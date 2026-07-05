Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўли
Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати нимчорак финали доирасида Парагвайга қарши кечган ўйиндан сўнг рақибнинг ўта қўпол ҳаракатларига муносабат билдирди. Филадельфиядаги жазирама иссиқда ўтган баҳсда французлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг чорак финал йўлланмасини қўлга киритишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 70-дақиқасида пеналтини аниқ амалга оширган Килиан Мбаппе мусобақадаги ўзининг еттинчи голини урди. Бу натижа билан у тўпурарлар пойгасида Лионель Месси билан тенглашиб олди. Бироқ ўйин нафақат голлар, балки майдондаги кескин курашлар ва рақибнинг провокациялари билан ёдда қолди. Goal.com нашри хабарига кўра, Парагвай терма жамоаси ўйин давомида ўта агрессив тактикани қўллаган.
“Биз ҳам қўлимизни қонга белашга тайёрмиз”Ўйиндан сўнг берган интервюсида Килиан Мбаппе рақибнинг “ифлос” ўйинига тайёр бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кўпчилик Франция терма жамоасини фақат чиройли футбол ўйнайдиган жамоа деб ўйлайди, бироқ улар қийин вазиятларда характер кўрсата олишади.
“Бизни қандай ўйин кутаётганини билар эдик. Биз ҳам қўлимизни қонга белашни (диртй ворк), хунук футбол ўйнашни биламиз. Менимча, рақиблар бизни майдонга смокинларда чиқади деб ўйлашган, лекин биз ҳар қандай жангга тайёр эдик”, — дея таъкидлади Франция терма жамоаси сардори.
Ўйин давомида 100 даража Фаренгейт (тахминан 38 даража Цельсий) иссиқ кузатилгани футболчиларнинг асабларига ҳам таъсир кўрсатди. Айниқса, Мбаппе ва Парагвай ярим ҳимоячиси Матиас Галарза ўртасида бир неча бор тўқнашувлар юзага келди. Жанубий америкаликлар деярли ҳар бир вазиятда французлар етакчисига нисбатан қўпол ўйнашга ҳаракат қилишди.
Финал ҳуштагидан кейинги жанжалЗиддиятли вазиятлар ўйин тугаганидан кейин ҳам давом этди. Майдон марказида икки жамоа аъзолари ўртасида даҳанаки жанг юзага келди. Парагвайлик дарвозабон Орландо Гилл ҳатто Мбаппенинг ортидан тўп билан зарба берди. Кейинчалик Гилл ўз ҳаракатини Мбаппе унинг саломига жавоб бермагани ва қўл бериб кўришмагани билан изоҳлади.
Захирадан майдонга тушган Раян Черки ҳам жамоасининг матонатини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Дидиер Десчампс шогирдлари фақат техник маҳоратга таяниб қолмай, керак бўлганда ҳақиқий жангчига айлана оладилар. “Агар биз билан урушмоқчи бўлишса, муносиб жавоб олишади”, — деди Черки.
Ушбу ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашга қарши майдонга тушадиган бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай оғир ва жисмоний курашларга бой ўйинлар Франция учун турнирнинг ҳал қилувчи босқичлари олдидан ўзига хос чидамлилик тести бўлиб хизмат қилади.
…