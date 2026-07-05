Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўли

·40·Спорт
Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўли

Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати нимчорак финали доирасида Парагвайга қарши кечган ўйиндан сўнг рақибнинг ўта қўпол ҳаракатларига муносабат билдирди. Филадельфиядаги жазирама иссиқда ўтган баҳсда французлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг чорак финал йўлланмасини қўлга киритишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 70-дақиқасида пеналтини аниқ амалга оширган Килиан Мбаппе мусобақадаги ўзининг еттинчи голини урди. Бу натижа билан у тўпурарлар пойгасида Лионель Месси билан тенглашиб олди. Бироқ ўйин нафақат голлар, балки майдондаги кескин курашлар ва рақибнинг провокациялари билан ёдда қолди. Goal.com нашри хабарига кўра, Парагвай терма жамоаси ўйин давомида ўта агрессив тактикани қўллаган.

“Биз ҳам қўлимизни қонга белашга тайёрмиз”

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Килиан Мбаппе рақибнинг “ифлос” ўйинига тайёр бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кўпчилик Франция терма жамоасини фақат чиройли футбол ўйнайдиган жамоа деб ўйлайди, бироқ улар қийин вазиятларда характер кўрсата олишади.

“Бизни қандай ўйин кутаётганини билар эдик. Биз ҳам қўлимизни қонга белашни (диртй ворк), хунук футбол ўйнашни биламиз. Менимча, рақиблар бизни майдонга смокинларда чиқади деб ўйлашган, лекин биз ҳар қандай жангга тайёр эдик”, — дея таъкидлади Франция терма жамоаси сардори.

Ўйин давомида 100 даража Фаренгейт (тахминан 38 даража Цельсий) иссиқ кузатилгани футболчиларнинг асабларига ҳам таъсир кўрсатди. Айниқса, Мбаппе ва Парагвай ярим ҳимоячиси Матиас Галарза ўртасида бир неча бор тўқнашувлар юзага келди. Жанубий америкаликлар деярли ҳар бир вазиятда французлар етакчисига нисбатан қўпол ўйнашга ҳаракат қилишди.

Финал ҳуштагидан кейинги жанжал

Зиддиятли вазиятлар ўйин тугаганидан кейин ҳам давом этди. Майдон марказида икки жамоа аъзолари ўртасида даҳанаки жанг юзага келди. Парагвайлик дарвозабон Орландо Гилл ҳатто Мбаппенинг ортидан тўп билан зарба берди. Кейинчалик Гилл ўз ҳаракатини Мбаппе унинг саломига жавоб бермагани ва қўл бериб кўришмагани билан изоҳлади.

Захирадан майдонга тушган Раян Черки ҳам жамоасининг матонатини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Дидиер Десчампс шогирдлари фақат техник маҳоратга таяниб қолмай, керак бўлганда ҳақиқий жангчига айлана оладилар. “Агар биз билан урушмоқчи бўлишса, муносиб жавоб олишади”, — деди Черки.

Ушбу ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашга қарши майдонга тушадиган бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай оғир ва жисмоний курашларга бой ўйинлар Франция учун турнирнинг ҳал қилувчи босқичлари олдидан ўзига хос чидамлилик тести бўлиб хизмат қилади.

ФутболКилиан МбаппеФранцияЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиБугун, 13:54Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Бугун, 13:17Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиЭнзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:34Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди