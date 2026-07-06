Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгилади

·22·Авто
Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгилади

Япония автосаноати гиганти Toyota ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Королла оиласининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан Королла Кросс кроссоверининг янгиланган талқинини тақдим этди. Ушбу янгиланишнинг энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, ихчам кроссовер эндиликда афсонавий Land Cruiser йўлтанламасларига хос бўлган агрессив ва мустаҳкам дизайн элементларига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел З Адвентуре махсус серияси номи остида сотувга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу версия нафақат визуал ўзгаришлар, балки бойитилган функционаллиги билан ҳам ажралиб туради. Автомобилнинг ташқи кўринишида АҚШ бозори учун мўлжалланган моделлар услубидаги радиатор панжараси, ҳимоя қопламалари ва алюминий декоратив элементлар пайдо бўлган. Шунингдек, 17 дюймли мат рангли кулранг дисклар ва 60т Анниверсарй махсус белгилари унинг юбилей нашри эканлигини англатиб туради.

Land Cruiser услубидаги дизайн ва интерер ўзгаришлари

Мижозлар учун қўшимча ҳақ эвазига З Адвентуре Сет пакети ҳам таклиф этилмоқда. Ушбу тўплам радиатор панжарасига Land Cruiser моделларига хос бўлган йирик Toyota ёзувини қўшади ва пластик кузов қисмларини тўқ рангли ишлов билан безайди. Бу кроссоверга янада жиддий ва йўлтанламас қиёфасини бахш этади, бу эса Ўзбекистон каби кроссоверлар оммалашган бозорларда харидорлар эътиборини тортиши табиий.

Автомобил салонида ҳам сезиларли янгиланишлар амалга оширилган. Ички қисмда сунъий чарм ва мато уйғунлигидаги қопламалар ишлатилган бўлиб, уларга контрастли чоклар ҳамроҳлик қилади. Рул ғилдираги, олд панел ва узатмалар қутиси селекторида Смоке Силвер Металлик рангидаги декоратив қўшимчалар қўлланилган. Бу ўзгаришлар салоннинг умумий кўринишини янада замонавий ва қимматроқ кўрсатишга хизмат қилади.

Технологик янгиланишлар ва хавфсизлик

Фақатгина ташқи кўриниш эмас, балки технологик жиҳозланиш ҳам эътибордан четда қолмаган. Энг юқори комплектациялар ҳисобланган HEV З ва HEV ГР Sport версиялари эндиликда стандарт равишда қуйидаги функциялар билан таъминланади:

  • Рул ғилдирагини иситиш тизими;
  • Кўринмас зоналарни мониторинг қилиш тизими;
  • Эшикларни хавфсиз очиш тизими;
  • Атроф-муҳитни 360 даражали кўриш камераси;
  • Такомиллаштирилган автоматик парковка ёрдамчиси.
Техник қисмга келсак, Toyota муҳандислари ишончли тизимни ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилишди. Япония бозорида Королла Кросс фақатгина 1,8 литрли бензинли двигателга асосланган гибрид куч қурилмаси билан таклиф этилади. Олд узатмали моделлар битта электромотор билан жиҳозланган бўлса, Э-Фоур тўлиқ узатмали модификациялари орқа ўқда қўшимча электр двигателига эга.

Ҳозирда янгиланган кроссовернинг Япониядаги савдолари бошлаб юборилган. Базавий Королла Кросс нархи тахминан 22,4 минг доллардан бошланади, Land Cruiser услубидаги юбилей версияси эса қарийб 24,3 минг долларга баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota брендининг гибрид кроссоверларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада параллел импорт орқали юртимиз йўлларида ҳам кўриниш бериши мумкин.

ToyotaКоролла КроссLand CruiserАвтоГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаRange Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаБугун, 09:21Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиTank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиБугун, 07:55АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиАҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиБугун, 05:57Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини намойиш этдиБугун, 00:57BMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиBMW янги авлод 7 Сериес моделларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 00:29Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиДакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди