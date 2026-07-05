Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтди

·0·Спорт
Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтди

Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидие Дешам 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвай устидан қозонилган ғалабадан кейин учрашув ҳақида фикр билдирди.

Французлар рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, Дешам беллашув осон кечмаганини тан олди.

«Улар барча имкониятлардан фойдаланишди»

Дешамнинг айтишича, Парагвай учрашув давомида тактик жиҳатдан ўз имкониятларидан максимал даражада фойдаланган.

«Учрашув осон кечмади. Улар тактик жиҳатдан барча имкониятлардан фойдаланишди», — деди мутахассис.

Франция бош мураббийи рақибнинг асосий эътиборни ҳимояга қаратганини ҳам алоҳида таъкидлади.

Дешам Парагвай футболига баҳо берди

Француз мутахассиси Парагвай намойиш этган футбол томошабоп бўлмаганини айтди. Бироқ у рақибнинг ҳимоядаги ҳаракатларини юқори баҳолади.

«Бу мухлисларни стадионга жалб қиладиган футбол эмас. Лекин улар ҳимояда жуда яхши ўйнашди», — деди Дешам.

Унинг сўзларига кўра, Жанубий Америка терма жамоаларига қарши баҳслар доимо мураккаб кечади.

Энди рақиб — Марокаш

Франция Парагвайни мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.

Эндиликда Дидие Дешам шогирдлари яримфинал йўлланмаси учун Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиМбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиБугун, 04:06Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Бугун, 04:00Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаМарокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаБугун, 03:56Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиЭлдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиБугун, 03:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди