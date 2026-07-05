Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқда

·24·Техно
Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқда

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларининг (дата-сентер) энергия истеъмоли кескин ортиши фонида йирик технологик гигантлар муқобил энергия манбаларини қидиришга мажбур бўлмоқда. Бугунги кунда ушбу пойганинг марказида Вашингтон штатининг икки стартапи — Ҳелион Энергй ва Зап Энергй турибди. Улар ўн йиллар давомида фақат назарий ва экспериментал босқичда бўлган термоядровий синтез технологиясини тижоратлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳелион Энергй компанияси аллақачон Microsoft корпорацияси билан келажакдаги маълумотлар марказини электр энергияси билан таъминлаш бўйича шартнома имзолаган. Компания 2028-йилга қадар дунёдаги биринчи тижорий термоядро қурилмасини ишга туширишни режалаштирмоқда. Ҳозирда ушбу мақсад йўлида 50 мегаватт қувватга эга Орион станцияси қурилмоқда. Лойиҳага жами 1,5 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб этилган бўлиб, бу соҳадаги энг йирик молиявий кўрсаткичлардан биридир.

Янги технологик ёндашувлар

Ҳелион Энергй технологияси плазмани магнитли сиқиш усулига асосланган. Бунда ўта қизиган плазма соатига 1 миллион мил тезликка қадар тезлаштирилади ва кучли магнит майдонлари ёрдамида сиқилади. Натижада ҳосил бўлган энергия анъанавий буғ сиклисиз, тўғридан-тўғри электр токига айлантирилиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания белгиланган қисқа муддатларда натижага эришиш учун параллел равишда Тинй Мерге деб номланган кичикроқ экспериментал стенд устида ҳам иш олиб бормоқда.

Бошқа томондан, Зап Энергй стартапи ўзининг муқобил ёндашувини таклиф қилмоқда. АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу лойиҳа З-пинч усулидан фойдаланади. Бунда плазма кучли электр токи ёрдамида сиқилиб, ўзининг магнит майдонини ҳосил қилади. Зап Энергй ҳозирча 330 миллион доллар инвестиция тўплаган ва ўз стратегиясини бироз бошқача қурмоқда.

Зап Энергй нафақат термоядро, балки анъанавий атом бўлиниши технологиясидан ҳам фойдаланишни режалаштирган. Стартап Тошиба ечимлари асосида 10 мегаваттли микро-реактор яратиш орқали оралиқ даромад олишни кўзламоқда. Бу термоядровий синтез ва ядро бўлиниши стратегияларини бирлаштирган дунёдаги биринчи расмий лойиҳадир. Компания вакилларининг сўзларига кўра, бу усул AI инфратузилмаси учун энергия ечимларини тезроқ бозорга чиқариш ва хатарларни камайтириш имконини беради.

Глобал рақобат ва келажакдаги муаммолар

Бугунги кунда бутун дунё бўйлаб 50 дан ортиқ компания термоядровий энергия устида ишламоқда. Улар орасида қуйидаги йирик лойиҳалар бор:

  • Коммонвеалт Фусион Сйстеms;
  • Avalanche Энергй;
  • Генерал Фусион;
  • Хитойнинг кенг кўламли давлат дастурлари.
Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, барқарор тижорий термоядровий генерацияга эришиш ҳали ҳам мураккаб муҳандислик вазифаси бўлиб қолмоқда. Кўплаб экспертлар ҳатто катта инвестицияларга қарамай, бу технология яқин ўн йилликларда ҳам тўлиқ амалга ошмаслиги мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шунга қарамай, Microsoft каби йирик истеъмолчиларнинг қизиқиши лойиҳаларни молиялаштиришни ва тадқиқотлар суръатини тезлаштирмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, термоядровий энергетика эндиликда шунчаки фундаментал илмий мақсад эмас, балки AI иқтисодиётини таъминлаш учун инфратузилмавий пойгага айланди. Маълумотлар марказларининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжи ортиб бориши бу каби инновацион лойиҳаларнинг ҳаётийлигини белгиловчи асосий омил бўлиб хизмат қилади.

MicrosoftAIТермоядроҲелион ЭнергйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаКомпьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаБугун, 01:23БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24Midjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаMidjourney Голливуд студияларидан сунъий интеллект бўйича махфий маълумотларни талаб қилмоқдаКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда