Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ФИФА Жаҳон чемпионати нимчорак финалидан ўрин олган Бразилия ва Норвегия ўртасидаги учрашувни сайтимизда матнли трансляция орқали жонли кузатишингиз мумкин.
Баҳс бугун соат 01:00 да бошланади. Ўйин давомида голлар, хавфли вазиятлар, алмаштиришлар, сариқ ва қизил карточкалар ҳамда бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритиб борилади.
Бразилия сафида Винисиус Жуниор, Каземиро ва Алиссон каби футболчилар асосий таркибдан жой олган. Норвегия эса Эрлинг Ҳоланд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлотга таянади.
Учрашувни томоша қилиш имкони бўлмаган мухлислар баҳс тафсилотларини сайтимиздаги матнли трансляция орқали кузатиб бориши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…