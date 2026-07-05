Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди

·30·Спорт
Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Норвегияга қарши кечадиган баҳс олдидан рақибнинг кучли жиҳатларини санаб ўтди.

Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Бразилия чоракфиналга чиқиш учун турнирдаги энг яхши ўйинини кўрсатиши керак.

«Норвегия — жуда кучли рақиб»

Анчелотти Норвегияни яхши шаклланган ва юқори маҳоратга эга жамоа сифатида баҳолади.

«Норвегия — жуда кучли рақиб. Бу яхши шаклланган, юқори маҳоратга ва аъло даражадаги ўйин услубига эга жамоа», — деди мутахассис.

Унинг фикрича, норвегияликлар нафақат ҳужумда хавфли, балки ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни ҳам яхши сақлайди.

Норвегия маркази Бразилия учун асосий хавф

Бразилия бош мураббийи рақибнинг майдон марказидаги ҳаракатларига алоҳида эътибор қаратди.

«Норвегия ҳужумкор футбол ўйнайди. Шунинг учун уларга қарши тезкор қарши ҳужумлар ташкил этиш жуда қийин. Айниқса, уларнинг маркази жуда самарали ҳаракат қилади», — деди Анчелотти.

Бу эса Бразилия футболчиларидан юқори интизом, тезкор қарорлар ва имкониятлардан унумли фойдаланишни талаб қилади.

«Энг яхши футболимизни кўрсатиш вақти келди»

Анчелотти жамоасидан ҳал қилувчи учрашувда максимал даражадаги ўйинни кутмоқда.

«Биз энг яхши футболимизни намойиш этишимиз керак. Менимча, ҳозир айнан шуни амалга ошириш вақти келди», — деди у.

Бразилия гуруҳ босқичида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган эди. Мураббийнинг айтишича, ушбу қийин ғалаба жамоанинг ўзига бўлган ишончини янада оширган.

«Японияга қарши оғир ўйиндан кейин ўзимизга бўлган ишончимиз янада ошди. Биз янада кучайишни истаймиз ва ҳар қандай вазиятга тайёрмиз», — деди Анчелотти.

Бразилия — Норвегия ўйини қачон?

2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финали доирасидаги Бразилия ва Норвегия учрашуви 5 июлдан 6 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.

Беллашув Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади. Ғолиб жамоа мундиал чоракфиналига йўлланма олади.

Карло АнчелоттиБразилияНорвегияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Бугун, 10:24Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиБугун, 10:08Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Бугун, 10:05Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиДешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиБугун, 10:03Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди