«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда
«Реал Мадрид» раҳбарияти клуб футболчиларининг 2026 йилги жаҳон чемпионатида миллий терма жамоалари сафида кўрсатаётган юқори натижаларини диққат билан кузатмоқда.
Мадридликлар футболчиларнинг мундиалда жуда самарали ҳаракат қилаётгани, аммо сўнгги икки клуб мавсумида худди шундай ўйинни намойиш эта олмаганини тушуна олмаётгани айтилмоқда.
Термада бошқа, клубда бошқа натижа
Madrid Zone нашри журналист Хосе Феликс Диас маълумотига таяниб хабар беришича, «Реал» раҳбариятида футболчиларнинг ўйини бўйича саволлар пайдо бўлган.
Клуб вакилларини энг кўп ҳайратга солаётган жиҳат — мадридлик футболчиларнинг ўз терма жамоаларида юқори савияда ўйнаб, гол ва ассистлар билан ажралиб тургани.
Бироқ «Реал» таркибида улардан кутилган барқарор натижа сўнгги икки мавсумда тўлиқ кўринмаган.
Икки мавсум совринсиз ўтди
«Реал Мадрид» 2024/25 ва 2025/26 йилги мавсумларда асосий турнирларнинг бирортасида ҳам чемпионликка эриша олмаган.
Жамоа:
Ла Лигада ғолиб бўлмади;
Испания кубогини қўлга кирита олмади;
УЕФА Чемпионлар лигасида ҳам бош совринсиз қолди.
Бундай натижа доимо энг юқори мақсадлар учун курашадиган «Қироллик клуби» раҳбарияти ва мухлисларини қониқтирмагани табиий.
«Реал» футболчилари мундиалда етакчи
Айни пайтда мадридлик футболчилар 2026 йилги жаҳон чемпионатида энг самарали клуб вакиллари бўлиб турибди.
Улар турнир давомида жами 26 та голли ҳаракат амалга оширган. Бу кўрсаткич футболчиларнинг урган голлари ва амалга оширган голли узатмаларини ўз ичига олади.
Натижа «Реал» таркибида индивидуал маҳорат етарли эканини, аммо клубда ушбу салоҳиятдан тўлиқ фойдаланишда муаммолар бўлганини кўрсатмоқда.
Клубда ўзгаришлар бўлиши мумкин
Жаҳон чемпионатидаги натижалар «Реал» раҳбариятини жамоанинг тактикаси, футболчилардан фойдаланиш услуби ва клубдаги умумий муҳитни қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
Чунки футболчилар терма жамоаларда очилиб, клубда кутилган даражада ўйнамаётган бўлса, муаммо фақат ижрочиларда эмаслиги ҳам эҳтимолдан холи эмас.
Энди асосий савол шу: «Реал» раҳбарияти футболчиларнинг мундиалдаги формасини янги мавсумда клубга ҳам кўчира оладими?
…