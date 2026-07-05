Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқда
Япония ҳукумати сунъий интеллект ва робототехника соҳасида инқилобий давлат дастурини эълон қилди. Унга кўра, 2040-йилга бориб мамлакат иқтисодиёти ва кундалик ҳаётига 10 миллионга яқин интеллектуал роботларни жорий этиш кўзда тутилган. Ушбу улкан лойиҳа орқали Япония критик технологиялар борасида АҚШ ва Хитойга бўлган қарамликни камайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа СофтБанк ва Sony каби гигант компанияларни ўз ичига олган Ноэтра консорциуми томонидан амалга оширилади. Ҳукумат яқин беш йил ичида миллий сунъий интеллект инфратузилмаси ва робототехникани ривожлантириш учун тахминан 6 миллиард доллар миқдорида сармоя киритишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда.
"Жисмоний сунъий интеллект" давриДастурнинг асосий йўналиши "жисмоний сунъий интеллект" (Пҳйсикал AI) концепциясига қаратилган. Бу шунчаки рақамли иловалар ёки чат-ботлар эмас, балки реал дунёда ҳаракатланувчи тизимлардир. Гап заводлардаги роботлар, автоном транспорт тизимлари ва инсонлар муҳитида турли вазифаларни бажаришга қодир бўлган сервис андроидлари ҳақида бормоқда.
Ушбу ташаббус Япониянинг кенг кўламли технологик ривожланиш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ мамлакат 17 та асосий тармоқни, жумладан, ярим ўтказгичлар, квант технологиялари ва термоядро энергетикасини ривожлантириш учун 14 йиллик режа тақдим этган эди. Ушбу мақсадлар учун жами 370 триллион иен (тахминан 2,3 триллион доллар) йўналтирилиши кутилмоқда.
Демографик инқирозга технологик ечимЯпониянинг бундай кескин қадамлар ташлашига жиддий демографик муаммолар сабаб бўлмоқда. Аҳоли қариши ва ишчи кучи қисқариши саноат ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларида кадрлар етишмовчилигини келтириб чиқарди. Роботлаштириш ушбу таркибий номутаносибликни қоплашнинг энг самарали йўли сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган давлатлар учун ҳам Япониянинг ушбу тажрибаси қизиқарли бўлиши мумкин. Келажакда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва сунъий интеллектни жисмоний тизимларга интеграция қилиш глобал иқтисодий рақобатбардошликнинг асосий омилига айланади.
Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, роботларни реал ҳаётга татбиқ этишда ҳали кўплаб тўсиқлар мавжуд. Ҳозирги "жисмоний сунъий интеллект" тизимлари назорат қилинмайдиган муҳитда барқарор ишлашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Япония режаси эса ушбу муаммоларни бартараф этиб, роботлар иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланган тўлиқ инфратузилмани яратишга қаратилган.
…