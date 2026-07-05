Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олди

·88·Спорт
Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олди

Марокаш терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги ғалабали юриши кутилмаган кўнгилсизлик билан юзлашди. Жамоанинг асосий ярим ҳимоячиси Исмаел Саибари Канада қарши кечган нимчорак финал баҳсида жиддий жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди. Ушбу ҳолат нафақат миллий терма жамоа, балки футболчининг янги клуби — Германиянинг Бавария жамоаси мутасаддиларини ҳам жиддий ташвишга солиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг бор-йўғи 20-дақиқасида 25 ёшли футболчи ўнг оёғининг сон қисмида кучли оғриқ сезди. Бир неча бор ўйинни давом эттиришга уринишига қарамай, у якунда ўзини алмаштиришларини сўради. Майдонни тарк этаётган Саибарининг юзидаги чуқур қайғу ва кўз ёшлари жароҳатнинг нақадар жиддий бўлиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Мураббий Моҳамед Оуаҳби унинг ўрнига Соуфиане Раҳими ни туширишга мажбур бўлди.

Трансфердан сўнг кутилмаган муаммо

Мазкур жароҳат нафақат футболчининг турнирдаги иштирокини, балки унинг клубдаги янги фаолиятини ҳам сўроқ остида қолдирмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария бир неча кун аввал Исмаел Саибари трансферини расман эълон қилган эди. Мюнхенликлар PSV клубидан 50 миллион евро эвазига харид қилинган ярим ҳимоячи билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган.

Исмаел Саибари турнир давомида “Atlas шерлари” таркибида энг яхши ўйин кўрсатаётган футболчилардан бири эди. У плей-офф босқичига қадар рақиблар дарвозасига учта гол уришга улгурган. Унинг сафдан чиқиши Марокашнинг чемпионлик амбицияларига катта зарба бўлиши тайин, чунки жамоа марказидаги ўйин асосан шу футболчи орқали қурилган эди.

Ҳозирча жароҳатнинг даражаси тўлиқ маълум эмас. Яқин соатлар ичида ўтказиладиган тиббий кўриклар футболчининг Жаҳон чемпионати-2026 даги келгуси иштирокига ойдинлик киритади. Агар бу оддий мушак зўриқиши бўлиб чиқса, у турнирнинг кейинги босқичларида қайтиши мумкин. Бироқ, мушак узилиши каби жиддий ҳолат аниқланса, у нафақат турнирни, балки Бундеслига даги мавсумолди тайёргарликни ҳам ўтказиб юборади.

Марокашлик мухлислар учун ягона тасалли — жамоанинг ҳужумкор салоҳияти ҳали ҳам юқори эканлигидир. Саибари майдонни тарк этган бўлса-да, Браҳим Диаз ўзининг ажойиб ўйини билан иккита голли узатмани амалга оширди ва жамоанинг 3:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Шунга қарамай, чорак финал олдидан асосий юлдузнинг йўқотилиши тактик жиҳатдан жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Бавария раҳбарияти ва тиббий штаби айни дамда Марокаш терма жамоаси шифокорлари билан доимий алоқада бўлиб турибди. Германия рекордчиси учун янги трансфернинг мавсумни жароҳат билан бошлаши энг ёмон сценарийлардан бири ҳисобланади.

ФутболМарокашБаерн МуничИсмаел СаибариЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБугун, 02:56Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиЛионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 01:32Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди