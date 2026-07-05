Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Норвегияга қарши кечадиган баҳс олдидан рақибнинг кучли жиҳатларини санаб ўтди.
Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Бразилия чоракфиналга чиқиш учун турнирдаги энг яхши ўйинини кўрсатиши керак.
«Норвегия — жуда кучли рақиб»
Анчелотти Норвегияни яхши шаклланган ва юқори маҳоратга эга жамоа сифатида баҳолади.
«Норвегия — жуда кучли рақиб. Бу яхши шаклланган, юқори маҳоратга ва аъло даражадаги ўйин услубига эга жамоа», — деди мутахассис.
Унинг фикрича, норвегияликлар нафақат ҳужумда хавфли, балки ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни ҳам яхши сақлайди.
Норвегия маркази Бразилия учун асосий хавф
Бразилия бош мураббийи рақибнинг майдон марказидаги ҳаракатларига алоҳида эътибор қаратди.
«Норвегия ҳужумкор футбол ўйнайди. Шунинг учун уларга қарши тезкор қарши ҳужумлар ташкил этиш жуда қийин. Айниқса, уларнинг маркази жуда самарали ҳаракат қилади», — деди Анчелотти.
Бу эса Бразилия футболчиларидан юқори интизом, тезкор қарорлар ва имкониятлардан унумли фойдаланишни талаб қилади.
«Энг яхши футболимизни кўрсатиш вақти келди»
Анчелотти жамоасидан ҳал қилувчи учрашувда максимал даражадаги ўйинни кутмоқда.
«Биз энг яхши футболимизни намойиш этишимиз керак. Менимча, ҳозир айнан шуни амалга ошириш вақти келди», — деди у.
Бразилия гуруҳ босқичида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган эди. Мураббийнинг айтишича, ушбу қийин ғалаба жамоанинг ўзига бўлган ишончини янада оширган.
«Японияга қарши оғир ўйиндан кейин ўзимизга бўлган ишончимиз янада ошди. Биз янада кучайишни истаймиз ва ҳар қандай вазиятга тайёрмиз», — деди Анчелотти.
Бразилия — Норвегия ўйини қачон?
2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финали доирасидаги Бразилия ва Норвегия учрашуви 5 июлдан 6 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.
Беллашув Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади. Ғолиб жамоа мундиал чоракфиналига йўлланма олади.
…