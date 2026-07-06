Бразилия ва Норвегия ўйинини сайтимизда жонли кузатинг
FIFA Жаҳон чемпионати нимчорак финалидан ўрин олган Бразилия ва Норвегия ўртасидаги учрашувни сайтимизда матнли трансляция орқали жонли кузатишингиз мумкин.
Баҳс бугун соат 01:00 да бошланади. Ўйин давомида голлар, хавфли вазиятлар, алмаштиришлар, сариқ ва қизил карточкалар ҳамда бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритиб борилади.
Бразилия сафида Винисиус Жуниор, Каземиро ва Алиссон каби футболчилар асосий таркибдан жой олган. Норвегия эса Эрлинг Ҳоланд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлотга таянади.
Учрашувни томоша қилиш имкони бўлмаган мухлислар баҳс тафсилотларини сайтимиздаги матнли трансляция орқали кузатиб бориши мумкин.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жонли репортаж● ЖОНЛИ
23
Исмаил Элфат Раян (Бразилия) рақибига нисбатан қўполлик ишлатгани учун ҳуштагини чалди. Норвегияга жарима зарбаси белгиланди.
20
33:67 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
19
Габриэл Мартинелли (Бразилия) жарима майдончаси ичида бўш турган жамоадошини топишга уринди, аммо Эрьян Нюланд дарвоза чизиғидан чиқиб, тўпни узоқлаштирди.
18
Винисиус Жуниор (Бразилия) дарвоза олдига хавфли узатмани амалга ошириб, жамоадошларини боши билан тўпга зарба беришга ундади, аммо ҳимоячи ҳужумчилардан баландроқ сакраб, хавфни бартараф этди.
17
Раян (Бразилия) тўп билан жарима майдончасига яхши югуриб кирди, аммо зарбаси ноаниқ чиқиб, дарвозанинг ўнг устунидан анча четлаб ўтди. Тўп майдонни тарк этди ва Норвегия дарвозасидан зарба билан ўйин қайта бошланади.
16
Юлиан Рьерсон (Норвегия) ортиқча шижоат билан курашга кирди ва Исмоил Элфат фол учун ҳуштагини чалди.
13
Бруно Гимараэс (Бразилия) масъулиятни ўз зиммасига олмоқда ва у аллақачон тўпни тайёрламоқда.
9
Винисиус Жуниор (Бразилия) рақибидан ўтиб кетади, аммо тўпни ўйинда сақлаб қола олмайди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетади ва Норвегия дарвозадан зарба амалга оширади.
6
Мартин Эдегор (Норвегия) бурчак тўпини амалга оширди, аммо рақиб ҳимояси тайёр эди ва тўпни хавфсиз жойга узоқлаштирди.
5
Александр Сёрлот (Норвегия) томонидан узатилган тўп муваффақиятсиз чиқди, чунки рақиб ҳимояси тўпни жарима майдончасидан тезда узоқлаштирди. Норвегия бурчак зарбасини ишлаб олди. Улар жарима майдончасига кўплаб ўйинчиларни юборишмоқда.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
01:11
Норвегия ўйинни бошлаб беради.
01:11
Исмоил Элфат ушбу ўйин учун ҳакам этиб тайинланди.
01:11
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
01:05
Хурматли меҳмонлар, матнли шарҳимизга хуш келибсиз! Жамоаларнинг асосий таркиблари тез орада эълон қилинади, шунинг учун жойингизга ўтириб, ўйинни томоша қилишга тайёрланинг.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…