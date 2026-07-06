Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қурилади
АҚШ томонидан киритилаётган қатъий санкциялар ва технологик чекловларга қарамай, Хитой ўзининг яримўтказгичлар саноатини жадал ривожлантиришда давом этмоқда. Дунёнинг энг йирик микросхемаларни қадоқлаш ва синовдан ўтказиш хизматларини етказиб берувчиларидан бири бўлган ЖСEТ (Жиангсу Чангжианг Electronикс Течнологй) компанияси Шанхайда янги юқори технологияли корхона қурилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа Пекиннинг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги навбатдаги стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги завод Шанхайдаги Линганг махсус иқтисодий зонасида жойлашади. Лойиҳанинг умумий қиймати тахминан 8,2 миллиард юанни (тахминан 1,15 миллиард доллар) ташкил этади. ixbt.com маълумотларига кўра, қурилиш ишлари икки босқичда амалга оширилади. Биринчи навбатдаги ишлаб чиқариш биноларини қуриш ва зарур ускуналар билан жиҳозлаш ишлари 2028-йилнинг иккинчи ярмида якунланиши режалаштирилган.
Мур қонунининг секинлашуви ва янги ечимларҲозирги вақтда процессорлар унумдорлигини оширишнинг анъанавий усуллари, яни транзисторлар ҳажмини кичрайтириш жараёни ўзининг физик чегараларига яқинлашмоқда. Шу сабабли, замонавий микроэлектроникада микросхемаларни илғор усулда қадоқлаш (адвансед паккагинг) технологияси ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. Бу усул бир нечта кристалларни ягона тизимга бирлаштириш орқали қурилманинг қувватини сезиларли даражада ошириш имконини беради.
ЖСEТ компаниясининг янги корхонаси айнан мана шу йўналишга ихтисослашади. Илғор қадоқлаш технологиялари бир корпус ичида бир нечта ихтисослашган чипларни жойлаштириш, маълумотлар алмашинуви тезлигини ошириш ва энергия сарфини камайтиришга хизмат қилади. Бундай ечимлар айниқса сунъий интеллект (AI) тезлаткичлари, йирик маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва юқори унумдорликка эга ҳисоблаш тизимлари учун ўта муҳимдир.
Технологик мустақиллик сари стратегик қадамАҚШнинг экспорт чекловлари Хитой компанияларининг энг замонавий чипларни ишлаб чиқариш ускуналарига киришини қийинлаштирмоқда. Бироқ, Пекин ўз рақобатбардошлигини ошириш мумкин бўлган соҳаларга, жумладан, чипларни йиғиш ва қадоқлаш жараёнларига катта сармоя киритмоқда. Бу йўналиш аппарат таъминоти самарадорлигини оширишда худди чипларнинг ўзини ишлаб чиқариш каби муҳим омилга айланиб бормоқда.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги корхонада кейинги авлод технологиялари ишлаб чиқилади. Бу технологиялар микросхемаларнинг янада зич интеграциялашувини ва компонентларнинг ўта аниқлик билан уланишини таъминлайди. Шунингдек, контакт майдончаларининг ғадир-будирлигини камайтирадиган янги сирт ишлов бериш усуллари жорий этилади, бу эса тайёр маҳсулотларнинг ишончлилиги ва самарадорлигини оширади.
Хитойнинг ушбу ташаббуси глобал яримўтказгичлар бозоридаги кучлар мувозанатини ўзгартириши кутилмоқда. Ғарб санкциялари Хитойнинг ривожланишини тўхтатиш ўрнига, мамлакат ичидаги инновацион жараёнларни ва маҳаллий ишлаб чиқариш занжирларини яратишни тезлаштирмоқда. Шанхайдаги янги завод нафақат ички эҳтиёжларни қондириш, балки жаҳон бозорида Хитойнинг технологик етакчилигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…