Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»
ЖЧ-2026 1/8 финалида катта сенсация қайд этилди. Норвегия миллий жамоаси Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, чоракфиналга йўл олди.
Учрашувнинг бош қаҳрамони Эрлинг Холанд бўлди. Норвегиялик ҳужумчи икки гол урди, унинг 90-дақиқадаги ҳал қилувчи тўпи эса Бразилиянинг мундиалдаги юришига нуқта қўйди.
Холанд икки гол билан тарих ёзди
Баҳс давомида Бразилия катта босим ўтказган бўлса-да, Норвегия ўз имкониятларидан самарали фойдаланди.
Эрлинг Холанд рақиб дарвозасига икки бор йўл топди. Айниқса, 90-дақиқада киритилган иккинчи гол скандинавияликларга тарихий ғалабани тақдим этди.
Якуний ҳисоб — Норвегия 2:1 Бразилия.
«Менинг ҳаётим — гол уриш»
Учрашувдан кейин Холанд яна бир бор асосий вазифаси нима эканини очиқ айтди.
«Ҳар сафар янги чўққига чиқяпман. Доимо диққатимни йўқотмасликка ва қўлимдан келган барча ишни қилишга ҳаракат қиламан. Менинг ҳаётим — гол уриш», — деди ҳужумчи.
Унинг сўзларига кўра, баъзи вазиятларда ҳаракатларини ўзи ҳам тўлиқ англаб етмайди — имконият пайдо бўлиши билан инстинкт ишга тушади.
«Нима қилаётганимни доим ҳам онгли равишда англамайман, шунчаки шундай инсонман. Энг муҳими — диққатни жамлаш. Имкон пайдо бўлганда эса нима қилишим кераклигини аниқ биламан», — дея Холанднинг сўзларини Фабрицио Романо келтирди.
Бразилия мундиални тарк этди
Бразилия турнир фаворитларидан бири сифатида баҳоланган эди. Бироқ «пентакампеонлар» ҳал қилувчи вазиятларда Норвегия ҳужумини тўхтата олмади.
Холанднинг кечки голи бразилияликларни мусобақадан чиқариб юборди ва ЖЧ-2026нинг энг катта сенсацияларидан бирига айланди.
Норвегияни Англия кутмоқда
Норвегия чоракфиналда Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Инглизлар 1/8 финалда Мексикани 3:2 ҳисобида мағлуб этган эди.
Энди Холанд ва Гарри Кейн бошчилигидаги икки кучли ҳужум чизиғи яримфинал йўлланмаси учун тўқнашади. Қисқаси, дарвозабонлар учун осон кеча бўлмайди.
…