Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

·73·Спорт
Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

FIFA Жаҳон чемпионати нимчорак финалидан ўрин олган Бразилия ва Норвегия ўртасидаги учрашувни сайтимизда матнли трансляция орқали жонли кузатишингиз мумкин.

Баҳс бугун соат 01:00 да бошланади. Ўйин давомида голлар, хавфли вазиятлар, алмаштиришлар, сариқ ва қизил карточкалар ҳамда бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритиб борилади.

Бразилия сафида Винисиус Жуниор, Каземиро ва Алиссон каби футболчилар асосий таркибдан жой олган. Норвегия эса Эрлинг Ҳоланд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлотга таянади.

Учрашувни томоша қилиш имкони бўлмаган мухлислар баҳс тафсилотларини сайтимиздаги матнли трансляция орқали кузатиб бориши мумкин.

Жонли репортажЖОНЛИ
23
Исмаил Элфат Раян (Бразилия) рақибига нисбатан қўполлик ишлатгани учун ҳуштагини чалди. Норвегияга жарима зарбаси белгиланди.
20
33:67 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
19
Габриэл Мартинелли (Бразилия) жарима майдончаси ичида бўш турган жамоадошини топишга уринди, аммо Эрьян Нюланд дарвоза чизиғидан чиқиб, тўпни узоқлаштирди.
18
Винисиус Жуниор (Бразилия) дарвоза олдига хавфли узатмани амалга ошириб, жамоадошларини боши билан тўпга зарба беришга ундади, аммо ҳимоячи ҳужумчилардан баландроқ сакраб, хавфни бартараф этди.
17
Раян (Бразилия) тўп билан жарима майдончасига яхши югуриб кирди, аммо зарбаси ноаниқ чиқиб, дарвозанинг ўнг устунидан анча четлаб ўтди. Тўп майдонни тарк этди ва Норвегия дарвозасидан зарба билан ўйин қайта бошланади.
16
Юлиан Рьерсон (Норвегия) ортиқча шижоат билан курашга кирди ва Исмоил Элфат фол учун ҳуштагини чалди.
13
Бруно Гимараэс (Бразилия) масъулиятни ўз зиммасига олмоқда ва у аллақачон тўпни тайёрламоқда.
9
Винисиус Жуниор (Бразилия) рақибидан ўтиб кетади, аммо тўпни ўйинда сақлаб қола олмайди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетади ва Норвегия дарвозадан зарба амалга оширади.
6
Мартин Эдегор (Норвегия) бурчак тўпини амалга оширди, аммо рақиб ҳимояси тайёр эди ва тўпни хавфсиз жойга узоқлаштирди.
5
Александр Сёрлот (Норвегия) томонидан узатилган тўп муваффақиятсиз чиқди, чунки рақиб ҳимояси тўпни жарима майдончасидан тезда узоқлаштирди. Норвегия бурчак зарбасини ишлаб олди. Улар жарима майдончасига кўплаб ўйинчиларни юборишмоқда.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
01:11
Норвегия ўйинни бошлаб беради.
01:11
Исмоил Элфат ушбу ўйин учун ҳакам этиб тайинланди.
01:11
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
01:05
Хурматли меҳмонлар, матнли шарҳимизга хуш келибсиз! Жамоаларнинг асосий таркиблари тез орада эълон қилинади, шунинг учун жойингизга ўтириб, ўйинни томоша қилишга тайёрланинг.
БразилияНорвегияЭрлинг ҲоландВинисиус ЖуниорМатнли трансляцияЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Бугун, 00:13ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:10Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиКриштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиБугун, 00:05Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Кеча, 23:22Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКарло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКеча, 23:19Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиКеча, 23:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди