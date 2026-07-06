«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда

·0·Спорт
«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда

«Реал Мадрид» раҳбарияти клуб футболчиларининг 2026 йилги жаҳон чемпионатида миллий терма жамоалари сафида кўрсатаётган юқори натижаларини диққат билан кузатмоқда.

Мадридликлар футболчиларнинг мундиалда жуда самарали ҳаракат қилаётгани, аммо сўнгги икки клуб мавсумида худди шундай ўйинни намойиш эта олмаганини тушуна олмаётгани айтилмоқда.

Термада бошқа, клубда бошқа натижа

Madrid Zone нашри журналист Хосе Феликс Диас маълумотига таяниб хабар беришича, «Реал» раҳбариятида футболчиларнинг ўйини бўйича саволлар пайдо бўлган.

Клуб вакилларини энг кўп ҳайратга солаётган жиҳат — мадридлик футболчиларнинг ўз терма жамоаларида юқори савияда ўйнаб, гол ва ассистлар билан ажралиб тургани.

Бироқ «Реал» таркибида улардан кутилган барқарор натижа сўнгги икки мавсумда тўлиқ кўринмаган.

Икки мавсум совринсиз ўтди

«Реал Мадрид» 2024/25 ва 2025/26 йилги мавсумларда асосий турнирларнинг бирортасида ҳам чемпионликка эриша олмаган.

Жамоа:

  • Ла Лигада ғолиб бўлмади;

  • Испания кубогини қўлга кирита олмади;

  • УЕФА Чемпионлар лигасида ҳам бош совринсиз қолди.

Бундай натижа доимо энг юқори мақсадлар учун курашадиган «Қироллик клуби» раҳбарияти ва мухлисларини қониқтирмагани табиий.

«Реал» футболчилари мундиалда етакчи

Айни пайтда мадридлик футболчилар 2026 йилги жаҳон чемпионатида энг самарали клуб вакиллари бўлиб турибди.

Улар турнир давомида жами 26 та голли ҳаракат амалга оширган. Бу кўрсаткич футболчиларнинг урган голлари ва амалга оширган голли узатмаларини ўз ичига олади.

Натижа «Реал» таркибида индивидуал маҳорат етарли эканини, аммо клубда ушбу салоҳиятдан тўлиқ фойдаланишда муаммолар бўлганини кўрсатмоқда.

Клубда ўзгаришлар бўлиши мумкин

Жаҳон чемпионатидаги натижалар «Реал» раҳбариятини жамоанинг тактикаси, футболчилардан фойдаланиш услуби ва клубдаги умумий муҳитни қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

Чунки футболчилар терма жамоаларда очилиб, клубда кутилган даражада ўйнамаётган бўлса, муаммо фақат ижрочиларда эмаслиги ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Энди асосий савол шу: «Реал» раҳбарияти футболчиларнинг мундиалдаги формасини янги мавсумда клубга ҳам кўчира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиБугун, 16:19Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиВинисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиБугун, 15:38Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиКарлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиБугун, 15:18Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиМалика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиБугун, 15:01Криштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиКриштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди