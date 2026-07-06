Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этди
Хитойнинг Geely автогиганти ўзининг янги флагман модели — Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасининг интерер суратларини расман эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки техник кўрсаткичлари билан ҳам жаҳон бозоридаги Mercedes-Benz G-Class ва Range Rover каби етакчи моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган қувватга эга гибрид тизимидир. Автомобил учта электр двигател билан жиҳозланган тўлиқ узатмали тизимга эга бўлиб, унинг умумий қуввати 830 кВ ёки тахминан 1129 от кучини ташкил этади. Бундай кўрсаткич Galaxy Баттлешип 700 моделини ўз сегментидаги энг кучли йўлтанламаслардан бирига айлантиради.
Авиация услубидаги ҳашаматли салонАвтомобилнинг ички қисми икки хил рангли премиум материаллар билан безатилган. Марказий консолда мультимедиа тизимининг улкан "сузувчи" экрани ўрин олган бўлса, бошқарув элементлари орасида авиация услубидаги оригинал трансмиссия селектори алоҳида эътибор тортади. Шунингдек, салоннинг пастки қисмида йўлсизлик шароитида бошқариш функциялари учун махсус жисмоний тугмалар жойлаштирилган.
Бешта йўловчига мўлжалланган салон қулайлик ва эстетика уйғунлигини ўзида мужассам этган. Эшик панелларидаги ромбсимон нақшли қопламалар ва динамикларнинг декоратив металл панжаралари автомобилнинг премиум мақомини таъкидлайди. Geely муҳандислари замонавий технологияларни классик қулайлик билан бирлаштиришга ҳаракат қилишган.
Ташқи кўриниш ва техник имкониятларGalaxy Баттлешип 700 ташқи кўринишидан классик рамали йўлтанламасларни эслатади. Унинг бурчакли кузови, тўртбурчак радиатор панжараси ва олд чироқлар орасидаги яхлит светодиод чизиғи замонавий қиёфа касб этган. Том қисмида ўрнатилган лидар тизими эса автомобилнинг юқори даражадаги автопилот ва хавфсизлик функцияларига эга бўлишидан далолат беради.
Йўлсизлик шароитлари учун автомобил қуйидаги жиҳозлар билан таъминланган:
- Дифференциал қулфлаш тизимлари;
- Махсус йўлсизлик режимлари тўплами;
- Томдаги экспедицион юкхона;
- Орқа эшикка ўрнатилган захира ғилдираги;
- Анъанавий механик эшик тутқичлари.
Ўзбекистон автомобил бозорида Geely бренди сўнгги йилларда ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда. Galaxy Баттлешип 700 каби юқори технологияли ва қувватли моделларнинг пайдо бўлиши, мамлакатимиздаги премиум йўлтанламаслар ишқибозлари учун янги ва қизиқарли муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча янги моделнинг жорий йил якунига қадар сотувга чиқиши кутилмоқда.
…