Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилди
UFC’нинг икки вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Конор Макгрегор UFC 329 турнирида Макс Ҳоллоуэйга қарши жанг олдидан ўзига бўлган ишончини яширмади.
Ирландиялик жангчи америкалик рақибини исталган вазиятда нокаутга учрата олишини айтиб, октагонга бутунлай янгиланган ҳолда қайтишини таъкидлади.
«Мен анча тажрибалироқман»
Макгрегорнинг фикрича, катта жангларда тўплаган тажрибаси унга жиддий устунлик беради.
«Мен анча тажрибалироқман. Сен мен билан октагонга чиқишни истамайсан. Мен ҳар қандай вазиятда ҳам хавфлиман», — деди у.
Собиқ чемпион рақибини фақат тик турган ҳолатда эмас, жангнинг исталган нуқтасида хавф остида қолдиришини айтди.
Асосий режа — нокаут
Макгрегор Ҳоллоуэйга қарши жангда ҳакамлар қароригача боришни истамаётганини очиқ билдирди.
«Исталган нуқтадан сени нокаутга учрата оламан ва айнан шуни қилишни режалаштирганман», — деди ирландиялик жангчи.
Унинг сўзларига кўра, Ҳоллоуэй октагонда аввалги Макгрегор билан эмас, анча кучли ва тажрибали рақиб билан тўқнашади.
«У бутунлай бошқа жангчини кўради»
Конор жанг олдидан рақибига яна бир огоҳлантириш йўллади.
«Макс Ҳоллоуэй қаршисида энди бутунлай бошқа жангчи туради. У буни тўлиқ ҳис қилади», — деди Макгрегор.
Шу тариқа, UFC 329 олдидан психологик жанг аллақачон бошланди. Энди савол битта: Макгрегорнинг бу кескин баёнотлари октагонда ҳам тасдиқланадими?
…