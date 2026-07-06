BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошлади

·0·Авто
BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошлади

Германиянинг Дингольфинг шаҳридаги заводда BMW компаниясининг энг нуфузли ва технологик жиҳатдан бойитилган флагмани — янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришга расман старт берилди. Апрел ойида жаҳон жамоатчилигига тақдим этилган ушбу автомобил оиласи ўз тарихидаги энг кенг кўламли янгиланишлардан бирини бошидан кечирди. Эндиликда конвеердан нафақат анъанавий ички ёнув двигателли вариантлар, балки тўлиқ электрлаштирилган BMW i7 модификациялари ҳам чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги 7 Сериес бутунлай қайта ишланган дизайн концепцияси ва янги электрон архитектурага эга бўлди. Автомобил интерерида BMW Панорамик иДриве тизими марказий ўринни эгаллаган бўлиб, у ҳайдовчи ва йўловчилар учун мисли кўрилмаган рақамли қулайликларни тақдим этади. Хусусан, олд йўловчи учун алоҳида экран, орқа ўриндиқдагилар учун эса улкан BMW Театре Скреэн мультимедиа мажмуаси ўрнатилган. Ушбу технологиялар автомобилни ғилдирак устидаги ҳақиқий кинотеатрга айлантиради.

Технологик инқилоб ва электр қуввати

Электрлаштириш стратегиясининг муҳим қисми бўлган BMW i7 модели ВЛТП сикли бўйича бир марта қувватланишда 727 километргача масофани босиб ўтиш имкониятига эга. Муҳандислар қувватлаш тизимини ҳам сезиларли даражада такомиллаштиришган: аккумулятор энергиясини 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун бор-йўғи 28 дақиқа кифоя қилади. ixbt.com маълумотига кўра, янги и7 кремний карбиди (СиК) асосидаги кучли электроника ва янгиланган электр моторлар билан жиҳозланган бўлиб, бу самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Анъанавий двигателларни афзал кўрувчилар учун BMW ўзининг машҳур 3,0 литрли, олти цилиндрли Б58 моторини сақлаб қолган. Бироқ, ушбу агрегат модернизация қилинган турбокомпрессор билан бойитилди, бу эса қувват ва динамикани янада яхшилаш имконини беради. Шуниси эътиборлики, BMW 7 Series, 5 Сериес ва иХ моделлари бир хил конвеер линиясида йиғилмоқда, бу эса заводнинг мослашувчанлигини кўрсатади.

Эксклюзивлик ва шахсийлаштириш

BMW янги модел эгаларига мисли кўрилмаган даражадаги шахсийлаштириш имкониятларини таклиф этмоқда. Харидорлар қуйидаги танлов имкониятларига эга бўладилар:

  • Кузов учун 500 дан ортиқ ранг ва унинг жилолари;
  • Салон безаги учун 700 га яқин турли хил комбинациялар;
  • Матли ва ялтироқ қопламаларни бирлаштирувчи янги икки рангли бўяш технологияси.
Ишлаб чиқариш жараёнида айрим мураккаб операциялар, айниқса кузовни икки хил рангга бўяш ишлари юқори аниқликни таъминлаш мақсадида мутахассислар томонидан қўлда бажарилмоқда. Шунингдек, 2027-йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб ушбу заводда янги Алпина Б7 моделини ишлаб чиқариш ҳам режалаштирилган.

Янги BMW 7 Series моделларининг Европадаги савдоси жорий ёз фаслида бошланади, илк мижозларга автомобилларни етказиб бериш эса август ойига мўлжалланган. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу премиум седан ўзининг анъанавий ўрнига эга бўлиши кутилмоқда, чунки бренднинг флагман моделлари минтақамиздаги бизнес ва расмий доираларда доимо юқори баҳоланади.

BMW7 СериесBMW i7АвтомобилГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиДакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиКеча, 23:55BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиBMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиКеча, 22:52Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларКеча, 10:58Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиFerrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиКеча, 09:54Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарМилле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарКеча, 08:52Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиАлпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиКеча, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди