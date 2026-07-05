Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқда

·0·Техно
Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқда

Япония ҳукумати сунъий интеллект ва робототехника соҳасида инқилобий давлат дастурини эълон қилди. Унга кўра, 2040-йилга бориб мамлакат иқтисодиёти ва кундалик ҳаётига 10 миллионга яқин интеллектуал роботларни жорий этиш кўзда тутилган. Ушбу улкан лойиҳа орқали Япония критик технологиялар борасида АҚШ ва Хитойга бўлган қарамликни камайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа СофтБанк ва Sony каби гигант компанияларни ўз ичига олган Ноэтра консорциуми томонидан амалга оширилади. Ҳукумат яқин беш йил ичида миллий сунъий интеллект инфратузилмаси ва робототехникани ривожлантириш учун тахминан 6 миллиард доллар миқдорида сармоя киритишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда.

"Жисмоний сунъий интеллект" даври

Дастурнинг асосий йўналиши "жисмоний сунъий интеллект" (Пҳйсикал AI) концепциясига қаратилган. Бу шунчаки рақамли иловалар ёки чат-ботлар эмас, балки реал дунёда ҳаракатланувчи тизимлардир. Гап заводлардаги роботлар, автоном транспорт тизимлари ва инсонлар муҳитида турли вазифаларни бажаришга қодир бўлган сервис андроидлари ҳақида бормоқда.

Ушбу ташаббус Япониянинг кенг кўламли технологик ривожланиш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ мамлакат 17 та асосий тармоқни, жумладан, ярим ўтказгичлар, квант технологиялари ва термоядро энергетикасини ривожлантириш учун 14 йиллик режа тақдим этган эди. Ушбу мақсадлар учун жами 370 триллион иен (тахминан 2,3 триллион доллар) йўналтирилиши кутилмоқда.

Демографик инқирозга технологик ечим

Япониянинг бундай кескин қадамлар ташлашига жиддий демографик муаммолар сабаб бўлмоқда. Аҳоли қариши ва ишчи кучи қисқариши саноат ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларида кадрлар етишмовчилигини келтириб чиқарди. Роботлаштириш ушбу таркибий номутаносибликни қоплашнинг энг самарали йўли сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган давлатлар учун ҳам Япониянинг ушбу тажрибаси қизиқарли бўлиши мумкин. Келажакда ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва сунъий интеллектни жисмоний тизимларга интеграция қилиш глобал иқтисодий рақобатбардошликнинг асосий омилига айланади.

Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, роботларни реал ҳаётга татбиқ этишда ҳали кўплаб тўсиқлар мавжуд. Ҳозирги "жисмоний сунъий интеллект" тизимлари назорат қилинмайдиган муҳитда барқарор ишлашда қийинчиликларга дуч келмоқда. Япония режаси эса ушбу муаммоларни бартараф этиб, роботлар иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланган тўлиқ инфратузилмани яратишга қаратилган.

ЯпонияРобототехникаСунъий IntelлектСофтБанкSony
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаКомпьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаБугун, 01:23БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаMidjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаКеча, 23:23Алибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиАлибаба ўз ходимларига Anthropic компаниясининг Claude Коде воситасидан фойдаланишни тақиқладиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда