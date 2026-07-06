Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлди
Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм ЖЧ-2026 1/8 финалидан ўрин олган Мексикага қарши баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
«Уч шерлар» кескин ва голларга бой учрашувда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Англиянинг муваффақиятида «Реал» футболчиси ҳал қилувчи роль ўйнади.
Беллингҳэм дубль қайд этди
Мексикага қарши баҳсда Жуд Беллингҳэм рақиб дарвозасига икки бор йўл топди.
Унинг дубли Англияга қийин вазиятдан чиқиб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритишда катта ёрдам берди. Учрашув якунларига кўра, яримҳимоячи ҳақли равишда майдоннинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Иккинчи бор энг яхши футболчи
Эътиборлиси, Беллингҳэм ушбу мундиалда иккинчи марта шундай эътирофга сазовор бўлди.
У аввал Ганага қарши беллашувда ҳам учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Бу натижа Жуднинг Англия таркибидаги етакчилик роли янада ортиб бораётганини кўрсатмоқда.
Чоракфиналда рақиб — Норвегия
Англия миллий жамоаси ЖЧ-2026 чоракфиналида Норвегияга қарши майдонга тушади.
Учрашув 12 июль куни Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланиши режалаштирилган.
Энди мухлислар Беллингҳэмдан яна бир катта ўйин кутмоқда. Рақиб Норвегия, саҳна эса янада катта — хуллас, Жуд учун навбатдаги имтиҳон тайёр.
…