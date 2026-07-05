3 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
3 июлдан 4 июлга ўтар кечаси юз берган кучли момақалдироқ ва чақмоқлар ҳатто космосдан ҳам яққол кўринди. NASA томонидан тақдим этилган тасвирларда Ер орбитасидан булутлар ичида кетма-кет чақнаётган улкан чақмоқлар акс этган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган маълумотларга кўра, ушбу табиий ҳодиса Ўзбекистон ҳудуди устида кузатилгани айтилмоқда. Видео қисқа вақт ичида миллионлаб томошабинларнинг эътиборини тортди ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди.м
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…