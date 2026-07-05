Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқда

·31·Спорт
Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқда

Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби Лиссабоннинг Sporting жамоаси сардори Мортен Хьюлманн трансфери борасида ҳал қилувчи қадамни ташлашга яқин турибди. Мадридликлар даниялик ярим ҳимоячи учун аввалроқ берилган 35 миллион евролик рад этилган таклифдан сўнг, молиявий шартларни яхшилашга қарор қилди. Бу трансфер Диего Симеоне учун жорий ёзги трансфер ойнасидаги асосий устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

А Бола нашри хабар беришича, Атлетико Мадрид раҳбарияти Sporting қўйган талабларни қондириш мақсадида музокаралар столига қайтмоқда. Дастлабки таклиф 30 миллион евро кафолатланган тўлов ва 5 миллион евро бонуслардан иборат эди, бироқ Португалия клуби бу суммани етарли эмас деб ҳисоблади. Эндиликда "матрасчилар" трансфер суммасини ошириб, келишувни бир неча кун ичида якунлашни кўзламоқда.

Sporting талаби ва музокаралар тафсилоти

Sporting президенти Фредерико Варандас музокараларда қатъий позицияни эгаллаган. Клуб раҳбарияти Хьюлманн учун камида 40 миллион евро миқдоридаги қатъий тўловни талаб қилмоқда. Бундан ташқари, шартномага келажакда футболчининг кўрсаткичларига қараб тўланадиган қўшимча бонуслар ҳам киритилиши шарт қилиб қўйилган. Атлетико Мадрид ушбу шартларга рози бўлишга тайёрлигини билдирган.

Ҳозирда барча томонлар — Sporting, Атлетико ва футболчининг ўзи жараённи тезлаштириш тарафдори. Мақсад 11-июль куни Sporting жамоаси Алгарве шаҳрига ўқув-машғулот йиғинига жўнаб кетгунига қадар барча ҳужжатларни расмийлаштиришдир. Диего Симеоне янги ўйинчини имкон қадар тезроқ жамоа тактик схемасига мослаштиришни истамоқда.

Мортен Хьюлманн Италиянинг Лексе клубидан Sporting сафига ўтганидан сўнг қисқа вақт ичида жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди. Унинг майдондаги интизоми, тўпни рақибдан олиб қўйишдаги маҳорати ва етакчилик қобилияти унга сардорлик боғичини тақдим этди. Даниялик футболчи Лиссабондаги фаолияти якунига етганини ҳис қилиб, жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашишга ҳам улгурган.

Аслида, футболчининг кетиши ўтган йили ҳам кўриб чиқилган эди, бироқ ўшанда клуб уни қўйиб юбормаган. Хусусан, 2025-йилга келиб Манчестер Юнайтед томонидан қизиқиш билдирилганида ҳам Sporting ўз сардорини сақлаб қолган эди. Бироқ ўшанда раҳбарият Хьюлманнга ушбу ёзда муносиб таклиф тушса, унга тўсқинлик қилмасликка вада берган эди.

Goal.com маълумотларига кўра, 26 ёшли футболчи ўз фаолиятида янги босқичга чиқишга ва Испания чемпионатида ўзини синаб кўришга тўлиқ тайёр. Агар томонлар келишувга эришса, ушбу трансфер Атлетико Мадриднинг марказий чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.

Атлетико МадридSportingТрансферМортен ХьюлманнФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 00:08«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?Бугун, 00:07Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Бугун, 00:04Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиХаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиБугун, 00:01Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди