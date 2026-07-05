Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...
Москва «Спартак» клуби собиқ футболчиси Эдуард Мор Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвайнинг Францияга қарши намойиш этган ўйинини кескин танқид қилди.
Мутахассиснинг фикрича, парагвайликлар футбол ўйнаш ўрнига рақибга нисбатан қўпол ҳаракатларни танлаган, ҳакам Илгиз Танташев эса учрашув назоратини вақтида қўлга ола олмаган.
Францияни Мбаппенинг пенальтиси қутқарди
Филадельфия шаҳрида ўтказилган учрашув Франциянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Беллашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Ўзбекистонлик ҳакам Илгиз Танташев жарима зарбасини дастлаб белгиламади, аммо вазият видеотакрор орқали кўриб чиқилгач, Франция фойдасига пенальти тайинлади.
Мбаппе имкониятдан унумли фойдаланиб, жамоасини чоракфиналга олиб чиқди.
«Бундай қўполликни оқлаб бўлмайди»
Эдуард Мор Франция ва Марокашнинг чоракфиналга чиқиши кутилган натижа бўлганини айтди. Бироқ уни Парагвайнинг ўйин услуби қаттиқ ранжитган.
«Парагвай терма жамоасининг мутлақо қўпол ва одобсиз ўйинини оқлаб бўлмайди. Ўзим ҳам майдонда жиноятчилик даражасидаги қўполликлар бўлган ўйинларда қатнашганман. Сени уришади, тепишади ва яна қайта-қайта уришади», — деди Мор.
Унинг таъкидлашича, жаҳон чемпионати бутун дунё томоша қиладиган мусобақа бўлгани учун бундай ҳаракатлар мутлақо қабул қилиб бўлмайди.
Танташев ҳам танқид остида қолди
Собиқ футболчи парагвайликлар тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам рақибларига нисбатан қўпол ҳаракат қилганини таъкидлади.
«Бу чемпионатда бундай манзарани ҳали кўрмагандим. Ҳакам Илгиз Танташев ўйин назоратини қўлдан бой берди ва нимагадир парагвайликларга сариқ карточка беришга шошилмади», — деди у.
Морнинг фикрича, ҳакам учрашув бошиданоқ қўполликларни карточкалар билан тўхтатиши керак эди. Аммо бу амалга ошмагани сабабли майдонда ҳақиқий футбол эмас, доимий тўқнашувлар кўпайган.
«Умуман олганда, бу Жаҳон чемпионатидаги ҳакамлик менга ёқяпти. Лекин айнан шу ўйинда огоҳлантиришларни вақтида бериш керак эди. Натижада биз футбол кўрмадик. Парагвайликлар футбол ўйнамади», — деди Мор.
Французлар провокацияга учмади
Эдуард Мор Франция футболчилари рақибнинг ҳаракатларига жавоб қайтариб, провокацияларга берилиб кетмаганини ҳам алоҳида таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, бундай кескин учрашувнинг жиддий жароҳатларсиз якунлангани энг яхши хабар бўлган.
Шу босқичнинг бошқа учрашувида Марокаш Канада устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
9 июль куни Франция ва Марокаш миллий жамоалари Жаҳон чемпионати чоракфиналида ўзаро тўқнаш келади.
Сизнингча, Танташев Парагвай футболчиларига кўпроқ карточка кўрсатиши керакмиди?
…