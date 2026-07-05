Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқда
Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби Лиссабоннинг Sporting жамоаси сардори Мортен Хьюлманн трансфери борасида ҳал қилувчи қадамни ташлашга яқин турибди. Мадридликлар даниялик ярим ҳимоячи учун аввалроқ берилган 35 миллион евролик рад этилган таклифдан сўнг, молиявий шартларни яхшилашга қарор қилди. Бу трансфер Диего Симеоне учун жорий ёзги трансфер ойнасидаги асосий устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
А Бола нашри хабар беришича, Атлетико Мадрид раҳбарияти Sporting қўйган талабларни қондириш мақсадида музокаралар столига қайтмоқда. Дастлабки таклиф 30 миллион евро кафолатланган тўлов ва 5 миллион евро бонуслардан иборат эди, бироқ Португалия клуби бу суммани етарли эмас деб ҳисоблади. Эндиликда "матрасчилар" трансфер суммасини ошириб, келишувни бир неча кун ичида якунлашни кўзламоқда.
Sporting талаби ва музокаралар тафсилотиSporting президенти Фредерико Варандас музокараларда қатъий позицияни эгаллаган. Клуб раҳбарияти Хьюлманн учун камида 40 миллион евро миқдоридаги қатъий тўловни талаб қилмоқда. Бундан ташқари, шартномага келажакда футболчининг кўрсаткичларига қараб тўланадиган қўшимча бонуслар ҳам киритилиши шарт қилиб қўйилган. Атлетико Мадрид ушбу шартларга рози бўлишга тайёрлигини билдирган.
Ҳозирда барча томонлар — Sporting, Атлетико ва футболчининг ўзи жараённи тезлаштириш тарафдори. Мақсад 11-июль куни Sporting жамоаси Алгарве шаҳрига ўқув-машғулот йиғинига жўнаб кетгунига қадар барча ҳужжатларни расмийлаштиришдир. Диего Симеоне янги ўйинчини имкон қадар тезроқ жамоа тактик схемасига мослаштиришни истамоқда.
Мортен Хьюлманн Италиянинг Лексе клубидан Sporting сафига ўтганидан сўнг қисқа вақт ичида жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди. Унинг майдондаги интизоми, тўпни рақибдан олиб қўйишдаги маҳорати ва етакчилик қобилияти унга сардорлик боғичини тақдим этди. Даниялик футболчи Лиссабондаги фаолияти якунига етганини ҳис қилиб, жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашишга ҳам улгурган.
Аслида, футболчининг кетиши ўтган йили ҳам кўриб чиқилган эди, бироқ ўшанда клуб уни қўйиб юбормаган. Хусусан, 2025-йилга келиб Манчестер Юнайтед томонидан қизиқиш билдирилганида ҳам Sporting ўз сардорини сақлаб қолган эди. Бироқ ўшанда раҳбарият Хьюлманнга ушбу ёзда муносиб таклиф тушса, унга тўсқинлик қилмасликка вада берган эди.
Goal.com маълумотларига кўра, 26 ёшли футболчи ўз фаолиятида янги босқичга чиқишга ва Испания чемпионатида ўзини синаб кўришга тўлиқ тайёр. Агар томонлар келишувга эришса, ушбу трансфер Атлетико Мадриднинг марказий чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.
…