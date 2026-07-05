Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилинди

·122·Спорт
Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилинди

Парагвай ва Франция ўртасидаги Жаҳон чемпионати 1/8 финал учрашуви учун бошланғич таркиблар маълум бўлди. Баҳс бугун Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланади. Парагвай 5-4-1, Франция эса 4-2-3-1 схемасини танлаган. Скриншотда стадион номи, жамоалар мураббийлари ва захира футболчилари ҳақидаги маълумотлар тўлиқ кўрсатилмаган.

Парагвайнинг асосий таркиби:

• Дарвозабон: О. Хил
• Ҳимоячилар: Х. Касерес, Г. Веласкес, Г. Гомес, О. Альдерете, Х. Алонсо
• Ярим ҳимоячилар: М. Алмирон, Д. Гомес, А. Кубас, М. Галарса
• Ҳужумчи: Х. Энсисо

Франциянинг асосий таркиби:

• Дарвозабон: Майк Менян
• Ҳимоячилар: Люка Дин, Вилям Салиба, Даё Упамекано, Жюл Кунде
• Ярим ҳимоячилар: Адриен Рабо, Ману Коне, Бредли Барколя, Майкл Олисе, Усман Дембеле
• Ҳужумчи: Килиан Мбаппе

Франция ҳужум марказида Килиан Мбаппе ҳаракат қилади. Унинг ортида Барколя, Олисе ва Дембеледан иборат учлик жойлашган. Парагвай эса ҳимояда беш нафар футболчи билан ўйнаб, қарши ҳужумларда Энсисонинг тезлигидан фойдаланишга ҳаракат қилади.

ПарагвайФранцияКилиан МбаппеХулио ЭнсисоЖаҳон чемпионатиАсосий таркиб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиЛионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 01:32Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаАтлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаБугун, 00:16ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 00:08«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?Бугун, 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди