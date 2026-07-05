Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқда
Жаҳон электроника бозорининг етакчи иштирокчиси Samsung компанияси оператив хотира (DRAM) чиплари нархини навбатдаги босқичда оширишга қарор қилди. Компания ўз мижозларини жорий чоракда ўртача сотув нархлари тахминан 20 фоизга кўтарилиши ҳақида расман огоҳлантирди. Бу ҳолат нафақат саноат ускуналарига, балки оддий истеъмолчилар фойдаланадиган смартфон ва ноутбуклар нархига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Samsung маҳсулотлари нархининг ошиши сўнгги ойлардаги барқарор тенденциянинг давомидир. Рақамлар шуни кўрсатадики, 2024-йилнинг биринчи чорагида DRAM чипларининг ўртача нархи 90 фоиздан кўпроққа, иккинчи чоракда эса яна 50 фоизга ўсган эди. Янги нарх сиёсати фонида, айниқса юқори унумдорликка эга LPDDR5X чиплари сезиларли даражада қимматлашиши башорат қилинмоқда.
Сунъий интелект ва бозор танқислигиЭкспертларнинг фикрича, нархлар кўтарилишининг асосий сабаби сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланишидир. Ҳозирда йирик маълумотлар марказлари (дата-сентерс) ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини қўллаб-қувватлаш учун улкан ҳажмдаги оператив хотирага эҳтиёж сезмоқда. ТрендФорсе таҳлилчилари учинчи чоракда DRAM бозорида умумий нархлар 13–18 фоизга, NAND флеш-хотиралари эса 10–15 фоизга қимматлашишини тахмин қилмоқда.
Ушбу жараён Ўзбекистон бозорига ҳам таъсир ўтказмай қолмайди. Мамлакатимизда сотилаётган ноутбук ва смартфонларнинг аксарияти айнан Samsung бутловчи қисмларига таянади. Агар аввалари 16 GB оператив хотира стандарт ҳисобланган бўлса, эндиликда бундай ҳажмдаги қурилмалар "люкс" сегментига кириб қолиши ёки уларнинг нархи сезиларли даражада ошиши мумкин.
Ишлаб чиқарувчилар, жумладан Apple ва бошқа йирик брендлар, бутловчи қисмлар нархи ошишини якуний маҳсулот таннархига киритишни бошлаган. Масалан, Apple компанияси айрим янги моделлар нархи ошишини айнан хотира ва бошқа компонентлар қимматлашгани билан изоҳлаган эди. Бу тенденция, айниқса, йилнинг иккинчи ярмида флагман смартфонлар ва ўйин ноутбуклари сегментида яққол кўзга ташланади.
Истеъмолчилар учун оқибатларХотира чиплари нархи ошиши қуйидаги қурилмаларга энг кўп таъсир қилади:
- Юқори унумдорликка эга флагман смартфонлар;
- Геймерлар учун мўлжалланган ноутбуклар;
- Премиум классдаги ультрабуклар;
- Сервер ва корпоратив иш станциялари.
…