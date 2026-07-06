Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»
Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду 2026 йилги жаҳон чемпионати унинг фаолиятида алоҳида ўрин тутишини айтди.
41 ёшли футболчи бу мундиал унинг сўнгги жаҳон чемпионати бўлишини тасдиқлаб, турнирнинг ҳар бир лаҳзасидан максимал даражада завқ олишни исташини таъкидлади.
«Ҳар бир лаҳзадан завқ олиш керак»
Роналду учун навбатдаги ўйинлар оддий плей-офф баҳслари эмас. Португалия сардори жаҳон чемпионатидаги сўнгги имкониятини тўлиқ ҳис қилиб ўтказмоқчи.
«Ҳар бир лаҳзадан завқ олиш керак. Ҳа, бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим бўлади. Шу турнирдан максимал даражада баҳра олишни истаяпман», — дея Роналдунинг сўзларини AS нашри келтирди.
Португалия Хорватия тўсиғидан ўтди
Роберто Мартинес бошчилигидаги Португалия плей-оффнинг аввалги босқичида Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Ушбу ғалаба португалияликларга ЖЧ-2026 1/8 финали йўлланмасини тақдим этди.
Энди рақиб — Испания
Португалия навбатдаги босқичда Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Иберия дербиси нафақат чоракфинал йўлланмаси, балки Роналдунинг жаҳон чемпионатларидаги фаолияти давом этиши учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Олти мундиалда қатнашган афсона
Криштиану Роналду жаҳон чемпионатлари тарихида олтита турнирда иштирок этган футболчилардан бири ҳисобланади.
Ушбу рекордни у Лионель Месси ва мексикалик дарвозабон Гильермо Очоа билан бўлишиб турибди.
Энди Роналдунинг асосий мақсади — сўнгги мундиалини имкон қадар узоқ давом эттириш. Аммо олдиндаги тўсиқ жуда жиддий: Испания.
…