Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олди
Марокаш терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги ғалабали юриши кутилмаган кўнгилсизлик билан юзлашди. Жамоанинг асосий ярим ҳимоячиси Исмаел Саибари Канада қарши кечган нимчорак финал баҳсида жиддий жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди. Ушбу ҳолат нафақат миллий терма жамоа, балки футболчининг янги клуби — Германиянинг Бавария жамоаси мутасаддиларини ҳам жиддий ташвишга солиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг бор-йўғи 20-дақиқасида 25 ёшли футболчи ўнг оёғининг сон қисмида кучли оғриқ сезди. Бир неча бор ўйинни давом эттиришга уринишига қарамай, у якунда ўзини алмаштиришларини сўради. Майдонни тарк этаётган Саибарининг юзидаги чуқур қайғу ва кўз ёшлари жароҳатнинг нақадар жиддий бўлиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Мураббий Моҳамед Оуаҳби унинг ўрнига Соуфиане Раҳими ни туширишга мажбур бўлди.
Трансфердан сўнг кутилмаган муаммоМазкур жароҳат нафақат футболчининг турнирдаги иштирокини, балки унинг клубдаги янги фаолиятини ҳам сўроқ остида қолдирмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария бир неча кун аввал Исмаел Саибари трансферини расман эълон қилган эди. Мюнхенликлар PSV клубидан 50 миллион евро эвазига харид қилинган ярим ҳимоячи билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган.
Исмаел Саибари турнир давомида “Atlas шерлари” таркибида энг яхши ўйин кўрсатаётган футболчилардан бири эди. У плей-офф босқичига қадар рақиблар дарвозасига учта гол уришга улгурган. Унинг сафдан чиқиши Марокашнинг чемпионлик амбицияларига катта зарба бўлиши тайин, чунки жамоа марказидаги ўйин асосан шу футболчи орқали қурилган эди.
Ҳозирча жароҳатнинг даражаси тўлиқ маълум эмас. Яқин соатлар ичида ўтказиладиган тиббий кўриклар футболчининг Жаҳон чемпионати-2026 даги келгуси иштирокига ойдинлик киритади. Агар бу оддий мушак зўриқиши бўлиб чиқса, у турнирнинг кейинги босқичларида қайтиши мумкин. Бироқ, мушак узилиши каби жиддий ҳолат аниқланса, у нафақат турнирни, балки Бундеслига даги мавсумолди тайёргарликни ҳам ўтказиб юборади.
Марокашлик мухлислар учун ягона тасалли — жамоанинг ҳужумкор салоҳияти ҳали ҳам юқори эканлигидир. Саибари майдонни тарк этган бўлса-да, Браҳим Диаз ўзининг ажойиб ўйини билан иккита голли узатмани амалга оширди ва жамоанинг 3:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Шунга қарамай, чорак финал олдидан асосий юлдузнинг йўқотилиши тактик жиҳатдан жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.
Бавария раҳбарияти ва тиббий штаби айни дамда Марокаш терма жамоаси шифокорлари билан доимий алоқада бўлиб турибди. Германия рекордчиси учун янги трансфернинг мавсумни жароҳат билан бошлаши энг ёмон сценарийлардан бири ҳисобланади.
…