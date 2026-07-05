Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти

·0·Спорт
Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти

Марокаш миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ишончли юришини давом эттирмоқда. Африка вакили нафақат чоракфиналга чиқди, балки мағлубиятсиз сериясини ҳам 34 та учрашувга етказди.

Энди бу кучли серияни Франция синовдан ўтказади.

Канадага қарши ишончли ғалаба

Жаҳон чемпионати 1/8 финал босқичида Марокаш Канада миллий жамоасига қарши майдонга тушди.

Учрашув африкаликларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунланди. Шу тариқа, Марокаш мундиалнинг чоракфиналига йўлланма олди.

34 ўйин, 29 ғалаба

Марокаш миллий жамоаси кетма-кет 34 та учрашувдан бери мағлубиятга учрамаяпти.

Ушбу давр мобайнида жамоа:

  • 29 та ғалаба қозонди;

  • 5 марта дуранг ўйнади;

  • бирорта ҳам расмий мағлубият қайд этмади.

Бу натижа Марокашни ҳозирги кунда дунёдаги энг барқарор терма жамоалардан бирига айлантирди.

Сўнгги мағлубият қачон бўлган?

Марокашнинг сўнгги мағлубияти 2025 йил ёзида Кенияга қарши ўйинда қайд этилган. Ўшанда африкаликлар 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган эди.

Шунингдек, жамоа қишда Африка миллатлар кубоги финалида Сенегалга ютқазган. Бироқ кейинчалик Сенегалга техник мағлубият ёзилгани сабабли ушбу натижа Марокашнинг расмий мағлубиятсиз сериясига таъсир қилмаган.

Энди навбат Францияга

Марокаш жаҳон чемпионати чоракфиналида Франция миллий жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Бир томонда — 34 ўйиндан бери ютқазмаётган Марокаш, иккинчи томонда эса Килиан Мбаппе етакчилигидаги Франция. Қисқаси, бу баҳсда статистика ҳам, юлдузлар ҳам етарли — энди гап майдонда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Бугун, 10:05Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиДешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиБугун, 10:03Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиМбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиБугун, 04:06Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Бугун, 04:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди