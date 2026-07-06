Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»

·25·Спорт
Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»

ЖЧ-2026 1/8 финалида катта сенсация қайд этилди. Норвегия миллий жамоаси Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, чоракфиналга йўл олди.

Учрашувнинг бош қаҳрамони Эрлинг Холанд бўлди. Норвегиялик ҳужумчи икки гол урди, унинг 90-дақиқадаги ҳал қилувчи тўпи эса Бразилиянинг мундиалдаги юришига нуқта қўйди.

Холанд икки гол билан тарих ёзди

Баҳс давомида Бразилия катта босим ўтказган бўлса-да, Норвегия ўз имкониятларидан самарали фойдаланди.

Эрлинг Холанд рақиб дарвозасига икки бор йўл топди. Айниқса, 90-дақиқада киритилган иккинчи гол скандинавияликларга тарихий ғалабани тақдим этди.

Якуний ҳисоб — Норвегия 2:1 Бразилия.

«Менинг ҳаётим — гол уриш»

Учрашувдан кейин Холанд яна бир бор асосий вазифаси нима эканини очиқ айтди.

«Ҳар сафар янги чўққига чиқяпман. Доимо диққатимни йўқотмасликка ва қўлимдан келган барча ишни қилишга ҳаракат қиламан. Менинг ҳаётим — гол уриш», — деди ҳужумчи.

Унинг сўзларига кўра, баъзи вазиятларда ҳаракатларини ўзи ҳам тўлиқ англаб етмайди — имконият пайдо бўлиши билан инстинкт ишга тушади.

«Нима қилаётганимни доим ҳам онгли равишда англамайман, шунчаки шундай инсонман. Энг муҳими — диққатни жамлаш. Имкон пайдо бўлганда эса нима қилишим кераклигини аниқ биламан», — дея Холанднинг сўзларини Фабрицио Романо келтирди.

Бразилия мундиални тарк этди

Бразилия турнир фаворитларидан бири сифатида баҳоланган эди. Бироқ «пентакампеонлар» ҳал қилувчи вазиятларда Норвегия ҳужумини тўхтата олмади.

Холанднинг кечки голи бразилияликларни мусобақадан чиқариб юборди ва ЖЧ-2026нинг энг катта сенсацияларидан бирига айланди.

Норвегияни Англия кутмоқда

Норвегия чоракфиналда Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Инглизлар 1/8 финалда Мексикани 3:2 ҳисобида мағлуб этган эди.

Энди Холанд ва Гарри Кейн бошчилигидаги икки кучли ҳужум чизиғи яримфинал йўлланмаси учун тўқнашади. Қисқаси, дарвозабонлар учун осон кеча бўлмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорладиБугун, 10:07Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиЖуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиБугун, 09:56Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиМакгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиБугун, 09:49Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиВинисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиБугун, 09:39Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Бугун, 09:36Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиКарло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди