда оширишга қарор қилди. Компания ўз мижозларини жорий чоракда ўртача сотув нархлари тахминан 20 фоизга кўтарилиши ҳақида расман огоҳлантирди. Бу ҳолат нафақат саноат ускуналарига, балки оддий истеъмолчилар фойдаланадиган смартфон ва ноутбуклар нархига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Samsung маҳсулотлари нархининг ошиши сўнгги ойлардаги барқарор тенденциянинг давомидир. Рақамлар шуни кўрсатадики, 2024-йилнинг биринчи чорагида DRAM чипларининг ўртача нархи 90 фоиздан кўпроққа, иккинчи чоракда эса яна 50 фоизга ўсган эди. Янги нарх сиёсати фонида, айниқса юқори унумдорликка эга LPDDR5X чиплари сезиларли даражада қимматлашиши башорат қилинмоқда.

Сунъий интелект ва бозор танқислиги

Экспертларнинг фикрича, нархлар кўтарилишининг асосий сабаби сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланишидир. Ҳозирда йирик маълумотлар марказлари (дата-сентерс) ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини қўллаб-қувватлаш учун улкан ҳажмдаги оператив хотирага эҳтиёж сезмоқда. ТрендФорсе таҳлилчилари учинчи чоракда DRAM бозорида умумий нархлар 13–18 фоизга, NAND флеш-хотиралари эса 10–15 фоизга қимматлашишини тахмин қилмоқда.

Ушбу жараён Ўзбекистон бозорига ҳам таъсир ўтказмай қолмайди. Мамлакатимизда сотилаётган ноутбук ва смартфонларнинг аксарияти айнан Samsung бутловчи қисмларига таянади. Агар аввалари 16 GB оператив хотира стандарт ҳисобланган бўлса, эндиликда бундай ҳажмдаги қурилмалар "люкс" сегментига кириб қолиши ёки уларнинг нархи сезиларли даражада ошиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчилар, жумладан Apple ва бошқа йирик брендлар, бутловчи қисмлар нархи ошишини якуний маҳсулот таннархига киритишни бошлаган. Масалан, Apple компанияси айрим янги моделлар нархи ошишини айнан хотира ва бошқа компонентлар қимматлашгани билан изоҳлаган эди. Бу тенденция, айниқса, йилнинг иккинчи ярмида флагман смартфонлар ва ўйин ноутбуклари сегментида яққол кўзга ташланади.

Истеъмолчилар учун оқибатлар

Хотира чиплари нархи ошиши қуйидаги қурилмаларга энг кўп таъсир қилади:

  • Юқори унумдорликка эга флагман смартфонлар;
  • Геймерлар учун мўлжалланган ноутбуклар;
  • Премиум классдаги ультрабуклар;
  • Сервер ва корпоратив иш станциялари.
Ҳозирги вақтда таклиф ҳажми ўсиб бораётган талабни қондира олмаяпти. Сунъий интеллект инфратузилмаси учун зарур бўлган компонентларга бўлган дефицит сақланиб қолар экан, оператив хотира нархлари арзонлашиши ҳақида гапиришга ҳали эрта. Мутахассислар янги қурилма сотиб олишни режалаштирган фойдаланувчиларга харидни кечиктирмасликни тавсия қилмоқдалар, чунки йил охиригача чакана савдо дўконларида нархлар янада кўтарилиши эҳтимоли юқори.

SamsungDRAMТехнологияСмартфонИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаMidjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаКеча, 23:23Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиКеча, 21:55Беелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиБеелинк компанияси ноодатий мини-компьютерни тақдим этди: SSD ўрнига смартфон хотирасиКеча, 21:51Смартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаСмартфонлар бозори гигантлар даврига қайтмоқда: Redmi ва Honor 7 дюймли экран тайёрламоқдаКеча, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда