Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади
Англия миллий жамоаси сардори Гарри Кейн 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Мексикага қарши баҳсда тарихий натижа қайд этди.
«Бавария» ҳужумчиси пенальтидан гол уриб, Англиянинг жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичидаги энг яхши тўпурарлари рўйхатида Гари Линекерга тенглашди.
Кейннинг голи ғалабани таъминлади
Кескин кечган учрашувнинг 60-дақиқасида Англия пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Тўп олдига келган Гарри Кейн зарбани аниқ амалга ошириб, жамоасининг учинчи голини киритди. Мазкур тўп якунда «уч шерлар»га ғалаба олиб келди.
Қолган вақтда Мексика битта гол билан жавоб қайтарган бўлса-да, мағлубиятдан қутула олмади. Учрашув Англиянинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Мексика ўз уйидаги мундиал билан хайрлашди
Мезбон Мексика охиригача курашди, аммо ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлмади.
Шу тариқа, мексикаликлар ўз майдонида ўтаётган жаҳон чемпионатидаги иштирокини 1/8 финал босқичида якунлади. Англия эса чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.
Кейн Гари Линекерга тенглашди
Squawka маълумотига кўра, Гарри Кейн жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичида Англия учун урган голлари сонини 6 тага етказди.
Худди шундай натижа аввалги рекорд соҳиби Гари Линекерда ҳам бор эди. Энди Кейн навбатдаги голи билан ушбу рекордни якка ўзи эгаллаб олиши мумкин.
Чоракфиналда рақиб — Норвегия
Англия миллий жамоаси ЖЧ-2026 чоракфиналида Норвегияга қарши майдонга тушади.
Кейн учун бу баҳс нафақат яримфинал йўлланмаси, балки миллий жамоа тарихида янги рекорд ўрнатиш имконияти ҳам бўлади.
…