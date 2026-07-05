Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатинг
Парагвай ва Франция терма жамоалари Жаҳон чемпионати 1/8 финалида чорак финал йўлланмаси учун майдонга тушади. Баҳс бугун соат 02:00 да старт олади.
Франция учрашув фаворити сифатида қаралмоқда, аммо Парагвайнинг зич ҳимояси ва қарши ҳужумлари рақиб учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Сайтимизда ўйиннинг барча муҳим лаҳзалари жонли тарзда ёритилади. Голлар, хавфли ҳужумлар, жарима зарбалари, алмаштиришлар ва карточкалар ҳақида тезкор маълумот бериб борилади.
Матнли трансляцияни ушбу саҳифа орқали кузатиш мумкин.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жонли репортаж● ЖОНЛИ
11'
Усман Дембеле (Франция) ҳимоячилар орасидан тўпни ўтказиб юбормоқчи бўлди, аммо шерикларидан ҳеч бирини топа олмади.
10'
Усман Дембеле (Франция) тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо ҳимоячи ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
7'
Усман Дембеленинг (Франция) хавфли кўринган бурчак зарбаси ҳимоячилар томонидан хавфсиз ҳудудга чиқариб юборилди.
7'
Люка Динь (Франция) жарима майдончаси ташқарисидан шеригини топишга уринди, аммо рақиб ҳимояси тезкорлик кўрсатиб, ҳужумни тўхтатди. Франция бурчак зарбасига эга бўлди.
6'
Усман Дембеле (Франция) жарима майдончаси ичига ажойиб узатма амалга оширди. Шунга қарамай, рақиб ҳимоячиси ҳушёрлик кўрсатиб, хавфни бартараф этди ва тўпни чиройли тарзда узоқлаштирди.
4'
Майкл Олисе (Франция) тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни узоқлаштирди.
2'
Адриен Рабьонинг (Франция) узатмаси жарима майдончасига етиб бормади, ҳимоячилар тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборишди.
1'
Усман Дембеле (Франция) тўпни Килиан Мбаппега узатди, аммо Мбаппе жарима майдончаси ичида рақибини ортда қолдира олмади.
1'
Франция ўйинни бошлаб берди.
1'
Ўйиннинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
01:54
Бугунги ўйинни бош ҳакам Илгиз Танташев бошқариб боради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…