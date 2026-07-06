Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилди

·0·Спорт
Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилди

UFC’нинг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Конор Макгрегор UFC 329 турнирида Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг олдидан ўзига бўлган ишончини яширмади.

Ирландиялик жангчи америкалик рақибини исталган вазиятда нокаутга учрата олишини айтиб, октагонга бутунлай янгиланган ҳолда қайтишини таъкидлади.

«Мен анча тажрибалироқман»

Макгрегорнинг фикрича, катта жангларда тўплаган тажрибаси унга жиддий устунлик беради.

«Мен анча тажрибалироқман. Сен мен билан октагонга чиқишни истамайсан. Мен ҳар қандай вазиятда ҳам хавфлиман», — деди у.

Собиқ чемпион рақибини фақат тик турган ҳолатда эмас, жангнинг исталган нуқтасида хавф остида қолдиришини айтди.

Асосий режа — нокаут

Макгрегор Ҳоллоуэйга қарши жангда ҳакамлар қароригача боришни истамаётганини очиқ билдирди.

«Исталган нуқтадан сени нокаутга учрата оламан ва айнан шуни қилишни режалаштирганман», — деди ирландиялик жангчи.

Унинг сўзларига кўра, Ҳоллоуэй октагонда аввалги Макгрегор билан эмас, анча кучли ва тажрибали рақиб билан тўқнашади.

«У бутунлай бошқа жангчини кўради»

Конор жанг олдидан рақибига яна бир огоҳлантириш йўллади.

«Макс Ҳоллоуэй қаршисида энди бутунлай бошқа жангчи туради. У буни тўлиқ ҳис қилади», — деди Макгрегор.

Шу тариқа, UFC 329 олдидан психологик жанг аллақачон бошланди. Энди савол битта: Макгрегорнинг бу кескин баёнотлари октагонда ҳам тасдиқланадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиВинисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиБугун, 09:39Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Бугун, 09:36Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиКарло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиБугун, 09:29Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиАзтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиБугун, 08:52Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиБугун, 08:16ЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингБугун, 04:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди