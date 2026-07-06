BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Германиянинг Дингольфинг шаҳридаги заводда BMW компаниясининг энг нуфузли ва технологик жиҳатдан бойитилган флагмани — янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришга расман старт берилди. Апрел ойида жаҳон жамоатчилигига тақдим этилган ушбу автомобил оиласи ўз тарихидаги энг кенг кўламли янгиланишлардан бирини бошидан кечирди. Эндиликда конвеердан нафақат анъанавий ички ёнув двигателли вариантлар, балки тўлиқ электрлаштирилган BMW i7 модификациялари ҳам чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги 7 Сериес бутунлай қайта ишланган дизайн концепцияси ва янги электрон архитектурага эга бўлди. Автомобил интерерида BMW Панорамик иДриве тизими марказий ўринни эгаллаган бўлиб, у ҳайдовчи ва йўловчилар учун мисли кўрилмаган рақамли қулайликларни тақдим этади. Хусусан, олд йўловчи учун алоҳида экран, орқа ўриндиқдагилар учун эса улкан BMW Театре Скреэн мультимедиа мажмуаси ўрнатилган. Ушбу технологиялар автомобилни ғилдирак устидаги ҳақиқий кинотеатрга айлантиради.
Технологик инқилоб ва электр қувватиЭлектрлаштириш стратегиясининг муҳим қисми бўлган BMW i7 модели ВЛТП сикли бўйича бир марта қувватланишда 727 километргача масофани босиб ўтиш имкониятига эга. Муҳандислар қувватлаш тизимини ҳам сезиларли даражада такомиллаштиришган: аккумулятор энергиясини 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун бор-йўғи 28 дақиқа кифоя қилади. ixbt.com маълумотига кўра, янги и7 кремний карбиди (СиК) асосидаги кучли электроника ва янгиланган электр моторлар билан жиҳозланган бўлиб, бу самарадорликни оширишга хизмат қилади.
Анъанавий двигателларни афзал кўрувчилар учун BMW ўзининг машҳур 3,0 литрли, олти цилиндрли Б58 моторини сақлаб қолган. Бироқ, ушбу агрегат модернизация қилинган турбокомпрессор билан бойитилди, бу эса қувват ва динамикани янада яхшилаш имконини беради. Шуниси эътиборлики, BMW 7 Series, 5 Сериес ва иХ моделлари бир хил конвеер линиясида йиғилмоқда, бу эса заводнинг мослашувчанлигини кўрсатади.
Эксклюзивлик ва шахсийлаштиришBMW янги модел эгаларига мисли кўрилмаган даражадаги шахсийлаштириш имкониятларини таклиф этмоқда. Харидорлар қуйидаги танлов имкониятларига эга бўладилар:
- Кузов учун 500 дан ортиқ ранг ва унинг жилолари;
- Салон безаги учун 700 га яқин турли хил комбинациялар;
- Матли ва ялтироқ қопламаларни бирлаштирувчи янги икки рангли бўяш технологияси.
Янги BMW 7 Series моделларининг Европадаги савдоси жорий ёз фаслида бошланади, илк мижозларга автомобилларни етказиб бериш эса август ойига мўлжалланган. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу премиум седан ўзининг анъанавий ўрнига эга бўлиши кутилмоқда, чунки бренднинг флагман моделлари минтақамиздаги бизнес ва расмий доираларда доимо юқори баҳоланади.
…