Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этди

·14·Авто
Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этди

Хитойнинг Geely автогиганти ўзининг янги флагман модели — Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасининг интерер суратларини расман эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат ўзининг футуристик дизайни, балки техник кўрсаткичлари билан ҳам жаҳон бозоридаги Mercedes-Benz G-Class ва Range Rover каби етакчи моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган қувватга эга гибрид тизимидир. Автомобил учта электр двигател билан жиҳозланган тўлиқ узатмали тизимга эга бўлиб, унинг умумий қуввати 830 кВ ёки тахминан 1129 от кучини ташкил этади. Бундай кўрсаткич Galaxy Баттлешип 700 моделини ўз сегментидаги энг кучли йўлтанламаслардан бирига айлантиради.

Авиация услубидаги ҳашаматли салон

Автомобилнинг ички қисми икки хил рангли премиум материаллар билан безатилган. Марказий консолда мультимедиа тизимининг улкан "сузувчи" экрани ўрин олган бўлса, бошқарув элементлари орасида авиация услубидаги оригинал трансмиссия селектори алоҳида эътибор тортади. Шунингдек, салоннинг пастки қисмида йўлсизлик шароитида бошқариш функциялари учун махсус жисмоний тугмалар жойлаштирилган.

Бешта йўловчига мўлжалланган салон қулайлик ва эстетика уйғунлигини ўзида мужассам этган. Эшик панелларидаги ромбсимон нақшли қопламалар ва динамикларнинг декоратив металл панжаралари автомобилнинг премиум мақомини таъкидлайди. Geely муҳандислари замонавий технологияларни классик қулайлик билан бирлаштиришга ҳаракат қилишган.

Ташқи кўриниш ва техник имкониятлар

Galaxy Баттлешип 700 ташқи кўринишидан классик рамали йўлтанламасларни эслатади. Унинг бурчакли кузови, тўртбурчак радиатор панжараси ва олд чироқлар орасидаги яхлит светодиод чизиғи замонавий қиёфа касб этган. Том қисмида ўрнатилган лидар тизими эса автомобилнинг юқори даражадаги автопилот ва хавфсизлик функцияларига эга бўлишидан далолат беради.

Йўлсизлик шароитлари учун автомобил қуйидаги жиҳозлар билан таъминланган:

  • Дифференциал қулфлаш тизимлари;
  • Махсус йўлсизлик режимлари тўплами;
  • Томдаги экспедицион юкхона;
  • Орқа эшикка ўрнатилган захира ғилдираги;
  • Анъанавий механик эшик тутқичлари.

Ўзбекистон автомобил бозорида Geely бренди сўнгги йилларда ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда. Galaxy Баттлешип 700 каби юқори технологияли ва қувватли моделларнинг пайдо бўлиши, мамлакатимиздаги премиум йўлтанламаслар ишқибозлари учун янги ва қизиқарли муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча янги моделнинг жорий йил якунига қадар сотувга чиқиши кутилмоқда.

GeelyGalaxy Баттлешип 700ЙўлтанламасГибридАвтоолам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиBMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 00:29Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиДакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиКеча, 23:55BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиBMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиКеча, 22:52Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларКеча, 10:58Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиFerrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиКеча, 09:54Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарМилле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарКеча, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди