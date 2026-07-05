Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)
Бугун хонанда Умидахон Ҳожиева оиласи учун унутилмас ва қувончли кунлардан бири. Санъаткорнинг қизалоғи Оминахон илк туғилган кунини нишонлаб, 1 ёшни қарши олди.
Хонанда ушбу қувончли лаҳзани мухлислари билан бўлишиш мақсадида Instagram саҳифасида самимий видеони эълон қилди. У видеога “1 ёшинг муборак, Оминахон. 05.07.2025” дея изоҳ қолдириб, қизалоғига бўлган чексиз меҳрини ифода этди.
Қисқа вақт ичида ушбу видео ижтимоий тармоқларда кўплаб кузатувчиларнинг эътиборини тортди. Мухлислар изоҳларда Оминахонни таваллуд айёми билан самимий муборакбод этиб, унга соғлик, узоқ умр, бахтли болалик ва порлоқ келажак тилашмоқда.
Маълумот учун, хонанда Умидахон Ҳожиева икки нафар фарзанднинг онаси. Унинг биринчи фарзанди — Муҳаммад, у 2019 йил 4 апрелда туғилган. Иккинчи фарзанди эса Оминахон бўлиб, у 2025 йил 5 июльда дунёга келган.
Эътиборлиси, хонанда ўтган йили мухлислар эътиборига ҳавола этган “Жажжи фаришта” номли қўшиғини айнан қизалоғи Оминахонга бағишлаб ижро этган. Мазкур тарона онанинг фарзандига бўлган чексиз меҳри ва самимий туйғуларини акс эттиргани билан мухлислар томонидан илиқ кутиб олинган.
…