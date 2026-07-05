Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилинди
Парагвай ва Франция ўртасидаги Жаҳон чемпионати 1/8 финал учрашуви учун бошланғич таркиблар маълум бўлди. Баҳс бугун Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланади. Парагвай 5-4-1, Франция эса 4-2-3-1 схемасини танлаган. Скриншотда стадион номи, жамоалар мураббийлари ва захира футболчилари ҳақидаги маълумотлар тўлиқ кўрсатилмаган.
Парагвайнинг асосий таркиби:
• Дарвозабон: О. Хил
• Ҳимоячилар: Х. Касерес, Г. Веласкес, Г. Гомес, О. Альдерете, Х. Алонсо
• Ярим ҳимоячилар: М. Алмирон, Д. Гомес, А. Кубас, М. Галарса
• Ҳужумчи: Х. Энсисо
Франциянинг асосий таркиби:
• Дарвозабон: Майк Менян
• Ҳимоячилар: Люка Дин, Вилям Салиба, Даё Упамекано, Жюл Кунде
• Ярим ҳимоячилар: Адриен Рабо, Ману Коне, Бредли Барколя, Майкл Олисе, Усман Дембеле
• Ҳужумчи: Килиан Мбаппе
Франция ҳужум марказида Килиан Мбаппе ҳаракат қилади. Унинг ортида Барколя, Олисе ва Дембеледан иборат учлик жойлашган. Парагвай эса ҳимояда беш нафар футболчи билан ўйнаб, қарши ҳужумларда Энсисонинг тезлигидан фойдаланишга ҳаракат қилади.
…