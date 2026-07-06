Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қурилади

·0·Техно
Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қурилади

АҚШ томонидан киритилаётган қатъий санкциялар ва технологик чекловларга қарамай, Хитой ўзининг яримўтказгичлар саноатини жадал ривожлантиришда давом этмоқда. Дунёнинг энг йирик микросхемаларни қадоқлаш ва синовдан ўтказиш хизматларини етказиб берувчиларидан бири бўлган ЖСEТ (Жиангсу Чангжианг Electronикс Течнологй) компанияси Шанхайда янги юқори технологияли корхона қурилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа Пекиннинг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги навбатдаги стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги завод Шанхайдаги Линганг махсус иқтисодий зонасида жойлашади. Лойиҳанинг умумий қиймати тахминан 8,2 миллиард юанни (тахминан 1,15 миллиард доллар) ташкил этади. ixbt.com маълумотларига кўра, қурилиш ишлари икки босқичда амалга оширилади. Биринчи навбатдаги ишлаб чиқариш биноларини қуриш ва зарур ускуналар билан жиҳозлаш ишлари 2028-йилнинг иккинчи ярмида якунланиши режалаштирилган.

Мур қонунининг секинлашуви ва янги ечимлар

Ҳозирги вақтда процессорлар унумдорлигини оширишнинг анъанавий усуллари, яни транзисторлар ҳажмини кичрайтириш жараёни ўзининг физик чегараларига яқинлашмоқда. Шу сабабли, замонавий микроэлектроникада микросхемаларни илғор усулда қадоқлаш (адвансед паккагинг) технологияси ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. Бу усул бир нечта кристалларни ягона тизимга бирлаштириш орқали қурилманинг қувватини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

ЖСEТ компаниясининг янги корхонаси айнан мана шу йўналишга ихтисослашади. Илғор қадоқлаш технологиялари бир корпус ичида бир нечта ихтисослашган чипларни жойлаштириш, маълумотлар алмашинуви тезлигини ошириш ва энергия сарфини камайтиришга хизмат қилади. Бундай ечимлар айниқса сунъий интеллект (AI) тезлаткичлари, йирик маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва юқори унумдорликка эга ҳисоблаш тизимлари учун ўта муҳимдир.

Технологик мустақиллик сари стратегик қадам

АҚШнинг экспорт чекловлари Хитой компанияларининг энг замонавий чипларни ишлаб чиқариш ускуналарига киришини қийинлаштирмоқда. Бироқ, Пекин ўз рақобатбардошлигини ошириш мумкин бўлган соҳаларга, жумладан, чипларни йиғиш ва қадоқлаш жараёнларига катта сармоя киритмоқда. Бу йўналиш аппарат таъминоти самарадорлигини оширишда худди чипларнинг ўзини ишлаб чиқариш каби муҳим омилга айланиб бормоқда.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги корхонада кейинги авлод технологиялари ишлаб чиқилади. Бу технологиялар микросхемаларнинг янада зич интеграциялашувини ва компонентларнинг ўта аниқлик билан уланишини таъминлайди. Шунингдек, контакт майдончаларининг ғадир-будирлигини камайтирадиган янги сирт ишлов бериш усуллари жорий этилади, бу эса тайёр маҳсулотларнинг ишончлилиги ва самарадорлигини оширади.

Хитойнинг ушбу ташаббуси глобал яримўтказгичлар бозоридаги кучлар мувозанатини ўзгартириши кутилмоқда. Ғарб санкциялари Хитойнинг ривожланишини тўхтатиш ўрнига, мамлакат ичидаги инновацион жараёнларни ва маҳаллий ишлаб чиқариш занжирларини яратишни тезлаштирмоқда. Шанхайдаги янги завод нафақат ички эҳтиёжларни қондириш, балки жаҳон бозорида Хитойнинг технологик етакчилигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

ХитойМикросхемаТехнологияЖСEТЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБританияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБугун, 09:26Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинСаноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинБугун, 09:00Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаЕвропа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаБугун, 08:21Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиДронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги