Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)

·0·Маданият
Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)

Бугун хонанда Умидахон Ҳожиева оиласи учун унутилмас ва қувончли кунлардан бири. Санъаткорнинг қизалоғи Оминахон илк туғилган кунини нишонлаб, 1 ёшни қарши олди.

Хонанда ушбу қувончли лаҳзани мухлислари билан бўлишиш мақсадида Instagram саҳифасида самимий видеони эълон қилди. У видеога “1 ёшинг муборак, Оминахон. 05.07.2025” дея изоҳ қолдириб, қизалоғига бўлган чексиз меҳрини ифода этди.

Қисқа вақт ичида ушбу видео ижтимоий тармоқларда кўплаб кузатувчиларнинг эътиборини тортди. Мухлислар изоҳларда Оминахонни таваллуд айёми билан самимий муборакбод этиб, унга соғлик, узоқ умр, бахтли болалик ва порлоқ келажак тилашмоқда.

Маълумот учун, хонанда Умидахон Ҳожиева икки нафар фарзанднинг онаси. Унинг биринчи фарзанди — Муҳаммад, у 2019 йил 4 апрелда туғилган. Иккинчи фарзанди эса Оминахон бўлиб, у 2025 йил 5 июльда дунёга келган.

Эътиборлиси, хонанда ўтган йили мухлислар эътиборига ҳавола этган “Жажжи фаришта” номли қўшиғини айнан қизалоғи Оминахонга бағишлаб ижро этган. Мазкур тарона онанинг фарзандига бўлган чексиз меҳри ва самимий туйғуларини акс эттиргани билан мухлислар томонидан илиқ кутиб олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Бугун, 10:06Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Кеча, 18:51Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Кеча, 18:32Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Кеча, 18:19Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Кеча, 18:15Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Кеча, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди