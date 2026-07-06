Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирди
Бразилия миллий жамоаси вингери Винисиус Жуниор ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегиядан учралган 1:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг амалга оширилмаган пенальти ҳақида фикр билдирди.
Футболчининг айтишича, пенальтини Бруно Гимараэш тепиши тасодифий қарор эмасди — бу танлов учрашувдан олдин мураббийлар штаби томонидан белгиланган.
Пенальтини ким тепиши олдиндан аниқ эди
Винисиуснинг таъкидлашича, ҳал қилувчи вазиятда тўп олдига ким келиши ўйин давомида эмас, балки аввалдан белгиланади.
«Пенальти тепувчи ўйиндан олдин аниқланади. Мураббий Брунони танлади, чунки у сўнгги кунлардаги машғулотларда жуда яхши кўринди», — деди Винисиус.
Шу сабабли Гимараэшнинг зарба беришга киришиши жамоа ичида олдиндан келишилган қарор бўлган.
«Бу унинг термадаги фаолиятига таъсир қилмаслиги керак»
Бруно Гимараэш пенальтидан гол ура олмади ва ушбу вазият Бразилия учун жуда қимматга тушди.
Шунга қарамай, Винисиус жамоадошини қўллаб-қувватлаб, биргина хато унинг миллий жамоадаги келажагига таъсир қилмаслиги кераклигини айтди.
«Афсуски, у гол ура олмади. Лекин бу ҳолат Гимараэшнинг миллий жамоадаги фаолиятига салбий таъсир қилмаслигига умид қиламан», — деди у.
Винисиус масъулиятдан қочмаганини айтди
Айрим мухлислар пенальтини нега Винисиус тепмагани ҳақида савол берган эди.
Футболчи эса масъулиятдан қочмаганини ва ҳар доим жамоа манфаатини биринчи ўринга қўйишини таъкидлади.
«Мен ҳеч қачон масъулиятдан қочмайман ва доимо жамоа манфаати учун ҳаракат қиламан. Бугун майдонда бўлганлар орасида Бруно энг яхши пенальти тепувчи эди», — деди Винисиус Brasil Football нашрига берган интервьюсида.
Бразилия мундиални тарк этди
Бразилия миллий жамоаси Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, ЖЧ-2026даги иштирокини 1/8 финал босқичида якунлади.
Амалга ошмаган пенальти эса учрашувнинг энг кўп муҳокама қилинган вазиятларидан бирига айланди. Аммо Винисиуснинг сўзларига кўра, бу қарор жамоавий бўлган ва айбни фақат бир футболчига юклаш тўғри эмас.
…