Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтди
Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидие Дешам 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвай устидан қозонилган ғалабадан кейин учрашув ҳақида фикр билдирди.
Французлар рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, Дешам беллашув осон кечмаганини тан олди.
«Улар барча имкониятлардан фойдаланишди»
Дешамнинг айтишича, Парагвай учрашув давомида тактик жиҳатдан ўз имкониятларидан максимал даражада фойдаланган.
«Учрашув осон кечмади. Улар тактик жиҳатдан барча имкониятлардан фойдаланишди», — деди мутахассис.
Франция бош мураббийи рақибнинг асосий эътиборни ҳимояга қаратганини ҳам алоҳида таъкидлади.
Дешам Парагвай футболига баҳо берди
Француз мутахассиси Парагвай намойиш этган футбол томошабоп бўлмаганини айтди. Бироқ у рақибнинг ҳимоядаги ҳаракатларини юқори баҳолади.
«Бу мухлисларни стадионга жалб қиладиган футбол эмас. Лекин улар ҳимояда жуда яхши ўйнашди», — деди Дешам.
Унинг сўзларига кўра, Жанубий Америка терма жамоаларига қарши баҳслар доимо мураккаб кечади.
Энди рақиб — Марокаш
Франция Парагвайни мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.
Эндиликда Дидие Дешам шогирдлари яримфинал йўлланмаси учун Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
…