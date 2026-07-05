Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти
Марокаш миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ишончли юришини давом эттирмоқда. Африка вакили нафақат чоракфиналга чиқди, балки мағлубиятсиз сериясини ҳам 34 та учрашувга етказди.
Энди бу кучли серияни Франция синовдан ўтказади.
Канадага қарши ишончли ғалаба
Жаҳон чемпионати 1/8 финал босқичида Марокаш Канада миллий жамоасига қарши майдонга тушди.
Учрашув африкаликларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунланди. Шу тариқа, Марокаш мундиалнинг чоракфиналига йўлланма олди.
34 ўйин, 29 ғалаба
Марокаш миллий жамоаси кетма-кет 34 та учрашувдан бери мағлубиятга учрамаяпти.
Ушбу давр мобайнида жамоа:
29 та ғалаба қозонди;
5 марта дуранг ўйнади;
бирорта ҳам расмий мағлубият қайд этмади.
Бу натижа Марокашни ҳозирги кунда дунёдаги энг барқарор терма жамоалардан бирига айлантирди.
Сўнгги мағлубият қачон бўлган?
Марокашнинг сўнгги мағлубияти 2025 йил ёзида Кенияга қарши ўйинда қайд этилган. Ўшанда африкаликлар 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган эди.
Шунингдек, жамоа қишда Африка миллатлар кубоги финалида Сенегалга ютқазган. Бироқ кейинчалик Сенегалга техник мағлубият ёзилгани сабабли ушбу натижа Марокашнинг расмий мағлубиятсиз сериясига таъсир қилмаган.
Энди навбат Францияга
Марокаш жаҳон чемпионати чоракфиналида Франция миллий жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Бир томонда — 34 ўйиндан бери ютқазмаётган Марокаш, иккинчи томонда эса Килиан Мбаппе етакчилигидаги Франция. Қисқаси, бу баҳсда статистика ҳам, юлдузлар ҳам етарли — энди гап майдонда.
…