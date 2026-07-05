Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатинг

·176·Спорт
Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатинг

Парагвай ва Франция терма жамоалари Жаҳон чемпионати 1/8 финалида чорак финал йўлланмаси учун майдонга тушади. Баҳс бугун соат 02:00 да старт олади.

Франция учрашув фаворити сифатида қаралмоқда, аммо Парагвайнинг зич ҳимояси ва қарши ҳужумлари рақиб учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.

Сайтимизда ўйиннинг барча муҳим лаҳзалари жонли тарзда ёритилади. Голлар, хавфли ҳужумлар, жарима зарбалари, алмаштиришлар ва карточкалар ҳақида тезкор маълумот бериб борилади.

Матнли трансляцияни ушбу саҳифа орқали кузатиш мумкин.

Жонли репортажЖОНЛИ
11'
Усман Дембеле (Франция) ҳимоячилар орасидан тўпни ўтказиб юбормоқчи бўлди, аммо шерикларидан ҳеч бирини топа олмади.
10'
Усман Дембеле (Франция) тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо ҳимоячи ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
7'
Усман Дембеленинг (Франция) хавфли кўринган бурчак зарбаси ҳимоячилар томонидан хавфсиз ҳудудга чиқариб юборилди.
7'
Люка Динь (Франция) жарима майдончаси ташқарисидан шеригини топишга уринди, аммо рақиб ҳимояси тезкорлик кўрсатиб, ҳужумни тўхтатди. Франция бурчак зарбасига эга бўлди.
6'
Усман Дембеле (Франция) жарима майдончаси ичига ажойиб узатма амалга оширди. Шунга қарамай, рақиб ҳимоячиси ҳушёрлик кўрсатиб, хавфни бартараф этди ва тўпни чиройли тарзда узоқлаштирди.
4'
Майкл Олисе (Франция) тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни узоқлаштирди.
2'
Адриен Рабьонинг (Франция) узатмаси жарима майдончасига етиб бормади, ҳимоячилар тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборишди.
1'
Усман Дембеле (Франция) тўпни Килиан Мбаппега узатди, аммо Мбаппе жарима майдончаси ичида рақибини ортда қолдира олмади.
1'
Франция ўйинни бошлаб берди.
1'
Ўйиннинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
01:54
Бугунги ўйинни бош ҳакам Илгиз Танташев бошқариб боради.
ПарагвайФранцияЖаҳон чемпионатиМатнли трансляцияКилиан МбаппеХулио Энсисо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиЛионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 01:32Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42Атлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаАтлетико Мадрид Мортен Хьюлманн трансфери бўйича якуний таклифни тайёрламоқдаБугун, 00:16ЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Марокаш Канадани тор-мор этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 00:08«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?Бугун, 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди