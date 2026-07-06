Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилди

·83·Спорт
Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилди

Бразилия миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги юриши 1/8 финалда якунланди. Шунга қарамай, бош мураббий Карло Анчелотти лавозимини тарк этмаслигини ва жамоа билан ишлашда давом этишини билдирди.

Италиялик мутахассис Норвегиядан учралган мағлубиятни якуний нуқта эмас, балки янги босқичнинг бошланиши деб баҳолади.

«Бу мағлубият якун эмас»

Анчелотти Бразилия терма жамоаси хатолардан хулоса чиқариб, янада кучли бўлиб қайтиши кераклигини таъкидлади.

«Биз ишлашда давом этишимиз, янада кучайишимиз ва янги ғояларни излашимиз керак. Менимча, бу мағлубият якун эмас, аксинча, янги босқичнинг бошланишидир», — деди мураббий.

Бу сўзлар Анчелоттининг терма жамоа билан узоқ муддатли режаларини давом эттириш ниятида эканини кўрсатди.

Бразилия 1/8 финалда тўхтади

Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга қарши майдонга тушди.

Кескин кечган учрашув скандинавияликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Шу тариқа, беш карра жаҳон чемпионлари мусобақани кутилганидан анча эрта тарк этди.

Норвегия чоракфиналга йўл олди

Норвегия терма жамоаси ушбу ғалаба орқали жаҳон чемпионатининг чоракфиналига чиқди.

Энди Эрлинг Ҳоланд етакчилигидаги жамоа яримфинал йўлланмаси учун Мексика — Англия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Бразилияда янги босқич бошланадими?

Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетиш Бразилия футболида жиддий таҳлил ва ўзгаришларни талаб қилиши аниқ. Анчелотти эса жамоани ташлаб кетиш ўрнига, янги ғоялар ва кучлироқ таркиб билан ишлашни давом эттирмоқчи.

Энди асосий савол — у Бразилияни навбатдаги йирик турниргача қайта тиклаб, мухлислар ишончини қайтаришга муваффақ бўладими?

Карло АнчелоттиБразилияНорвегияЭрлинг ХоландМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиЖуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиБугун, 09:56Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиМакгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиБугун, 09:49Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиВинисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиБугун, 09:39Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Бугун, 09:36Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиАзтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиБугун, 08:52Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиБугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди