Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёзди

·0·Техно
Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёзди

АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги арафасида Google компанияси ўзининг янги реклама ролигини тақдим этди. Унда технологик гигант қизиқарли саволни ўртага ташлайди: агар 1776-йилда Америка асосчилари замонавий технологияларга эга бўлишганида, Мустақиллик декларацияси қандай кўринишда тайёрланган бўларди? Мазкур видео Google Воркспасе ва Gemini сунъий интеллектининг имкониятларини намойиш этишга қаратилган бўлиб, тарихий воқеликни замонавий корпоратив муҳит билан уйғунлаштиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Реклама ролигида Томас Жефферсон ҳужжат устида ишлаётганида Бенжамин Франклиндан келган хабарни кўриш мумкин. Жараён тўлиқлигича Google экотизимига кўчирилган: таҳрирлар Google Docs орқали амалга оширилади, учрашувлар Google Календар орқали режалаштирилади ва муҳокамалар Google Меет платформасида масофавий тарзда ўтказилади. Якунда эса барча иштирокчилар ҳужжатни электрон имзо ёрдамида тасдиқлашади.

Сунъий интеллект ва тарихий жараён

2026-йилги технологик тенденцияларга мос равишда, Google ушбу жараёнга сунъий интеллект элементларини ҳам киритган. Хусусан, тарихий шахслар миллий муҳр учун турли ҳайвонлар тасвирини танлашда Gemini тизимидан фойдаланишади. Шунингдек, сунъий интеллект учрашувлар баённомасини юритади ва ҳатто қирол Георг ИИИ нинг ҳужжатга кириш сўровини рад этиш бўйича маслаҳатлар беради.

Компания ушбу реклама орқали ўзининг AI воситалари кундалик ва ҳатто глобал аҳамиятга эга ишларда қанчалик қулай эканини кўрсатишга уринган. Видеонинг визуал қисми ҳам эътиборга лойиқ — у сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларга хос бўлган ўзига хос жилога эга. Бу эса технологиянинг нафақат матн, балки визуал контент яратишдаги ўрнини яна бир бор таъкидлайди.

Ижтимоий тармоқлардаги қарама-қарши муносабатлар

The Verge нашрининг хабар беришича, реклама ижтимоий тармоқларда турлича кутиб олинди. YouTube ва Instagram фойдаланувчилари видеони асосан ижобий ва ҳазиломуз руҳда қабул қилишган бўлса, Bluesky тармоғида танқидлар ёмғири ёғилди. Кўплаб фойдаланувчилар ва тарихчилар муҳим сиёсий ҳужжатнинг яратилиш жараёнини бундай тарзда тасвирлашни ўринсиз деб ҳисоблашмоқда.

Хусусан, тарихчи Ангус Джонстон AI воситалари сиёсий ташкилотчилик ёки инсоний ҳамкорлик учун фойдали эканини исботлаш қийинлигини таъкидлаган. Танқидчиларнинг фикрича, сунъий интеллектни бундай муҳим тарихий контекстга киритиш бироз сунъий ва самимий эмасдек туюлади. Шунга қарамай, Google ушбу кампания орқали ўз маҳсулотларининг оммабоплигини оширишни мақсад қилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Google Воркспасе ва Gemini каби воситалар кундан-кунга оммалашиб бормоқда. Бундай креатив рекламалар технологияларнинг нафақат бизнесда, балки ижодий жараёнларда ҳам қандай қўлланилиши мумкинлигини тушунишга ёрдам беради. Гарчи тарихий воқеалар ҳазил билан берилган бўлса-да, бу бугунги рақамли дунёнинг асосий тенденцияларини акс эттиради.

GoogleGeminiСунъий IntelлектТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаКомпьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаБугун, 01:23БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаMidjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаКеча, 23:23Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда