Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилди
Бразилия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги юриши 1/8 финалда якунланди. Шунга қарамай, бош мураббий Карло Анчелотти лавозимини тарк этмаслигини ва жамоа билан ишлашда давом этишини билдирди.
Италиялик мутахассис Норвегиядан учралган мағлубиятни якуний нуқта эмас, балки янги босқичнинг бошланиши деб баҳолади.
«Бу мағлубият якун эмас»
Анчелотти Бразилия терма жамоаси хатолардан хулоса чиқариб, янада кучли бўлиб қайтиши кераклигини таъкидлади.
«Биз ишлашда давом этишимиз, янада кучайишимиз ва янги ғояларни излашимиз керак. Менимча, бу мағлубият якун эмас, аксинча, янги босқичнинг бошланишидир», — деди мураббий.
Бу сўзлар Анчелоттининг терма жамоа билан узоқ муддатли режаларини давом эттириш ниятида эканини кўрсатди.
Бразилия 1/8 финалда тўхтади
Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга қарши майдонга тушди.
Кескин кечган учрашув скандинавияликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Шу тариқа, беш карра жаҳон чемпионлари мусобақани кутилганидан анча эрта тарк этди.
Норвегия чоракфиналга йўл олди
Норвегия терма жамоаси ушбу ғалаба орқали жаҳон чемпионатининг чоракфиналига чиқди.
Энди Эрлинг Ҳоланд етакчилигидаги жамоа яримфинал йўлланмаси учун Мексика — Англия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Бразилияда янги босқич бошланадими?
Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетиш Бразилия футболида жиддий таҳлил ва ўзгаришларни талаб қилиши аниқ. Анчелотти эса жамоани ташлаб кетиш ўрнига, янги ғоялар ва кучлироқ таркиб билан ишлашни давом эттирмоқчи.
Энди асосий савол — у Бразилияни навбатдаги йирик турниргача қайта тиклаб, мухлислар ишончини қайтаришга муваффақ бўладими?
…