Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкин

·0·Жамият
Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкин

Энди болалар соғломлаштириш оромгоҳларига йўлланма олиш учун идорама-идора юриш шарт эмас. Ота-оналар My.gov.uz портали орқали оромгоҳни танлаб, жойни банд қилиши ва электрон йўлланмани масофадан туриб расмийлаштириши мумкин.

Энг муҳими, Ўзбекистон фуқаролари учун йўлланма қийматининг 50 фоизи махсус жамғарма ҳисобидан қопланади.

Порталдаги нархга чегирма киритилган

Болалар оромгоҳига йўлланма харид қилишда Ўзбекистон фуқароларига 50 фоизлик имтиёз берилади.

My.gov.uz порталида кўрсатилган нархлар ушбу чегирма ҳисобга олинган ҳолда шакллантирилган. Яъни фойдаланувчи саҳифада тўлаши лозим бўлган якуний суммани кўради.

Тўлов учун 30 дақиқа берилади

Оромгоҳ ва мавсум танланиб, жой банд қилингач, тўловни 30 дақиқа ичида амалга ошириш талаб этилади.

Белгиланган вақт ичида тўлов қилинмаса:

  • буюртма автоматик равишда бекор қилинади;

  • банд қилинган жой эркин сотувга қайтарилади;

  • бошқа фойдаланувчилар уни харид қилиши мумкин бўлади.

Шу сабаб жойни банд қилишдан олдин тўловга тайёр туриш тавсия этилади.

Йўлланмани қандай расмийлаштириш мумкин?

Жараён учта асосий босқичдан иборат:

  1. My.gov.uz порталида бола ва мос оромгоҳ танланади.

  2. Керакли мавсум белгиланиб, жой банд қилинади.

  3. Тўлов амалга оширилиб, электрон йўлланма юклаб олинади.

Барча жараён онлайн тарзда бажарилади ва қўшимча равишда давлат идораларига бориш талаб этилмайди.

Ота-оналар учун вақт ва маблағ тежалади

Мазкур хизмат орқали ота-оналар оромгоҳлар ҳақидаги маълумотларни бир жойда кўриши, мос мавсумни танлаши ва навбат кутмасдан йўлланма расмийлаштириши мумкин.

50 фоизлик чегирма эса болаларнинг ёзги таътили ва соғломлаштириш дам олишини оилалар учун янада ҳамёнбоп қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилдиБугун, 10:57Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Кеча, 22:3819 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди19 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушландиКеча, 20:39Чирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиЧирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиКеча, 16:04Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиНаркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиКеча, 15:08"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)Кеча, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди