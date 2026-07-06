Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирди

·0·Спорт
Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирди

Бразилия миллий жамоаси вингери Винисиус Жуниор ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегиядан учралган 1:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг амалга оширилмаган пенальти ҳақида фикр билдирди.

Футболчининг айтишича, пенальтини Бруно Гимараэш тепиши тасодифий қарор эмасди — бу танлов учрашувдан олдин мураббийлар штаби томонидан белгиланган.

Пенальтини ким тепиши олдиндан аниқ эди

Винисиуснинг таъкидлашича, ҳал қилувчи вазиятда тўп олдига ким келиши ўйин давомида эмас, балки аввалдан белгиланади.

«Пенальти тепувчи ўйиндан олдин аниқланади. Мураббий Брунони танлади, чунки у сўнгги кунлардаги машғулотларда жуда яхши кўринди», — деди Винисиус.

Шу сабабли Гимараэшнинг зарба беришга киришиши жамоа ичида олдиндан келишилган қарор бўлган.

«Бу унинг термадаги фаолиятига таъсир қилмаслиги керак»

Бруно Гимараэш пенальтидан гол ура олмади ва ушбу вазият Бразилия учун жуда қимматга тушди.

Шунга қарамай, Винисиус жамоадошини қўллаб-қувватлаб, биргина хато унинг миллий жамоадаги келажагига таъсир қилмаслиги кераклигини айтди.

«Афсуски, у гол ура олмади. Лекин бу ҳолат Гимараэшнинг миллий жамоадаги фаолиятига салбий таъсир қилмаслигига умид қиламан», — деди у.

Винисиус масъулиятдан қочмаганини айтди

Айрим мухлислар пенальтини нега Винисиус тепмагани ҳақида савол берган эди.

Футболчи эса масъулиятдан қочмаганини ва ҳар доим жамоа манфаатини биринчи ўринга қўйишини таъкидлади.

«Мен ҳеч қачон масъулиятдан қочмайман ва доимо жамоа манфаати учун ҳаракат қиламан. Бугун майдонда бўлганлар орасида Бруно энг яхши пенальти тепувчи эди», — деди Винисиус Brasil Football нашрига берган интервьюсида.

Бразилия мундиални тарк этди

Бразилия миллий жамоаси Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, ЖЧ-2026даги иштирокини 1/8 финал босқичида якунлади.

Амалга ошмаган пенальти эса учрашувнинг энг кўп муҳокама қилинган вазиятларидан бирига айланди. Аммо Винисиуснинг сўзларига кўра, бу қарор жамоавий бўлган ва айбни фақат бир футболчига юклаш тўғри эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Бугун, 09:36Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиКарло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиБугун, 09:29Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиАзтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиБугун, 08:52Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиБугун, 08:16ЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингБугун, 04:31Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиМексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 04:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди