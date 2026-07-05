Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёзди
АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги арафасида Google компанияси ўзининг янги реклама ролигини тақдим этди. Унда технологик гигант қизиқарли саволни ўртага ташлайди: агар 1776-йилда Америка асосчилари замонавий технологияларга эга бўлишганида, Мустақиллик декларацияси қандай кўринишда тайёрланган бўларди? Мазкур видео Google Воркспасе ва Gemini сунъий интеллектининг имкониятларини намойиш этишга қаратилган бўлиб, тарихий воқеликни замонавий корпоратив муҳит билан уйғунлаштиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Реклама ролигида Томас Жефферсон ҳужжат устида ишлаётганида Бенжамин Франклиндан келган хабарни кўриш мумкин. Жараён тўлиқлигича Google экотизимига кўчирилган: таҳрирлар Google Docs орқали амалга оширилади, учрашувлар Google Календар орқали режалаштирилади ва муҳокамалар Google Меет платформасида масофавий тарзда ўтказилади. Якунда эса барча иштирокчилар ҳужжатни электрон имзо ёрдамида тасдиқлашади.
Сунъий интеллект ва тарихий жараён2026-йилги технологик тенденцияларга мос равишда, Google ушбу жараёнга сунъий интеллект элементларини ҳам киритган. Хусусан, тарихий шахслар миллий муҳр учун турли ҳайвонлар тасвирини танлашда Gemini тизимидан фойдаланишади. Шунингдек, сунъий интеллект учрашувлар баённомасини юритади ва ҳатто қирол Георг ИИИ нинг ҳужжатга кириш сўровини рад этиш бўйича маслаҳатлар беради.
Компания ушбу реклама орқали ўзининг AI воситалари кундалик ва ҳатто глобал аҳамиятга эга ишларда қанчалик қулай эканини кўрсатишга уринган. Видеонинг визуал қисми ҳам эътиборга лойиқ — у сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларга хос бўлган ўзига хос жилога эга. Бу эса технологиянинг нафақат матн, балки визуал контент яратишдаги ўрнини яна бир бор таъкидлайди.
Ижтимоий тармоқлардаги қарама-қарши муносабатларThe Verge нашрининг хабар беришича, реклама ижтимоий тармоқларда турлича кутиб олинди. YouTube ва Instagram фойдаланувчилари видеони асосан ижобий ва ҳазиломуз руҳда қабул қилишган бўлса, Bluesky тармоғида танқидлар ёмғири ёғилди. Кўплаб фойдаланувчилар ва тарихчилар муҳим сиёсий ҳужжатнинг яратилиш жараёнини бундай тарзда тасвирлашни ўринсиз деб ҳисоблашмоқда.
Хусусан, тарихчи Ангус Джонстон AI воситалари сиёсий ташкилотчилик ёки инсоний ҳамкорлик учун фойдали эканини исботлаш қийинлигини таъкидлаган. Танқидчиларнинг фикрича, сунъий интеллектни бундай муҳим тарихий контекстга киритиш бироз сунъий ва самимий эмасдек туюлади. Шунга қарамай, Google ушбу кампания орқали ўз маҳсулотларининг оммабоплигини оширишни мақсад қилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Google Воркспасе ва Gemini каби воситалар кундан-кунга оммалашиб бормоқда. Бундай креатив рекламалар технологияларнинг нафақат бизнесда, балки ижодий жараёнларда ҳам қандай қўлланилиши мумкинлигини тушунишга ёрдам беради. Гарчи тарихий воқеалар ҳазил билан берилган бўлса-да, бу бугунги рақамли дунёнинг асосий тенденцияларини акс эттиради.
…