Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади

·30·Спорт
Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади

Англия миллий жамоаси сардори Гарри Кейн 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Мексикага қарши баҳсда тарихий натижа қайд этди.

«Бавария» ҳужумчиси пенальтидан гол уриб, Англиянинг жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичидаги энг яхши тўпурарлари рўйхатида Гари Линекерга тенглашди.

Кейннинг голи ғалабани таъминлади

Кескин кечган учрашувнинг 60-дақиқасида Англия пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Тўп олдига келган Гарри Кейн зарбани аниқ амалга ошириб, жамоасининг учинчи голини киритди. Мазкур тўп якунда «уч шерлар»га ғалаба олиб келди.

Қолган вақтда Мексика битта гол билан жавоб қайтарган бўлса-да, мағлубиятдан қутула олмади. Учрашув Англиянинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Мексика ўз уйидаги мундиал билан хайрлашди

Мезбон Мексика охиригача курашди, аммо ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлмади.

Шу тариқа, мексикаликлар ўз майдонида ўтаётган жаҳон чемпионатидаги иштирокини 1/8 финал босқичида якунлади. Англия эса чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.

Кейн Гари Линекерга тенглашди

Squawka маълумотига кўра, Гарри Кейн жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичида Англия учун урган голлари сонини 6 тага етказди.

Худди шундай натижа аввалги рекорд соҳиби Гари Линекерда ҳам бор эди. Энди Кейн навбатдаги голи билан ушбу рекордни якка ўзи эгаллаб олиши мумкин.

Чоракфиналда рақиб — Норвегия

Англия миллий жамоаси ЖЧ-2026 чоракфиналида Норвегияга қарши майдонга тушади.

Кейн учун бу баҳс нафақат яримфинал йўлланмаси, балки миллий жамоа тарихида янги рекорд ўрнатиш имконияти ҳам бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Бугун, 10:19Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиЖуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиБугун, 09:56Макгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиМакгрегор Ҳоллоуэйни нокаут қилишни ваъда қилдиБугун, 09:49Винисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиВинисиус пенальтини нега Гимараэш тепганини тушунтирдиБугун, 09:39Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...Бугун, 09:36Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиКарло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди