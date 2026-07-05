Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»

·0·Спорт
Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»

Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвай устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин фикрлар билдирди.

Учрашувдаги ягона голни пенальтидан урган футболчи Франция фақат чиройли ва ҳужумкор футбол билан чекланиб қолмаслигини таъкидлади.

Мбаппе яна ҳал қилувчи фигурага айланди

Франция Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.

Беллашувдаги ягона гол 70-дақиқада киритилди. Белгиланган пенальтини аниқ амалга оширган Килиан Мбаппе жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.

«Тоза футболдан чекинишга ҳам тайёрмиз»

Мбаппенинг айтишича, Франция зарур вазиятда ўйин услубини ўзгартириб, рақибнинг кескин футболига мослаша олади.

«Агар тоза футболдан чекинишга тўғри келса, биз бунга ҳам тайёрмиз. Жамоамиз фақат ҳужумкор футбол билан чекланмаслигини кўрсатдик», — деди Мбаппе.

Ҳужумчи Парагвай Франциядан фақат чиройли комбинациялар ва томошабоп футбол кутганини ҳам таъкидлади.

«Биз ҳам қўпол ва кескин ўйнай оламиз»

Мбаппе рақиб футболчилари французларни ҳиссиётга берилишга мажбур қилишга уринганини айтди.

«Парагвайликлар бизни майдонга смокингда чиқиб, чиройли комбинациялар уюштириш учун келади, деб ўйлашганди. Лекин биз ҳам қўпол ва кескин футбол ўйнай оламиз», — деди у.

Футболчининг сўзларига кўра, Парагвай вакиллари Франция футболчиларининг жаҳлини чиқаришга ҳаракат қилган, аммо бу тактика ҳам иш бермаган.

«Улар бизнинг жаҳлимизни чиқаришга уринди, аммо бу борада ҳам биз устун келдик», — деди Мбаппе The Touchline нашрига берган интервьюсида.

Чоракфиналда рақиб — Марокаш

Франция Парагвай тўсиғидан ўтгач, энди жаҳон чемпионатининг чоракфиналида Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Ушбу баҳсда ҳам Мбаппе французларнинг асосий умиди бўлиб қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиДешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиБугун, 10:03Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиМбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиБугун, 04:06Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Бугун, 04:00Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаМарокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди