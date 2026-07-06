Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгилади
Япония автосаноати гиганти Toyota ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Королла оиласининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан Королла Кросс кроссоверининг янгиланган талқинини тақдим этди. Ушбу янгиланишнинг энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, ихчам кроссовер эндиликда афсонавий Land Cruiser йўлтанламасларига хос бўлган агрессив ва мустаҳкам дизайн элементларига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел З Адвентуре махсус серияси номи остида сотувга чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу версия нафақат визуал ўзгаришлар, балки бойитилган функционаллиги билан ҳам ажралиб туради. Автомобилнинг ташқи кўринишида АҚШ бозори учун мўлжалланган моделлар услубидаги радиатор панжараси, ҳимоя қопламалари ва алюминий декоратив элементлар пайдо бўлган. Шунингдек, 17 дюймли мат рангли кулранг дисклар ва 60т Анниверсарй махсус белгилари унинг юбилей нашри эканлигини англатиб туради.
Land Cruiser услубидаги дизайн ва интерер ўзгаришлариМижозлар учун қўшимча ҳақ эвазига З Адвентуре Сет пакети ҳам таклиф этилмоқда. Ушбу тўплам радиатор панжарасига Land Cruiser моделларига хос бўлган йирик Toyota ёзувини қўшади ва пластик кузов қисмларини тўқ рангли ишлов билан безайди. Бу кроссоверга янада жиддий ва йўлтанламас қиёфасини бахш этади, бу эса Ўзбекистон каби кроссоверлар оммалашган бозорларда харидорлар эътиборини тортиши табиий.
Автомобил салонида ҳам сезиларли янгиланишлар амалга оширилган. Ички қисмда сунъий чарм ва мато уйғунлигидаги қопламалар ишлатилган бўлиб, уларга контрастли чоклар ҳамроҳлик қилади. Рул ғилдираги, олд панел ва узатмалар қутиси селекторида Смоке Силвер Металлик рангидаги декоратив қўшимчалар қўлланилган. Бу ўзгаришлар салоннинг умумий кўринишини янада замонавий ва қимматроқ кўрсатишга хизмат қилади.
Технологик янгиланишлар ва хавфсизликФақатгина ташқи кўриниш эмас, балки технологик жиҳозланиш ҳам эътибордан четда қолмаган. Энг юқори комплектациялар ҳисобланган HEV З ва HEV ГР Sport версиялари эндиликда стандарт равишда қуйидаги функциялар билан таъминланади:
- Рул ғилдирагини иситиш тизими;
- Кўринмас зоналарни мониторинг қилиш тизими;
- Эшикларни хавфсиз очиш тизими;
- Атроф-муҳитни 360 даражали кўриш камераси;
- Такомиллаштирилган автоматик парковка ёрдамчиси.
Ҳозирда янгиланган кроссовернинг Япониядаги савдолари бошлаб юборилган. Базавий Королла Кросс нархи тахминан 22,4 минг доллардан бошланади, Land Cruiser услубидаги юбилей версияси эса қарийб 24,3 минг долларга баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota брендининг гибрид кроссоверларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада параллел импорт орқали юртимиз йўлларида ҳам кўриниш бериши мумкин.
…