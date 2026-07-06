Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлди

·0·Спорт
Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлди

Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм ЖЧ-2026 1/8 финалидан ўрин олган Мексикага қарши баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.

«Уч шерлар» кескин ва голларга бой учрашувда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Англиянинг муваффақиятида «Реал» футболчиси ҳал қилувчи роль ўйнади.

Беллингҳэм дубль қайд этди

Мексикага қарши баҳсда Жуд Беллингҳэм рақиб дарвозасига икки бор йўл топди.

Унинг дубли Англияга қийин вазиятдан чиқиб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритишда катта ёрдам берди. Учрашув якунларига кўра, яримҳимоячи ҳақли равишда майдоннинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Иккинчи бор энг яхши футболчи

Эътиборлиси, Беллингҳэм ушбу мундиалда иккинчи марта шундай эътирофга сазовор бўлди.

У аввал Ганага қарши беллашувда ҳам учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Бу натижа Жуднинг Англия таркибидаги етакчилик роли янада ортиб бораётганини кўрсатмоқда.

Чоракфиналда рақиб — Норвегия

Англия миллий жамоаси ЖЧ-2026 чоракфиналида Норвегияга қарши майдонга тушади.

Учрашув 12 июль куни Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланиши режалаштирилган.

Энди мухлислар Беллингҳэмдан яна бир катта ўйин кутмоқда. Рақиб Норвегия, саҳна эса янада катта — хуллас, Жуд учун навбатдаги имтиҳон тайёр.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиМакгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиБугун, 09:49Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиВинисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиБугун, 09:39Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Бугун, 09:36Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиКарло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиБугун, 09:29Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиАзтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиБугун, 08:52Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиБугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди