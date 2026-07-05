Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқда
Сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларининг (дата-сентер) энергия истеъмоли кескин ортиши фонида йирик технологик гигантлар муқобил энергия манбаларини қидиришга мажбур бўлмоқда. Бугунги кунда ушбу пойганинг марказида Вашингтон штатининг икки стартапи — Ҳелион Энергй ва Зап Энергй турибди. Улар ўн йиллар давомида фақат назарий ва экспериментал босқичда бўлган термоядровий синтез технологиясини тижоратлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳелион Энергй компанияси аллақачон Microsoft корпорацияси билан келажакдаги маълумотлар марказини электр энергияси билан таъминлаш бўйича шартнома имзолаган. Компания 2028-йилга қадар дунёдаги биринчи тижорий термоядро қурилмасини ишга туширишни режалаштирмоқда. Ҳозирда ушбу мақсад йўлида 50 мегаватт қувватга эга Орион станцияси қурилмоқда. Лойиҳага жами 1,5 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб этилган бўлиб, бу соҳадаги энг йирик молиявий кўрсаткичлардан биридир.
Янги технологик ёндашувларҲелион Энергй технологияси плазмани магнитли сиқиш усулига асосланган. Бунда ўта қизиган плазма соатига 1 миллион мил тезликка қадар тезлаштирилади ва кучли магнит майдонлари ёрдамида сиқилади. Натижада ҳосил бўлган энергия анъанавий буғ сиклисиз, тўғридан-тўғри электр токига айлантирилиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания белгиланган қисқа муддатларда натижага эришиш учун параллел равишда Тинй Мерге деб номланган кичикроқ экспериментал стенд устида ҳам иш олиб бормоқда.
Бошқа томондан, Зап Энергй стартапи ўзининг муқобил ёндашувини таклиф қилмоқда. АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу лойиҳа З-пинч усулидан фойдаланади. Бунда плазма кучли электр токи ёрдамида сиқилиб, ўзининг магнит майдонини ҳосил қилади. Зап Энергй ҳозирча 330 миллион доллар инвестиция тўплаган ва ўз стратегиясини бироз бошқача қурмоқда.
Зап Энергй нафақат термоядро, балки анъанавий атом бўлиниши технологиясидан ҳам фойдаланишни режалаштирган. Стартап Тошиба ечимлари асосида 10 мегаваттли микро-реактор яратиш орқали оралиқ даромад олишни кўзламоқда. Бу термоядровий синтез ва ядро бўлиниши стратегияларини бирлаштирган дунёдаги биринчи расмий лойиҳадир. Компания вакилларининг сўзларига кўра, бу усул AI инфратузилмаси учун энергия ечимларини тезроқ бозорга чиқариш ва хатарларни камайтириш имконини беради.
Глобал рақобат ва келажакдаги муаммоларБугунги кунда бутун дунё бўйлаб 50 дан ортиқ компания термоядровий энергия устида ишламоқда. Улар орасида қуйидаги йирик лойиҳалар бор:
- Коммонвеалт Фусион Сйстеms;
- Avalanche Энергй;
- Генерал Фусион;
- Хитойнинг кенг кўламли давлат дастурлари.
Хулоса қилиб айтганда, термоядровий энергетика эндиликда шунчаки фундаментал илмий мақсад эмас, балки AI иқтисодиётини таъминлаш учун инфратузилмавий пойгага айланди. Маълумотлар марказларининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжи ортиб бориши бу каби инновацион лойиҳаларнинг ҳаётийлигини белгиловчи асосий омил бўлиб хизмат қилади.
…