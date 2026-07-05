Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»
Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвай устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин фикрлар билдирди.
Учрашувдаги ягона голни пенальтидан урган футболчи Франция фақат чиройли ва ҳужумкор футбол билан чекланиб қолмаслигини таъкидлади.
Мбаппе яна ҳал қилувчи фигурага айланди
Франция Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.
Беллашувдаги ягона гол 70-дақиқада киритилди. Белгиланган пенальтини аниқ амалга оширган Килиан Мбаппе жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.
«Тоза футболдан чекинишга ҳам тайёрмиз»
Мбаппенинг айтишича, Франция зарур вазиятда ўйин услубини ўзгартириб, рақибнинг кескин футболига мослаша олади.
«Агар тоза футболдан чекинишга тўғри келса, биз бунга ҳам тайёрмиз. Жамоамиз фақат ҳужумкор футбол билан чекланмаслигини кўрсатдик», — деди Мбаппе.
Ҳужумчи Парагвай Франциядан фақат чиройли комбинациялар ва томошабоп футбол кутганини ҳам таъкидлади.
«Биз ҳам қўпол ва кескин ўйнай оламиз»
Мбаппе рақиб футболчилари французларни ҳиссиётга берилишга мажбур қилишга уринганини айтди.
«Парагвайликлар бизни майдонга смокингда чиқиб, чиройли комбинациялар уюштириш учун келади, деб ўйлашганди. Лекин биз ҳам қўпол ва кескин футбол ўйнай оламиз», — деди у.
Футболчининг сўзларига кўра, Парагвай вакиллари Франция футболчиларининг жаҳлини чиқаришга ҳаракат қилган, аммо бу тактика ҳам иш бермаган.
«Улар бизнинг жаҳлимизни чиқаришга уринди, аммо бу борада ҳам биз устун келдик», — деди Мбаппе The Touchline нашрига берган интервьюсида.
Чоракфиналда рақиб — Марокаш
Франция Парагвай тўсиғидан ўтгач, энди жаҳон чемпионатининг чоракфиналида Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу баҳсда ҳам Мбаппе французларнинг асосий умиди бўлиб қолади.
…