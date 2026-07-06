Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?

·40·Спорт
Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатига чиқиши Қозоғистон футболида эски баҳсни яна жонлантирди: мамлакат УЕФАдан чиқиб, Осиё футбол конфедерациясига қайтиши керакми?

Қозоғистон футбол федерацияси ҳузуридаги профессионал клублар мусобақаларини ўтказиш дирекцияси раҳбари Ержан Мусабеков бу чақириқларга кескин муносабат билдириб, Европада қолишнинг асосий афзалликларини санаб ўтди.

«Ўзбекистоннинг ютуғидан биз ҳам хурсандмиз»

Ўзбекистон Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи бўлиб жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганидан сўнг, Қозоғистоннинг Осиёга қайтиши кераклиги ҳақидаги фикрлар кўпайди.

Бироқ Мусабеков бу икки масалани бир-бирига таққослаш тўғри эмаслигини таъкидлади.

«Ўзбекистон жаҳон чемпионатида ўйнаганидан ҳозир ҳамма хурсанд, биз ҳам хурсандмиз. Лекин улар 30 йил ичида илк бор Португалия ва Колумбия каби юқори даражадаги терма жамоаларга қарши расмий ўйин ўтказмоқда», — деди у.

Қозоғистон Европада нимани қўлга киритмоқда?

Мусабековнинг айтишича, Қозоғистон УЕФА таркибида бўлгани учун ҳар йили Европанинг кучли терма жамоалари ва клубларига қарши баҳс ўтказиш имкониятига эга.

Бу фақат миллий терма жамоага эмас, балки:

  • ёшлар термаларига;

  • аёллар миллий жамоасига;

  • профессионал клубларга ҳам тааллуқли.

«Биз ҳар йили шундай даражадаги жамоаларга қарши майдонга тушяпмиз. Бундан ташқари, бу ўйинлар учун пул ҳам оламиз», — деди Мусабеков.

Унинг фикрича, юқори рақобат, молиявий имкониятлар ва кучли футбол муҳити Қозоғистоннинг Европада қолиши учун асосий сабаблардан ҳисобланади.

Қозоғистон УЕФАга қачон ўтган?

Қозоғистон 2001 йилда Осиё футбол конфедерацияси таркибидан ихтиёрий равишда чиққан.

2002 йил 25 апрель куни Швециянинг Стокгольм шаҳрида бўлиб ўтган УЕФА конгрессида мамлакат Европа футбол иттифоқига қабул қилинди ва ташкилотнинг 52-аъзосига айланди.

Қарорга бир нечта омил туртки бўлган:

  • Европада рақобат даражасининг юқорилиги;

  • телетрансляция ва турнирлардан тушадиган даромад;

  • замонавий футбол инфратузилмаси;

  • кучли клублар ва терма жамоаларга қарши мунтазам ўйнаш имконияти.

География ҳам муҳим роль ўйнаган

Қозоғистоннинг УЕФА таркибига қабул қилинишида географик омил ҳам ҳисобга олинган.

Мамлакат ҳудудининг тахминан 14 фоизи Урал дарёсининг ғарбий қисмида, яъни Европа қитъасида жойлашган.

Қозоғистон футбол раҳбарияти УЕФА ва ФИФА вакиллари билан узоқ музокаралар ўтказган. Шундан сўнг европалик делегатлар мамлакатнинг аризасини маъқуллаган.

Жаҳон чемпионати ёки кучли рақобат?

Осиёга қайтиш Қозоғистоннинг жаҳон чемпионатига чиқиш имкониятини ошириши мумкин, деган қарашлар бор. Бироқ федерация вакили учун масала фақат мундиал йўлланмаси билан чекланмайди.

Европада қолиш — ҳар йили кучли рақиблар, катта мусобақалар, юқори даромад ва жиддий рақобат дегани.

Ўзбекистоннинг тарихий натижаси қўшни мамлакатда баҳсларни кучайтирди, аммо Қозоғистон футбол мутасаддилари ҳозирча Европа йўлидан қайтишни ўйламаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Бугун, 11:27Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Бугун, 11:22Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Бугун, 11:04Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Бугун, 10:19 Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорладиБугун, 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди