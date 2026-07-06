Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...

·0·Спорт
Маркиниос мағлубиятдан кейин Бразилия халқидан узр сўради...

Бразилия миллий жамоаси сардори Маркиниос 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан кейин жамоа натижаси учун масъулиятни ўз зиммасига олди.

«Пентакампеонлар» 1/8 финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни кутилганидан анча эрта тарк этди.

«Масъулиятни биз олишимиз керак»

Маркиниоснинг айтишича, мағлубият учун энг аввало жамоанинг сардори ва тажрибали футболчилари жавоб бериши лозим.

«Биз бу мағлубият учун масъулиятни ўз бўйнимизга олишимиз керак. Мен сардор сифатида ва бошқа тажрибали футболчилар ҳам жавобгарликни зиммамизга олишимиз лозим», — деди у.

Ҳимоячининг таъкидлашича, бу ёндашув ёш футболчиларга босимсиз ва хотиржам ҳолда янги босқични бошлаш имконини беради.

Ҳал қилувчи вазиятларда хатолар қилинди

Маркиниос Бразилия турнир давомида муайян ижобий натижаларга эришганини, аммо энг муҳим паллада имкониятлардан фойдалана олмаганини тан олди.

«Биз кўп нарсага эришдик, аммо ҳал қилувчи паллаларда самарали ҳаракат қила олмадик ва хатоларга йўл қўйдик», — деди сардор.

Унинг фикрича, энди жамоа мағлубият сабабларини чуқур таҳлил қилиши ва тегишли хулосалар чиқариши керак.

«Бразилия халқидан узр сўраш вақти келди»

Маркиниос миллий жамоанинг эрта чиқиб кетгани учун мухлислардан узр сўради ва уларни қўллаб-қувватлашда давом этишга чақирди.

«Энди хулоса чиқариш ва Бразилия халқидан узр сўраш вақти келди. Мухлислардан бизни қўллаб-қувватлашларини сўрайман», — деди у Globo Esporte нашрига берган интервьюсида.

Кейинги тўрт йил учун ваъда

Бразилия сардори жамоа навбатдаги жаҳон чемпионатигача янада кучли бўлиш учун ишлашини таъкидлади.

«Келаси тўрт йил давомида жамоа янада катта ютуқларга эришиш учун ишлайди ва навбатдаги жаҳон чемпионатида ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади», — деди Маркиниос.

Бразилия миллий жамоаси 1990 йилги жаҳон чемпионатидан буён илк бор чоракфиналга чиқа олмади. Энди жамоа олдида мухлислар ишончини қайтариш ва янги авлод билан қайта қурилишни бошлаш вазифаси турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиКарло Анчелотти Бразилиядан кетмаслигини маълум қилдиБугун, 09:29Азтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиАзтека драмаси: Жуд Беллингем Мексиканинг тарихий юришини тўхтатдиБугун, 08:52Жаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Англия Мексикани мағлуб этиб чорак финалга йўл олдиБугун, 08:16ЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингЖЧ-2026: Мексика ва Англия ўйинини биз билан кузатингБугун, 04:31Мексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиМексика ва Англия ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 04:27Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди