Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...

·62·Спорт
Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...

Москва «Спартак» клуби собиқ футболчиси Эдуард Мор Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвайнинг Францияга қарши намойиш этган ўйинини кескин танқид қилди.

Мутахассиснинг фикрича, парагвайликлар футбол ўйнаш ўрнига рақибга нисбатан қўпол ҳаракатларни танлаган, ҳакам Илгиз Танташев эса учрашув назоратини вақтида қўлга ола олмаган.

Францияни Мбаппенинг пенальтиси қутқарди

Филадельфия шаҳрида ўтказилган учрашув Франциянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Беллашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Ўзбекистонлик ҳакам Илгиз Танташев жарима зарбасини дастлаб белгиламади, аммо вазият видеотакрор орқали кўриб чиқилгач, Франция фойдасига пенальти тайинлади.

Мбаппе имкониятдан унумли фойдаланиб, жамоасини чоракфиналга олиб чиқди.

«Бундай қўполликни оқлаб бўлмайди»

Эдуард Мор Франция ва Марокашнинг чоракфиналга чиқиши кутилган натижа бўлганини айтди. Бироқ уни Парагвайнинг ўйин услуби қаттиқ ранжитган.

«Парагвай терма жамоасининг мутлақо қўпол ва одобсиз ўйинини оқлаб бўлмайди. Ўзим ҳам майдонда жиноятчилик даражасидаги қўполликлар бўлган ўйинларда қатнашганман. Сени уришади, тепишади ва яна қайта-қайта уришади», — деди Мор.

Унинг таъкидлашича, жаҳон чемпионати бутун дунё томоша қиладиган мусобақа бўлгани учун бундай ҳаракатлар мутлақо қабул қилиб бўлмайди.

Танташев ҳам танқид остида қолди

Собиқ футболчи парагвайликлар тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам рақибларига нисбатан қўпол ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Бу чемпионатда бундай манзарани ҳали кўрмагандим. Ҳакам Илгиз Танташев ўйин назоратини қўлдан бой берди ва нимагадир парагвайликларга сариқ карточка беришга шошилмади», — деди у.

Морнинг фикрича, ҳакам учрашув бошиданоқ қўполликларни карточкалар билан тўхтатиши керак эди. Аммо бу амалга ошмагани сабабли майдонда ҳақиқий футбол эмас, доимий тўқнашувлар кўпайган.

«Умуман олганда, бу Жаҳон чемпионатидаги ҳакамлик менга ёқяпти. Лекин айнан шу ўйинда огоҳлантиришларни вақтида бериш керак эди. Натижада биз футбол кўрмадик. Парагвайликлар футбол ўйнамади», — деди Мор.

Французлар провокацияга учмади

Эдуард Мор Франция футболчилари рақибнинг ҳаракатларига жавоб қайтариб, провокацияларга берилиб кетмаганини ҳам алоҳида таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, бундай кескин учрашувнинг жиддий жароҳатларсиз якунлангани энг яхши хабар бўлган.

Шу босқичнинг бошқа учрашувида Марокаш Канада устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

9 июль куни Франция ва Марокаш миллий жамоалари Жаҳон чемпионати чоракфиналида ўзаро тўқнаш келади.

Сизнингча, Танташев Парагвай футболчиларига кўпроқ карточка кўрсатиши керакмиди?

ПарагвайФранцияКилиан МбаппеИльгиз ТанташевФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 10:12Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиБугун, 10:08Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Бугун, 10:05Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиДешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиБугун, 10:03Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди