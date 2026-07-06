Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкин
Энди болалар соғломлаштириш оромгоҳларига йўлланма олиш учун идорама-идора юриш шарт эмас. Ота-оналар My.gov.uz портали орқали оромгоҳни танлаб, жойни банд қилиши ва электрон йўлланмани масофадан туриб расмийлаштириши мумкин.
Энг муҳими, Ўзбекистон фуқаролари учун йўлланма қийматининг 50 фоизи махсус жамғарма ҳисобидан қопланади.
Порталдаги нархга чегирма киритилган
Болалар оромгоҳига йўлланма харид қилишда Ўзбекистон фуқароларига 50 фоизлик имтиёз берилади.
My.gov.uz порталида кўрсатилган нархлар ушбу чегирма ҳисобга олинган ҳолда шакллантирилган. Яъни фойдаланувчи саҳифада тўлаши лозим бўлган якуний суммани кўради.
Тўлов учун 30 дақиқа берилади
Оромгоҳ ва мавсум танланиб, жой банд қилингач, тўловни 30 дақиқа ичида амалга ошириш талаб этилади.
Белгиланган вақт ичида тўлов қилинмаса:
буюртма автоматик равишда бекор қилинади;
банд қилинган жой эркин сотувга қайтарилади;
бошқа фойдаланувчилар уни харид қилиши мумкин бўлади.
Шу сабаб жойни банд қилишдан олдин тўловга тайёр туриш тавсия этилади.
Йўлланмани қандай расмийлаштириш мумкин?
Жараён учта асосий босқичдан иборат:
My.gov.uz порталида бола ва мос оромгоҳ танланади.
Керакли мавсум белгиланиб, жой банд қилинади.
Тўлов амалга оширилиб, электрон йўлланма юклаб олинади.
Барча жараён онлайн тарзда бажарилади ва қўшимча равишда давлат идораларига бориш талаб этилмайди.
Ота-оналар учун вақт ва маблағ тежалади
Мазкур хизмат орқали ота-оналар оромгоҳлар ҳақидаги маълумотларни бир жойда кўриши, мос мавсумни танлаши ва навбат кутмасдан йўлланма расмийлаштириши мумкин.
50 фоизлик чегирма эса болаларнинг ёзги таътили ва соғломлаштириш дам олишини оилалар учун янада ҳамёнбоп қилади.
…